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Врач рассказал о самочувствии Трампа

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Президент США Дональд Трамп, который заболел коронавирусом, чувствует себя утомленным, однако остается в хорошем настроении. Об этом сообщил лечащий врач американского лидера Шон Конли.

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Также он сообщил, что Трампу сделали инъекцию с антителами, разработанную фирмой Regeneron. Как показал ряд исследований, она может снизить уровень вируса в крови. Также глава Белого дом принимает витамин D, цинк, мелатонин, а также аспирин с фатидином.

Что касается первой леди Меланьи Трамп, то у нее отмечены мягкий кашель и головная боль, пишет «РИА Новости» в пятницу, 2 октября.

В пятницу президент США сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Ряд мировых лидеров, среди которых президента РФ Владимир Путин, пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

По словам пресс-секретаря американского лидера Кейли Макинани, симптомы коронавируса у Трампа проявляются «мягко», он продолжает «напряженно работать».

В частности, глава государства провел телефонные переговоры с сенаторами Митчем Макконнелом и Линдси Грэмом.

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