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Трамп покинул военный госпиталь после трехдневной госпитализации

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Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где в течение трех дней проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости».

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На лужайки военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона американского лидера ждал вертолет, который затем направился к Белому дому. Провожали Трампа около двух сотен его сторонников. Никаких нарушений порядка не было.

Уже находясь на балконе Белого дома президент снял маску, положил ее в карман и показал знак победы.

В президентской резиденции для главы государства подготовлено изолированное помещение. В нем Трамп сможет работать после своего возвращения, сообщила телекомпания CNN. По информации источника канала, в распоряжении действующего президента остается рабочий кабинет на третьем этаже Белого дома, также Трампу выделяются подвальные помещения, в которых имеются приемная и кабинет, предназначенный для осмотра пациентов. Они примыкают к офису его лечащего врача Шона Конли. Все расположено таким образом, чтобы Трамп имел возможность работать подальше от Западного крыла, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников.

Ранее в понедельник лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что американский лидер, у которого был выявлен коронавирус, может вернуться из госпиталя домой. Конли подчеркнул, что Трамп еще не находится полностью вне опасности, но его продолжат лечить «врачи мирового класса». Трап, в свою очередь, сообщил, что покинет госпиталь вечером в понедельник. Он призвал не бояться коронавируса.

4 октября американский лидер сообщил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании. В этот же день Конли рассказал, что состояние президента США продолжает улучшаться.

Глава США 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.

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