Трамп с супругой ушли на карантин до получения результатов теста на COVID-19

Президент США Дональд Трамп объявил, что он вместе со своей супругой Меланьей ждут результаты тестов на коронавирус, а до этого времени они будут соблюдать карантин.

Ранее сообщалось, что советница американского лидера Хоуп Хикс заболела коронавирусом. Она сопровождала Трампа во время поездки на теледебаты в прошедший вторник. Трамп подтвердил данный факт и сообщил, что он и его жена сдали тест на COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно! Первая леди и я ждем результатов наших тестов. Тем временем мы начинаем соблюдение карантина», — написал он в Twitter в пятницу, 2 октября.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

23 сентября министр экономики Германии Петер Альтмайер решил самоизолироваться дома после того, как стало известно о заражении коронавирусом одного из сотрудников министра торговли неназванной страны Евросоюза.