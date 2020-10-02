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Врач рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа

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Президент США Дональд Трамп может выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус. Об этом заявил 2 октября его лечащий врач Шон Конли.

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«Я получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2. Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления», — приводит «РИА Новости» слова Конли.

Он не сомневается, что Трамп продолжит без перебоев выполнять свои обязанности президента во время выздоровления.

В Белом доме уже отменили все очные мероприятия Трампа. В частности, американский лидер должен был отправиться в пятницу во Флориду и выступить на митинге.

Ранее в этот же день Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию, пишет «Газета.ру».

Прежде также стало известно, что одна из помощников Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. В частности, Хикс сопровождала президента на теледебаты, которые прошли в минувший вторник в Кливленде, штат Огайо.

По данным Worldometer на 2 октября, в США зафиксировано 7,4 млн случаев COVID-19, 212,6 тыс. человек скончались, 4,7 млн пациентов выздоровели.

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