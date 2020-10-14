Второй призыв: волонтеры возвращаются в коронавирусные корпуса

3,5 тыс. добровольцев по всей стране сейчас помогают врачам в больницах. Большинство их них пока трудятся в так называемой зеленой зоне, но их всё чаще привлекают к работе в красной. 419 человек уже трудятся в ковидных корпусах, причем некоторые — еще с первой волны эпидемии. Об этом «Известиям» сообщили во Всероссийском общественном движении (ВОД) «Волонтеры-медики». Дополнительные руки сегодня есть в 271 медучреждении России, и волонтеров продолжают приглашать в ковидные корпуса по всей стране.

«Гражданский ответ»

В первую волну коронавируса в России была запущена акция #МыВместе. Тогда добровольцы не только помогали людям на самоизоляции покупать продукты и лекарства, но и стали подспорьем в больницах.

— 16 марта мы начали понимать, что ситуация ухудшается и нужно сформировать гражданский ответ, подготовить волонтеров к помощи в медицинских учреждениях, где находится главный фронт борьбы с коронавирусной инфекцией, — рассказал «Известиям» руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Второй призы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, весной в больницах в качестве добровольцев работали 7,5 тыс. человек по всей стране. Сейчас «призыв» возобновился — волонтеров уже 3,5 тыс.

— Более 3 тыс. волонтеров помогают в зеленой зоне, 419 — в красной, — уточнил собеседник «Известий».

Оценивая события первой волны эпидемии, Павел Савчук обратил внимание, что средний возраст волонтеров тогда составлял 30–40 лет. Это удивительное явление: обычно добровольцами становятся молодые люди, у которых больше свободного времени, отметил он.

— Сейчас, конечно, ситуация другая, но у нас есть база тех, кто помогал или хотел помочь в прошлую волну. В больницах в основном поддержку оказывают в первую очередь те, кто имеет медицинское образование, — пояснил глава ВОД.

1 Московская городская клиническая больница № 52 одной из первых в столице стала принимать пациентов с COVID-19. О том, как работают врачи на переднем крае борьбы с инфекцией, — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 2 Открытая в 1955 году больница сегодня является одним из крупнейших в регионе многопрофильных стационаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 3 Медицинский персонал полностью экипирован современными средствами защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 4 В больнице используется высокотехнологичное оборудование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 5 19 мая из 52-й были торжественно выписаны две пациентки старше 100 лет, успешно вылеченные от коронавирусной инфекции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 6 Для лечения COVID-19 используется схема с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 7 В состав ГКБ № 52 входят 10 подразделений реанимации и интенсивной терапии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 8 Среди сотрудников больницы одни из лучших в Москве специалисты по легочным патологиям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 9 Каждое больничное место оборудовано по последнему слову техники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 10 Первых больных коронавирусной инфекцией ГКБ № 52 приняла еще в конце апреля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 11 В больнице было подготовлено 888 коек в изолированных боксах, 98 — в реанимационном отделении Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 12 По состоянию на 22 мая в Москве насчитывается 158 207 зараженных коронавирусной инфекцией. 43 582 из них уже выздоровели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Узнают по глазам»

«Известия» поговорили с добровольцами-медиками, предложившими свою помощь в сложное для здравоохранения время.

Очередная волонтерская смена студентки пятого курса факультета лечебного дела НИУ БелГУ Анастасии Тяжловой началась в восемь вечера 13 октября и закончится только через 12 часов. С апреля, когда в Белгороде на базе горбольницы №2 был развернут ковид-центр, она помогает врачам в красной зоне.

Второй призыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Начинать всегда сложно: новое место, новая команда, с которой надо сработаться. Новый вирус — пациенты поначалу очень боялись диагноза COVID-19. В глазах был страх, и, конечно, нужно было оказывать им психологическую поддержку. Мы тогда работали в три смены по восемь часов каждая, — вспоминает она. — Сейчас, с 12-часовыми сменами, работы, конечно, прибавилось, это труднее, а тяжелых пациентов, по сравнению с первой волной, стало больше — им нужно более пристальное внимание.

Смена Анастасии всегда стартует с планерки, где рассказывают о новых поступивших пациентах. Далее по расписанию измерение температуры, уколы, капельницы.

