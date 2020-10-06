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Трамп записал видеообращение с призывом не бояться коронавируса

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Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, где рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

В видеоролике, опубликованном в Twitter, американский лидер отметил, что чувствует себя лучше, а также призвал жителей страны быть осторожней.

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«Одну вещь можно сказать наверняка: не позволяйте ему [коронавирусу] доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите, у нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — всё разработано недавно», — сказал президент США.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Американский президент продолжит лечение на дому в своей резиденции.

Глава США 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.

Ранее в понедельник лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что американский лидер, у которого был выявлен коронавирус, может вернуться из госпиталя домой. Конли подчеркнул, что Трамп еще не находится полностью вне опасности, но его продолжат лечить «врачи мирового класса».

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