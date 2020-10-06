Главный инфекционист США допустил возможное ухудшение состояния Трампа

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что состояние президента страны Дональда Трампа, у которого ранее был выявлен COVID-19, может ухудшиться. Об этом он заявил в понедельник, 6 октября, в эфире телекомпании CNN.

«Проблема заключается в том, что заболевание пока еще находится на самой ранней стадии. Не секрет, что в клинических историях встречаются случаи, когда через 5-9 дней у людей происходит реверсия. Реверсия означает неверное направление и возникновение неприятностей», — пояснил главный американский инфекционист. По его словам, такое вряд ли произойдет, но лечащим врачам Трампа надо быть «настороже». Фаучи заметил, что во время выхода из медицинского центра имени Уолтера Рида хозяин Овального кабинета «выглядел очень хорошо».

Специалист допустил, что Трампу помогло экспериментальное средство, разработанное на основе антител, и уточнил, что не допущен к лечению президента США.

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, где рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Американский президент продолжит лечение на дому в своей резиденции.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.