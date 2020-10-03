В США рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Мелании Трамп

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания, у которой ранее выявили коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом 3 октября сообщил начальник ее штаба.

«У госпожи Трамп всё хорошо. Ее симптомы не ухудшились, и она продолжает отдыхать. Она остается на связи со своим мужем, думает о всех больных и желает им скорейшего выздоровления», — приводит сообщение телеканал NBC.

2 октября стало известно, что тесты на коронавирус Дональда и Мелании Трамп показали положительные результаты. Также заразились еще несколько работников Белого дома.

Как сообщили в администрации президента США, у Трампа «мягкие симптомы» и он продолжает работу из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида, куда его госпитализировали в связи с выявлением COVID-19. Ряд мероприятий с участием американского лидера перенесли в онлайн-режим.

Позднее Трамп записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии. Врачи применяют «Ремдесивир» для его лечения.

США занимает лидирующее место в мире по количеству пациентов, у которых с начала пандемии был диагностирован коронавирус. По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в США зарегистрировано 7,5 млн заболевших. Умерли 213,5 тыс. пациентов. Количество активных случаев заболевания в стране в настоящий момент составляет 2,5 млн.