В Кремле пожелали Трампу выздоровления после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября сообщил, что в Кремле желают американскому лидеру Дональду Трампу поскорее вылечиться от COVID-19.

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и легкого выздоровления», — сказал Песков.

Ранее в этот же день Трамп сообщил, что у него и первой леди США обнаружили коронавирус и они немедленно уходят на карантин.

Шон Конли, лечащий врач Трампа, заявил, что президент сможет выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.

Вместе с тем цены на нефть отреагировали падением примерно на примерно на 2% после сообщений о заражении Трампа коронавирусом, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 2 октября, в США зафиксировано 7,4 млн случаев COVID-19, 212,6 тыс. человек скончались, 4,7 млн пациентов выздоровели.