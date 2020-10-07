Пора по БАМ: какие мегастройки составят основу плана развития инфраструктуры

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) планируется принципиально переработать — вместо ряда общих федеральных проектов его скомпонуют фактически из мегастроек : расширение БАМа–Транссиба, развитие Севморпути, железнодорожных подходов к портам Азовского-Черноморского и Северо-Западного морских бассейнов и ряда других, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом деньги на проекты предлагается привлечь из ФНБ, фактически в форме кредитов. Переход от направлений к мегастройкам позволит более гибко распоряжаться бюджетными средствами, полагают эксперты . По их мнению, правительство ищет, как простимулировать экономику за счет резервов, не ухудшив при этом финансовой стабильности.

От общего к частному

На данный момент комплексный план состоит из девяти федеральных направлений общего плана. Например, проект «Морские порты России», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Европа – Западный Китай», «Внутренние водные пути» и т.д.

Правительство предлагает заменить их в основном на конкретные мегастройки. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у первого вице-премьера Андрея Белоусова, в котором также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник президента Игорь Левитин и министр транспорта Евгений Дитрих.

Пора по БАМ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перечень проектов, определенный по итогам совещания как опорный для комплексного плана, выглядит следующим образом:

строительство автодорог по транспортному коридору Европа – Западный Китай;

развитие морских портов;

развитие Севморпути;

развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог (фактически БАМа–Транссиба);

развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна;

аналогичный проект по повышению доступности портов Северо-Западного бассейна;

развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла;

развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей;

развитие региональных аэропортов.

Мероприятия, которые исключаются из комплексного плана, не отменяются, а переходят в другие нацпроекты и программы, пояснил «Известиям» близкий к Минтрансу источник . В частности, «Коммуникации между центрами экономического роста» и автодорожная часть «Морских портов России» будут включены в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Внутренние водные пути» и «Транспортно-логистические центры» будут позднее погружены в другие программные документы, добавил он.

А федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» был поделен на три более конкретные составляющие — Восточный полигон и подходы к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, отметил собеседник.

Пора по БАМ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Говорить о сокращении финансирования, сравнивая с прошлой редакцией, нельзя. То, что уходит, — уходит с финансированием, — подытожил источник.

Трансформация КПМИ в план мегапроектов позволит намного более гибко управлять федеральными деньгами, крайне ограниченными сейчас, отметил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Маневрировать ресурсами между стройками намного проще, чем между направлениями: можно концентрировать их на запускаемых объектах, обрезать финансирование мероприятий, которые не столь актуальны. Оценить итоги стройки также намного проще, чем широкого направления: объект введен в эксплуатацию — значит, есть результат.

В состав КПМИ входило множество проектов, которые вполне могли бы быть вписаны в ведомственные программы более низкого уровня, полагает гендиректор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян . По его мнению, переход от общих направлений к конкретным мегастройкам — это фактически «отделение зерен от плевел».

Хотя изначально КПМИ позиционировался как нацпроект, в значительной степени ориентированный на привлечение частных инвесторов, в последние два года инвестиции по нему шли в основном из бюджета, отметила эксперт инфраструктурной компании InfraOne Александра Галактионова. Например, трассу от Москвы до Казани решили строить через госзаказ, несмотря на то что несколько лет до этого проект анонсировали как государственно-частное партнерство. Такие резкие перемены могут отпугнуть инвесторов, полагает эксперт.

Заем в ФНБ

Кроме переработки структуры комплексного плана, был определен источник финансирования проектов. Часть ресурсов предлагается «занять» из Фонда национального благосостояния, следует из текста протокола . Минэкономразвития и Минтрансу поручено подготовить конкретный список проектов, в которые могли бы быть вложены средства ФНБ на возвратной основе.

Кроме инвестиций из резервов, планируется привлечь частный бизнес . Андрей Белоусов также поручил подготовить список соглашений с инвесторами на создание объектов по проекту «Развитие морских портов».

Пора по БАМ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

«Известия» направили запросы в пресс-службу правительства, Минтранс, Минэк, РЖД, Росавтодор, «Росатом» (один из кураторов развития СМП) и Минфин с просьбой прокомментировать изменения в структуре и источниках финансирования комплексного плана.

В Минтрансе заявили, что новшества еще не утверждены, поэтому комментировать их преждевременно.

Близкий к правительству источник пояснил, что Минфин по вопросу инвестиций из ФНБ придерживается сугубо прагматической позиции.

— Лишних денег в ФНБ нет и в ближайшее время не предвидится, поэтому рассуждения о его использовании — скорее фэнтези, — заявил собеседник «Известий».

По нынешней конструкции бюджетных правил, из фонда можно инвестировать только при условии, что его ликвидная часть превышает 7% ВВП. Как говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов, она сейчас находится как раз приблизительно на этой отметке, поэтому вложений в проекты из фонда в ближайшие годы не планируется .