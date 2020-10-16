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День пик: что положит конец ежедневным рекордам по коронавирусу

Каждый третий россиян продолжает посещать массовые мероприятия, каждый восьмой не принимает никаких мер защиты
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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День пик: что положит конец ежедневным рекордам по коронавирусу
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2020-10-16 18:16:44
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Если Москва уже вышла на свой пик по заболеваемости коронавирусом, то регионы достигнут его еще нескоро, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. Россия по суточному числу инфицированных COVID-19 прошла новый рубеж — на 16 октября зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев. Антирекорд по заболеваемости побит и в столице плюс 5049 человек за один день. Одной из причин ухудшения статистики специалисты называют запоздалое введение жесткого контроля за соблюдением масочного режима. Несмотря на осложнившуюся ситуацию с заболеваемостью COVID-19, почти каждый третий россиянин (32,8%) продолжает посещать массовые мероприятия, а каждый восьмой (12%) вообще не принимает никаких мер индивидуальной защиты, показало исследование агентства TelecomDaily.

Новые меры

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За последние сутки в стране зафиксировали сразу два антирекорда по приросту заболевших COVID-19. В пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о выявлении 15 150 новых случаев в России. Рубеж в 15 тыс. страна перешагнула впервые с начала пандемии.

Треть заболевших за день пришлась на Москву (5049), и это стало максимальным показателем для столицы. Как отметили в московском оперштабе, 42% инфицированных коронавирусом пользовались общественным транспортом.

Ухудшение ситуации по-прежнему наблюдается и в Санкт-Петербурге. Суточный прирост в городе составил 647 новых случаев. Неблагополучная обстановка с распространением коронавируса складывается еще в трех регионах — Московской (448), Ростовской и Нижегородской областях (в двух последних по 285 заболевших за сутки).

В связи с осложнившейся эпидобстановкой в ряде регионов ужесточаются карантинные меры. Так, с 19 октября посещать клубы и бары Москвы можно будет только с регистрацией номера телефона. На входе в заведение гостям необходимо сканировать QR-код или отправить SMS на специальный номер 7377. После этого посетитель получит подтверждение, которое необходимо предъявить охране.

День пик
школа
Фото: ТАСС/Zuma
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Кроме того, в понедельник в школы после каникул вернутся только учащиеся с 1-го по 5-й класс, все остальные продолжат обучение в дистанционном формате. Чтобы дети смогли ездить на учебу, им разблокируют транспортные карты.

Воспользоваться общественным транспортом разрешат лишь пассажирам в масках и перчатках. А не соблюдающие предписание Роспотребнадзора поездку совершить не смогут, даже если она уже оплачена.

— Если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жесткие, более неприятные меры, поэтому мы принимаем те решения, которые на сегодняшний день адекватны ситуации, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Власти Московской области, в свою очередь, с 17 октября решили ввести запрет на посещение баров и ресторанов с 00:00 до 08:00. А деятельность ночных клубов на время остановить.

День пик
ночной клуб
Фото: ТАСС/EPA/ANDREA FASANI
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В Нижегородской области предприятиям, которые из-за производственной деятельности не имеют возможности отправить сотрудников на удаленку, предписано определить для них разное время начала и конца рабочего дня. Весь коллектив требуется разбить как минимум на три группы, которые следует развести по времени прихода на работу и ухода с нее, а также по обеденным перерывам.

С 16 октября в Ростовской области на дистанционный формат работы переводят сотрудников 65+ и имеющих хронические заболевания. Помимо этого, в регионе приостанавливается оказание плановой медпомощи, которую можно отсрочить без угрозы жизни и здоровью пациента. В торговых центрах запрещается эксплуатировать детские площадки. А предприятия общественного питания должны закрываться после 22 часов.

Запоздалое ужесточение

Москва в настоящее время проходит пик заболеваемости, а регионы на плато выйдут еще нескоро, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— По опыту апреля знаем, что эффект от ограничительных мер можно увидеть только через две-три недели после их введения. Сейчас наблюдаем результат карантинных мероприятий начала октября. Поэтому в Москве ситуация достаточно оптимистичная, даже несмотря на то что идет неприятный прирост, но его нельзя назвать неконтролируемым, — сказал «Известиям» эксперт.

День пик
автобус
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Причиной быстрого распространения вируса эксперты называют в первую очередь повальное игнорирование мер безопасности и запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима.

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Можно сказать, что из-за этого послабления было упущено время. За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич. — В первый раз весной люди к ситуации относились гораздо серьезнее, сейчас многие уже плюют на это. Только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80% стали соблюдать предписания. Понятно, что государство не хотело лишний раз обременять людей штрафами за несоблюдение масочного режима.

О том, что россиян не пугает даже стремительный рост заболеваемости, свидетельствуют и результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, предоставленные «Известиям». Судя по ним, каждый третий россиянин (32,8%) до сих пор не отказывает себе в удовольствии посещать массовые мероприятия. Почти половина (45%) не озадачились закупкой масок и других средств гигиены. Около 70% не отменили поездки по России, а 46,5% продолжают выезжать за рубеж. 12% участников опроса не предприняли вообще никаких мер предосторожности.

Борис Менделевич уверен, что российское здравоохранение справится с ростом заболевших. Но, по его словам, нет сомнений, что в ближайшие две недели число инфицированных продолжит увеличиваться.

День пик
койки
Фото: ТАСС/EPA/SERGEI CHIRIKOV

— Если говорить о загруженности ковидных коек на 90%, то эта цифра общая по России. Есть регионы, где и половина их не заполнена. Даже если в каком-то субъекте произойдет резкая вспышка заболеваемости и все выделенные койки будут задействованы, то больных можно будет увозить туда, где есть свободные места, — заметил парламентарий.

Он напомнил, что как и весной, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на больницы и ковидные госпитали, гражданам надо соблюдать все рекомендации по защите.

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Лечебное учреждение расположено в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» на территории парка культуры и отдыха
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Здесь будут принимать носителей вируса, которым не требуется стационарная медицинская помощь, но которые не имеют возможности соблюдать режим самоизоляции дома
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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