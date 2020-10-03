Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом, телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления. Об этом сообщает KCNA в субботу, 3 октября.

В своем послании северокорейский лидер отметил, что новость о болезни Трампа стала для него настоящей неожиданностью.

«Я искренне желаю Вам и Вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть», — сказано в телеграмме.

2 октября президент США сообщил, что он и его жена Меланья заразились коронавирусом. По словам лечащего врача Трампа, глава государства чувствует себя утомленным, однако остается в хорошем настроении.

Ряд мировых лидеров, среди которых президент РФ Владимир Путин, ранее пожелали Трампу скорейшего выздоровления.