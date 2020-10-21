На дальней дистанции: как поставить на место работодателя во время эпидемии

За сутки оперштаб зафиксировал 16319 новых заболевших COVID-19. Неделю назад, 13 октября, было зарегистрировано 13868 человек. Таким образом, суточное количество заболевших за неделю выросло на 18%. В проблемных регионах работодатели уже начали отправлять сотрудников на дистанционную работу, а школьников - на каникулы или надомное обучение. Есть ли возможность отказаться от удаленки? И наоборот - можно ли настоять на ней, если вас не хотят отправлять домой? Что делать, если ребенку предстоит учиться из дома, а родителей заставляют ездить в офис? Ответы на эти вопросы — в новом материале "Известий".

Меня переводят на дистанционку. Имеет ли работодатель на это право?

Да, он имеет на это право. С апреля 2020 года в Трудовом кодексе РФ появилась специальная норма - статья 312.1, которая закрепила новый формат трудовых отношений в виде дистанционной работы.

Примечательно, что на стадии поиска сотрудника работодатель самостоятельно предусматривает условия его труда, график рабочего времени, функции, пояснил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. И дистанционный формат может быть одним из них.

Согласно статье 74 Трудового кодекса, если по ряду причин условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя без учета мнения работника (за исключением изменения его трудовой функции), отметил Антон Бибаров-Государев. Такими причинами могут стать изменения организационных или технологических условий труда — смена технологии производства, структурная реорганизация и т.п..

Каким образом меня должны уведомить о переходе на удаленку?

О таких изменениях, как переход на дистанционку, а также о причинах, вызвавших необходимость этого, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме. Поменять условия труда можно только при условии письменного соглашения об этом с работником (согласно статье 72 Трудового кодекса РФ), рассказал Антон Бибаров-Государев.

Могу ли я отказаться? В каких случаях? Что мне грозит, если я не соглашусь?

Однозначного ответа на эти вопросы нет. С одной стороны, работник вправе отказаться от дистанционного формата. При этом о конкретных случаях, когда это можно сделать, в законе не говорится. Соответственно, не предусмотрено и каких-либо санкций.

- Однако, если дистанционная работа становится организационной необходимостью в соответствии со статьёй 74 ТК РФ, сотрудник уже не имеет права отказаться от перехода на новый формат, - подчеркнул Антон Бибаров-Государев.

Если человек не согласен трудиться в новых условиях, наниматель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу, которую тот сможет выполнять с учетом состояния своего здоровья. При отсутствии такой работы или отказе сотрудника перейти на нее трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 77 ТК.

Напомним, в указе мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников организаций на удаленку сказано, что требование не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонной промышленности, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

У меня дома нет необходимой техники. Должен ли работодатель обеспечить меня ей?

Должен. Согласно статье 22 ТК, обеспечение работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами – обязанность работодателя. Закон также предусматривает возможность компенсации работнику расходов, связанных с их приобретением.

- Недавно введенные положения статьи 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривают, что порядок такой компенсации, а также порядок использования оборудования работодателя прописываются в условиях соответствующего договора или дополнительного соглашения, - заключил Антон Бибаров-Государев.

Меня не переводят на удаленку, а я боюсь заболеть. Я имею право требовать перевода?

Все зависит от решения руководства. В связи с ростом распространения коронавируса в Москве приняты ограничения: с 5 октября компании обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. А с 12 октября они должны еженедельно предоставлять данные этих работников, и нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности.

- Категории сотрудников, переводимых на удаленный режим работы определяет руководство организации. Единого перечня должностей или льготных категорий для перевода на удалённую работу, нет. Таким образом, включение работника в число 30%, работающих на удаленке, остаётся на усмотрение руководства организации. Или может стать результатом договорённостей, - рассказал заслуженный юрист России, председатель центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.

Ребёнок ходит в школу и я опасаюсь за его здоровье. Я могу перевести его на домашнее обучение?

Теоретически можете, это ваше право. Но в этом случае вы будете обязаны за свой счёт обеспечить ребёнку получение необходимых знаний в рамках школьной программы и периодически проходить тестирование в сертифицированные учебных заведениях, пояснил Иван Соловьев.

Обязана ли школа предоставлять техсредства для обучения ребёнка на удаленке? Какие?

В настоящее время школа гарантирует и обеспечивает работу учителей в онлайн-режиме. Технические средства и интернет-трафик для учеников обеспечивается родителями или опекунами.

Я работаю в офисе, а ребёнка-младшеклассника перевели на удаленку. Денег на няню нет. Как быть?

Теоретически работодатель может разрешить вам работать из дома, но он не обязан учитывать это обстоятельство. Но только если работник не является матерью или отцом-одиночкой. В таком случае вопрос решается довольно просто. Человек пишет руководителю организации заявление о том, что он в одиночку воспитывает ребёнка, который переведён на дистанционное обучение, и просит включить себя в число тех, кто переводится на удалённую работу. Это веская причина. В случае отказа можно обращаться в суд, который встанет на сторону работника.

Я заболел, работая из дома. Работодатель требует взять больничный. Законно ли это?

Заставлять уйти на больничный работодатель не может, поскольку больничный – это право сотрудника, а не его обязанность, объяснила основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний "Бизнес Эксперт" Марина Дяченко.

В то же время работодатель может быть недоволен желанием работника получать обычную зарплату, выполняя меньший объем задач из-за болезни. При этом заставить работника оформить больничный работодатель все равно не может, так как для этого не предусмотрено никаких легальных механизмов.

Что касается меньшего объема задач, в этом плане проще всего компаниям, установившим KPI, от которого зависит размер зарплаты, считает Марина Дяченко. При этом, все изменения в рабочих процессах необходимо оформлять документально (внутренними актами, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники), подчеркнула она.

На удаленке от меня требуют выполнять больший объём работы. Как поступать в таких случаях?

У работодателя нет права требовать выполнения обязанностей, выходящих за рамки должностной инструкции и трудового договора. Выполнение работы сверх этих обязательств – нарушение прав работника, на которое можно жаловаться в трудовую инспекцию, подчеркнула Марина Дяченко. Найти контакты территориального органа ТИ можно здесь.

Конечно, стоит понимать, что жалоба может негативно повлиять на отношения с работодателем. Так что оптимальный вариант – договариваться или менять место работы.

Меня отправляют в командировку. Имею ли я право отказаться?

Работник вправе отказаться от командировки, только если основания для отказа прописаны в трудовом договоре. При этом ТК РФ изначально предусматривает право отказаться от командировки только для отдельных категорий сотрудников (глава 41 ТК РФ). Так, в командировку без согласия не могут быть направлены женщины с детьми до трех лет, одинокие родители и опекуны, работники с детьми-инвалидами или осуществляющие уход за больным членом семьи. В других случаях такой отказ будет расценен работодателем как нарушение трудовой дисциплины, и работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Работодатель требует сдать тест на коронавирус за свой счёт. Он имеет на это право?

Требование провести тесты за свой счет является незаконным. Любые тестирования или медосмотры могут проводиться только с согласия работника.

Кроме того, у работодателя есть обязанность тестировать сотрудников за свой счет, напомнила Марина Дяченко. Пункт 2.5 приложения 6 к указу мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ устанавливает обязанность работодателей обеспечить с 1 июня 2020 года в течение каждых 15 календарных дней исследование не менее 10% работников на предмет наличия новой коронавирусной инфекции в организациях, допущенных к проведению таких исследований.