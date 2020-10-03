Заразившийся коронавирусом Трамп записал видеообращение

Заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп зависал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Ролик опубликован в Twitter американского лидера. Трамп отметил, что прибыл в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в качестве меры предосторожности, чтобы убедиться, что все будет в порядке.

«Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку... Со мной все очень хорошо... Первая леди (Меланья — Ред.) тоже чувствует себя хорошо. Всем большое спасибо, я это ценю и никогда не забуду», — сказал Трамп.

2 октября стало известно, что тесты на коронавирус Дональда и Меланьи Трамп дали положительные результаты. Также заразились еще несколько работников Белого дома.

Как сообщили в администрации президента США, у него «мягкие симптомы», и он продолжит работу из медцента. Ряд мероприятий с его участием перенесли в онлайн-режим.

Ряд мировых лидеров, среди которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

По словам лечащего врача американского лидера Шона Конли, Трамп чувствует себя уставшим, но остается в хорошем настроении. Ему сделали инъекцию с антителами.