— Идти в ковид-центр было страшно, но, как говорится, «кто, если не мы». Сейчас уже лояльнее относимся к этому. Я, например, уже переболела и перенесла всё на ногах — пошла сдавать кровь на антитела, и мне сообщили, что я уже столкнулась с инфекцией, — рассказала она.

Защитные костюмы, которые медики носят в красной зоне, поначалу тоже доставляли кучу неудобств.

Второй призыв Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Нужно его правильно надеть. Мы очень долго одевались — минут по 15. Сейчас пять минут, и ты готов, — говорит Анастасия. — При этом многие пациенты здороваются по имени — узнают по глазам.

Жизнь волонтера проходит в непрерывном стрессе — иногда опускаются руки, даже если он ощущает поддержку товарищей и пациентов.

— Коронавирус коснулся и моей семьи — тогда хотелось всё бросить, завязать с медициной, но я справилась с этим, — вспоминает девушка.

Ее личный рецепт борьбы с психологической нагрузкой — спорт, который «помогает очистить мысли». Правда, часто после смены сил хватает только на то, чтобы упасть в кровать, говорит Анастасия.

«Чтобы не тратить СИЗы»

Студент-второкурсник Владимир Никольский на момент начала пандемии уже два года числился волонтером НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

— 23 марта куратор в нашем волонтерском чате написал, что в Коммунарке требуется наша помощь, — рассказывает он. — В зеленой зоне нужно было помогать администрации, врачам-эпидемиологам, которые собирали статистику. В красной зоне мы ставили капельницы, делали уколы, раздавали лекарства, измеряли давление и температуру, сопровождали пациентов на КТ и УЗИ.

Из красной зоны Владимир Никольский с коллегами-волонтерами выходил только тогда, когда вся работа была сделана — медсестры часто не справлялись с нагрузкой, и добровольцы старались взять часть их обязанностей на себя.

— Смены — с восьми утра до двух часов дня и с двух часов дня до восьми вечера. Но чаще всего, чтобы не тратить СИЗы (средства индивидуальной защиты. — «Известия») и оказать больше помощи, мы оставались на 12 часов, — говорит он. — Были случаи, когда оставались сутками, но это из ряда вон выходящие ситуации.

Второй призыв Карантинный центр в Коммунарке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Полмесяца доброволец трудился в отделении терапии, а затем попал в зону реанимации, где врачи спасали тяжелых больных COVID-19.

— Очень сложно мириться со смертью пациентов, к этому невозможно привыкнуть. Особенно когда ты изо дня в день видишь, как их состояние, несмотря на усилия врачей, ухудшается, — вспоминает он.

Однако были и счастливые моменты.

— Однажды мы со студенткой шестого курса провожали одновременно четырех пациентов на выписку. И это было непередаваемое ощущение: когда ты ведешь из карантинной зоны сразу четырех человек, которые победили болезнь, — голос Владимира на другом конце провода теплеет — кажется, он улыбается.

Сейчас молодой человек вернулся в родной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

— Люди болеют не только COVID-19, и я принял решение, что в этот раз останусь помогать тут, — говорит он.

«Готовы и в красную»

Будущий акушер-гинеколог Максим Сучков учится на шестом курсе Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова. 29 марта он впервые попал в Коммунарку в качестве волонтера. Сначала работал в зеленой зоне, а потом и в красной.

— Я тогда подумал, что если уже на государственном уровне обращаются за помощью, то потребность велика. Хотелось помочь делу, которому служишь, — объясняет он. — Тогда, весной, страх был в глазах у всех: никто не хотел оказаться на месте больных. Но мы были заняты делом, поэтому всё отходило на второй план.

Второй призыв Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В Коммунарке Максим помогал врачам около двух с половиной месяцев. На прошлой неделе ему пришлось сюда вернуться: эпидемическая ситуация ухудшается, и врачам нужны дополнительные руки.

— Сейчас для нас открыта пока только зеленая зона, — говорит он. — Но, конечно, мы готовы в любой момент войти и в красную.

Максим Сучков помогает эпидемиологам собирать статистику по заболевшим и выявлять контакты — обзванивает пациентов и расспрашивает, с кем они общались последние две недели.

По данным ВОД «Волонтеры-медики», медучреждения по всей стране снова начали приглашать волонтеров в ковидные корпуса — на этой неделе к уже работающим там добровольцам присоединятся новые.