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Врач рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Трампа

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Самочувствие президента США Дональда Трампа, у которого подтвердился коронавирус, оценивается как хорошее, глава государства не испытывает проблем с дыханием. Об этом 3 октября сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли, передает NBC News.

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По словам Конли, на данный момент команда врачей очень довольна прогрессом, достигнутым президентом в лечении. Он также добавил, что у Трампа на протяжении суток нет повышенной температуры, искусственная вентиляция легких ему не требуется.

При этом Конли не стал уточнять сроки выписки президента из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида, куда его госпитализировали в связи с выявлением COVID-19. По словам медика, глава государства должен пройти экспериментальный пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир».

Конли также добавил, что Трамп спрашивал о противомалярийном препарате гидроксихлорохине в качестве потенциального лечения, несмотря на недостаточное количество доказательств его эффективности. По словам врача, гидроксихлорохин главе государства не назначали.

В администрации президента США ранее сообщили, что у Трампа «мягкие симптомы» и он продолжает работу. Ряд мероприятий с участием американского лидера перенесли в онлайн-режим.

О том, что Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом, стало известно накануне. По данным штаба первой леди, жена президента чувствует себя хорошо, находится на связи с мужем и желает всем заболевшим COVID-19 скорейшего выздоровления.

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