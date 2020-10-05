Врач Трампа разрешил ему покинуть госпиталь

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли, заявил, что американский лидер, у которого был выявлен коронавирус, может вернуться из госпиталя домой. Такое заявление медик сделал в понедельник, 5 октября.

«Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы. Мы чувствуем осторожный оптимизм», — цитирует «Интерфакс» его слова на брифинге.

Конли подчеркнул, что Трамп еще не находится полностью вне опасности, но его продолжат лечить «врачи мирового класса». По его словам, президенту США выдали еще одну дозу препарата Remdesivir перед выпиской из госпиталя.

Трамп в свою очередь сообщил, что покинет госпиталь вечером в понедельник. Он призвал не бояться коронавируса.

«Я покину госпиталь имени Уолтера Рида сегодня в 18.30 (01.30 вторника мск. — Ред.). Чувствую себя хорошо! Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что многое узнал о болезни после того, как столкнулся с ней. Это было уже второй ролик, который американский лидер записал после заявления о своей болезни.

Так, накануне он сообщил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании. В этот же день Конли рассказал, что состояние президента США продолжает улучшаться. Он также отметил, что Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и его супруги Мелании.