Коронованные особо: как вести себя при первых признаках COVID-19

В воскресенье, 18 октября, оперативный штаб по профилактике и контролю распространения коронавируса в России заявил о 15 099 новых случаях заболевания инфекцией. Больше всего зараженных в столице (+4610), на втором месте Санкт-Петербург (+674), замыкает тройку антилидеров Подмосковье (+460). Суточная заболеваемость продолжает расти, хотя и не лавинообразными темпами начала октября. «Известия» собрали ответы на самые популярные вопросы, связанные с коронавирусом.

О чем говорят данные оперштаба?

По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолога Александра Лукашева, картина суточной заболеваемости последней недели достаточно стабильна.

— Это значит, что мы близки к балансу профилактических мероприятий и распространения вируса, по крайней мере в Москве , — считает эксперт. — При этом стоит понимать, что результат достигнут за счет ограничительных мер, и если они будут ослаблены, мы можем вернуться к быстрому росту.

Эпидемиологическая ситуация, считает он, остается непростой.

Может ли коронавирус протекать бессимптомно?

Может, говорит вирусолог Александр Лукашев.

— При этом граница между полностью бессимптомным течением болезни и течением с минимальными признаками очень размыта. Человек может испытать, например, легкое першение в горле, незначительное повышение температуры, эпизод диареи, — пояснил он.

По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев о бессимптомном течении коронавируса пациент и врач узнают постфактум, когда у человека обнаруживают антитела.

Согласно данным оперативного штаба на 18 октября, за предыдущий день выявлено 3 996 человек, зараженных COVID-19 без клинических проявлений. Это 26,5% от числа всех заболевших за сутки.

Можно ли сдать ПЦР-тест без признаков недомогания? Как и где это сделать?

Да, тест на COVID-19 можно сдать даже в том случае, если нет симптомов. По информации на сайте стопкоронавирус.рф, сделать это можно как в государственной больнице, так и в частной клинике. Для проживающих не в Москве понадобится сначала посетить терапевта и получить у него направление. В частных клиниках дополнительные документы не потребуются, однако процедура платная: стоимость каждое медучреждение устанавливает самостоятельно. Жители столицы могут записаться на тест в госполиклинику напрямую — через систему ЕМИАС.

На сегодняшний день, сообщается на сайте, тестирование доступно в 872 лабораториях. Их них 596 работают при государственных медицинских организациях, 167 — в частых клиниках, 109 входят в структуру Роспотребнадзора.

Что делать при первых признаках ОРВИ?

При появлении признаков ОРВИ желательно вызвать врача на дом. Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сотрудник поликлиники должен прийти домой, если температура заболевшего выше 37,2 градусов, а также при наличии кашля, затрудненного дыхания и одышки, заложенности носа, боли в груди, потери вкуса и обоняния.

При этом, если пациенту более 65 лет, он находится в группе риска из-за хронических заболеваний, контактировал с зараженным или недавно приехал из другой страны, вызывать врача в случае признаков ОРВИ нужно обязательно.

Если состояние ухудшается, а врач все не идет, могу ли я вызвать скорую?

Да. На горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом, корреспонденту «Известий» сообщили, что в случае наличия признаков ОРВИ нужно обратиться в районную поликлинику. Врач должен прийти в течение 24 часов. Но если вам становится хуже или вы не можете вызвать врача из поликлиники по каким-либо причинам, надо звонить в скорую.

Я боюсь, что у меня COVID-19, но не хочу лежать в больнице. Меня обязательно заберут?

Нет, если вы болеете бессимптомно или в легкой форме, вас оставят лечиться дома. Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, легким течением считаются случаи, когда температура держится ниже отметки 38 градусов, а частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту.

Я болею, но ПЦР показал отрицательный результат — у меня точно не COVID-19?

Нет, не точно. Примерно у 30% пациентов, особенно больных пневмонией, вирус уже исчез из ротоглотки, но продолжает размножаться в легких , заявил «Известиям» вирусолог Александр Лукашев.

Я болею, но не хочу идти к врачу. Помогут ли мне противовирусные средства, если у меня COVID-19?

По словам Александра Лукашева, многие противовирусные средства достаточно токсичны, имеют тяжелые побочные действия. Лечение от COVID-19 должен прописывать врач.

— Заниматься самолечением точно не стоит, тем более в домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно, — добавил специалист.

В России разработали вакцину от коронавируса, но я не уверен в ее эффективности. Это не опасно?

В России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первая, «Спутник V», разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Вторую, «ЭпиВакКорона», создал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Судя по публикации на стопкоронавирус.рф, ни одна из них не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19. Поэтому заболеть после прививки невозможно.

Однако третья фаза клинических испытаний «Спутник V» с привлечением более 40 тыс. человек началась только в августе и еще не завершилась, говорится на сайте НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Коронованные особо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пострегистрационные испытания ждут и «ЭпиВакКорону». В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что они стартуют в ноябре-декабре и продолжатся полгода.

Из-за этого обе вакцины подверглись критике, однако, согласно законодательству, вакцинация проходит на добровольной основе. Вы можете отказаться от процедуры.

Чем различаются вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», какая из них эффективнее?

Теоретически вакцина «Спутник V» более «мощная», чем «ЭпиВакКорона», отметил в беседе с «Известиями» Александр Лукашев.

— Об эффективности говорить рано, ее покажут только предстоящие клинические испытания, — добавил специалист.

Я хочу привиться от коронавируса, как это сделать?

8 сентября первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот, об этом журналистам заявляли в Минздраве. Приоритет установлен для населения из групп риска — учителей и медиков. Однако можно принять участие в клинических испытаниях препарата. Записаться добровольцем для вакцинации «Спутник V» можно на странице портала mos.ru.

Для участия в исследовании вакцины «ЭпиВакКорона» предлагают обращаться в ФГБУЗ МСЧ-163 ФМБА России, говорится на стопкоронавирус.рф.