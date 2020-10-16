Не та высота: России прогнозируют новые пики смертности от COVID

Врачи и ученые прогнозируют дальнейший рост количества смертельных случаев от COVID-19 — третий день в России этот показатель остается на пиковых уровнях, превышающих статистику за весь период пандемии. Специалисты поясняют: увеличение смертности на две-три недели отстает от подъема заболеваемости . А по числу новых случаев за сутки страна сейчас тоже бьет собственные рекорды. Причину этого эксперты видят в повсеместном игнорировании масочного режима. По их мнению, ситуацию спасет не роспуск школьников по домам, а широкое применение вакцины и введение больших штрафов за то, что граждане подвергают себя и других опасности .

Печальный рекорд

Число смертей от коронавирусной инфекции, зарегистрированных за сутки, в последние три дня стабильно превышает и весенние, и летние пиковые показатели (29 мая умерли 232 человека, 10 июня и 1 июля по 216). 15 октября в России зафиксирован новый рекордный уровень летальных исходов, вызванных COVID-19, — 286 случаев, при общем числе заболевших 13 754 в 85 регионах страны.

Днем ранее 14 октября было выявлено 14 231 новых носителей COVID-19, а летальным исходом закончилась болезнь у 239 человек. Всего две недели назад, 1 октября, суточная статистика по коронавирусу в нашей стране была значительно спокойнее: в тот день зафиксировали 8945 заболевших и 169 смертей.

В общей сложности с начала пандемии, по данным оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вирус унес жизни 23 491 россиянина.

Не та высота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По числу смертей от COVID-19 (как и по числу заболевших) ожидаемо лидирует Москва — за последние сутки в столице скончались 57 человек, а заболели 3942. Это не самые высокие показатели смертности в городе за период эпидемии: 16 мая здесь было зарегистрировано 77 случаев, 29 мая — 76.

На втором месте по количеству умерших сейчас Санкт-Петербург : 15 октября там зарегистрировали 46 случаев (при 638 новых заболевших). Стоит отметить, что для Северной столицы это много. Там с сентября фиксируется около 20 летальных исходов в сутки, а весной этот показатель едва превышал 10. Даже в пиковый по смертности день (29 мая) было только 11 случаев.

Ростовская область 15 октября на третьем месте по числу смертей (12), хотя по заболеваемости она держится на четвертом (281 случай) . А в Подмосковье ситуация обратная: регион на третьем месте по заболеваемости (439) и на четвертом по смертности — там за последние сутки умерли девять человек. Столько же смертей в Дагестане, где заболели лишь 84 жителя республики.

По семь летальных исходов в Коми, Татарстане, Ульяновской и Свердловской областях. Еще в четырех субъектах — Ставропольском крае, Нижегородской области, Алтайском крае, Новосибирской области — вирус стал причиной гибели за одни сутки шестерых человек (в каждом).

Не та высота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ростовская область лидировала по смертности (после Москвы и Санкт-Петербурга) уже в первый день октября — девять человек погибли в течение суток и 205 заразились. Из-за роста заболеваемости власти региона с 16 октября вводят новые ограничительные меры : работодатели будут обязаны перевести на удаленную работу до 30% сотрудников. Прежде всего, это коснется граждан 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями.

В области ограничат работу общепита до 22 часов, проведение спортивных соревнований будет возможным при занятых не более чем на треть трибунах, а в театрах разрешат лишь 40% заполняемость зала.

Халатность и отпускники

По мнению экспертов, смертность в России от коронавирусной инфекции растет пропорционально увеличению числа заболевших и в целом остается на одном и том же уровне — менее 2%.

— Чем больше зараженных, тем больше умерших , — пояснил «Известиям» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. — Менее 2% от числа заболевших — это не такая и страшная смертность по сравнению с печальной статистикой от другим заболеваниям. Но надо отметить, что анализ кривых заболеваемости во многих странах показывает, что за последний период летальность от коронавирусной инфекции уменьшилась. Например, в Европе она сейчас меньше 1%.

Не та высота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост заболеваемости в первую очередь вызван крайне небрежным отношением людей к ношению масок и другим весьма простым противоэпидемическим мерам , считает молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов. Кроме того, по его словам, статистику ухудшили отпускники.

— В районе Сочи, Краснодара, Крыма было сильное повышение заболеваемости в августе-сентябре. В Крыму она продолжает расти. И с тех пор отдыхавшие там люди привозят вирус в свои регионы , — отметил Сергей Нетесов, предупредив, что если граждане будут и дальше «соблюдать» противоэпидемический режим, как сейчас, то ничего хорошего нам ждать не придется.

Он пояснил, что рост заболеваемости следует через две недели после ослабления мер, рост смертности — через две-три недели после роста заболеваемости.

— И поскольку заболеваемость растет, смертность тоже будет расти вслед за ней , — добавил молекулярный биолог.

На втором горбе

Сергей Нетесов отметил, что лечить COVID-19 стали более эффективно, несмотря на отсутствие высокоспецифичных противовирусных препаратов.

Не та высота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Сейчас не только у нас, но и во всей Европе идет вторая волна заболеваемости. То, что происходит в России, это именно вторая волна. Если вы видите два горба на кривой ежедневной заболеваемости, это одногорбый верблюд или двугорбый? Посмотрите на графики суточной заболеваемости — там два горба, — рассуждает Сергей Нетесов, уточняя, что тяжесть протекания заболеваний, вызванных коронавирусом, не становится ни легче, ни тяжелее.

— Поэтому смертность и не должна измениться — она останется на том же уровне: с тем же процентом от числа зараженных, — подчеркнул он.

По словам специалиста, сейчас вышел ряд статей по поводу того, насколько меняется геном нынешнего коронавируса.

— В них проведен тщательный анализ геномов нескольких десятков тысяч изолятов вируса и констатируется, что меняется он незначительно. В сотни раз меньше, чем грипп, — отметил Сергей Нетесов.

В ближайшие недели мы достигнем максимума по заболеваемости и на этом уровне будем какое-то время находиться, а дальше будет видно, что сможет помочь остановить эпидемию, прогнозирует Анатолий Альтштейн. Вирусолог убежден, что одна из мер, способных приостановить распространение COVID-19 — применение вакцины, но она откладывается до зимы.

По мнению Сергея Нетесова, прекращение очных занятий в школах имеет мало смысла, потому что молодежь болеет легко и часто бессимптомно . Отправленные по домам дети всё равно будут встречаться со сверстниками, но уже точно без масок и других предосторожностей. Это проверено в Европейских странах: закрытие школ там практически не привело к снижению заболеваемости.

— Усиление штрафов за отсутствие масок и несоблюдение других противоэпидемических мер — единственно возможный инструмент. Другого ничего не придумать, Европа уже всё испробовала, — отметил эксперт.

По его словам, к снижению заболеваемости там привел только жесточайший масочный режим с огромными штрафами за его несоблюдение.