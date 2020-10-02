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Трамп с супругой ушли на карантин до получения результатов теста на COVID-19
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Трамп с супругой ушли на карантин до получения результатов теста на COVID-19

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Президент США Дональд Трамп объявил, что он вместе со своей супругой Меланьей ждут результаты тестов на коронавирус, а до этого времени они будут соблюдать карантин.

Ранее сообщалось, что советница американского лидера Хоуп Хикс заболела коронавирусом. Она сопровождала Трампа во время поездки на теледебаты в прошедший вторник. Трамп подтвердил данный факт и сообщил, что он и его жена сдали тест на COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно! Первая леди и я ждем результатов наших тестов. Тем временем мы начинаем соблюдение карантина», — написал он в Twitter в пятницу, 2 октября.

23 сентября министр экономики Германии Петер Альтмайер решил самоизолироваться дома после того, как стало известно о заражении коронавирусом одного из сотрудников министра торговли неназванной страны Евросоюза.

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