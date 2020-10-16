День пик: что положит конец ежедневным рекордам по коронавирусу
Если Москва уже вышла на свой пик по заболеваемости коронавирусом, то регионы достигнут его еще нескоро, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. Россия по суточному числу инфицированных COVID-19 прошла новый рубеж — на 16 октября зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев. Антирекорд по заболеваемости побит и в столице плюс 5049 человек за один день. Одной из причин ухудшения статистики специалисты называют запоздалое введение жесткого контроля за соблюдением масочного режима. Несмотря на осложнившуюся ситуацию с заболеваемостью COVID-19, почти каждый третий россиянин (32,8%) продолжает посещать массовые мероприятия, а каждый восьмой (12%) вообще не принимает никаких мер индивидуальной защиты, показало исследование агентства TelecomDaily.
Новые меры
За последние сутки в стране зафиксировали сразу два антирекорда по приросту заболевших COVID-19. В пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о выявлении 15 150 новых случаев в России. Рубеж в 15 тыс. страна перешагнула впервые с начала пандемии.
Треть заболевших за день пришлась на Москву (5049), и это стало максимальным показателем для столицы. Как отметили в московском оперштабе, 42% инфицированных коронавирусом пользовались общественным транспортом.
Ухудшение ситуации по-прежнему наблюдается и в Санкт-Петербурге. Суточный прирост в городе составил 647 новых случаев. Неблагополучная обстановка с распространением коронавируса складывается еще в трех регионах — Московской (448), Ростовской и Нижегородской областях (в двух последних по 285 заболевших за сутки).
В связи с осложнившейся эпидобстановкой в ряде регионов ужесточаются карантинные меры. Так, с 19 октября посещать клубы и бары Москвы можно будет только с регистрацией номера телефона. На входе в заведение гостям необходимо сканировать QR-код или отправить SMS на специальный номер 7377. После этого посетитель получит подтверждение, которое необходимо предъявить охране.
Кроме того, в понедельник в школы после каникул вернутся только учащиеся с 1-го по 5-й класс, все остальные продолжат обучение в дистанционном формате. Чтобы дети смогли ездить на учебу, им разблокируют транспортные карты.
Воспользоваться общественным транспортом разрешат лишь пассажирам в масках и перчатках. А не соблюдающие предписание Роспотребнадзора поездку совершить не смогут, даже если она уже оплачена.
— Если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жесткие, более неприятные меры, поэтому мы принимаем те решения, которые на сегодняшний день адекватны ситуации, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
Власти Московской области, в свою очередь, с 17 октября решили ввести запрет на посещение баров и ресторанов с 00:00 до 08:00. А деятельность ночных клубов на время остановить.
В Нижегородской области предприятиям, которые из-за производственной деятельности не имеют возможности отправить сотрудников на удаленку, предписано определить для них разное время начала и конца рабочего дня. Весь коллектив требуется разбить как минимум на три группы, которые следует развести по времени прихода на работу и ухода с нее, а также по обеденным перерывам.
С 16 октября в Ростовской области на дистанционный формат работы переводят сотрудников 65+ и имеющих хронические заболевания. Помимо этого, в регионе приостанавливается оказание плановой медпомощи, которую можно отсрочить без угрозы жизни и здоровью пациента. В торговых центрах запрещается эксплуатировать детские площадки. А предприятия общественного питания должны закрываться после 22 часов.
Запоздалое ужесточение
Москва в настоящее время проходит пик заболеваемости, а регионы на плато выйдут еще нескоро, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
— По опыту апреля знаем, что эффект от ограничительных мер можно увидеть только через две-три недели после их введения. Сейчас наблюдаем результат карантинных мероприятий начала октября. Поэтому в Москве ситуация достаточно оптимистичная, даже несмотря на то что идет неприятный прирост, но его нельзя назвать неконтролируемым, — сказал «Известиям» эксперт.
Причиной быстрого распространения вируса эксперты называют в первую очередь повальное игнорирование мер безопасности и запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима.
— Можно сказать, что из-за этого послабления было упущено время. За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич. — В первый раз весной люди к ситуации относились гораздо серьезнее, сейчас многие уже плюют на это. Только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80% стали соблюдать предписания. Понятно, что государство не хотело лишний раз обременять людей штрафами за несоблюдение масочного режима.
О том, что россиян не пугает даже стремительный рост заболеваемости, свидетельствуют и результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, предоставленные «Известиям». Судя по ним, каждый третий россиянин (32,8%) до сих пор не отказывает себе в удовольствии посещать массовые мероприятия. Почти половина (45%) не озадачились закупкой масок и других средств гигиены. Около 70% не отменили поездки по России, а 46,5% продолжают выезжать за рубеж. 12% участников опроса не предприняли вообще никаких мер предосторожности.
Борис Менделевич уверен, что российское здравоохранение справится с ростом заболевших. Но, по его словам, нет сомнений, что в ближайшие две недели число инфицированных продолжит увеличиваться.
— Если говорить о загруженности ковидных коек на 90%, то эта цифра общая по России. Есть регионы, где и половина их не заполнена. Даже если в каком-то субъекте произойдет резкая вспышка заболеваемости и все выделенные койки будут задействованы, то больных можно будет увозить туда, где есть свободные места, — заметил парламентарий.
Он напомнил, что как и весной, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на больницы и ковидные госпитали, гражданам надо соблюдать все рекомендации по защите.