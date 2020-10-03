Заболевшего COVID-19 Трампа доставят в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, в ближайшее время прибудет в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Она не уточнили идет речь о госпитализации или только об обследовании. Отмечается, что Трамп пробудет в медцентре несколько дней и будет продолжать исполнять свои обязанности дистанционно.

«В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале)», — цитирует пресс-секретаря FoxNews.

2 октября американский лидер сообщил что он и первая леди Меланья Трамп заразились коронаирусом. Позднее COVID-19 выявили еще у нескольких сотрудников Белого дома.

Как сообщили в администрации президента США, у него «мягкие симптомы», и он способен продолжать работу. Ряд мероприятий с его участием перенесли в онлайн-режим.

По словам лечащего врача американского лидера Шона Конли, Трамп чувствует себя уставшим, но остается в хорошем настроении. Ему сделали инъекцию с антителами, разработанную фирмой Regeneron, которая, как предполагается, поможет в борьбе с заболеванием.

У Меланьи отмечены мягкий кашель и головная боль.