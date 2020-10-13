У краха глаза велики: страховки от коронавируса набирают популярность

В связи с новой вспышкой коронавируса страховые полисы от этого заболевания набирают популярность, рассказали «Известиям» игроки рынка. Они отметили, что летом с ослаблением карантинных мер спрос на покрытие рисков от COVID-19 сократился. Всего с момента запуска таких продуктов в марте-апреле 2020 года гражданам было выплачено не менее 300 млн рублей из-за наступления страховых случаев. В ЦБ «Известиям» сообщили, что ведут мониторинг страховок от коронавируса. Там отметили, что в апреле–августе даже получали от граждан жалобы на такие продукты.

Есть рост

Крупнейшие страховые компании снова фиксируют рост спроса на покрытие от COVID-19 после некоторого снижения популярности этих продуктов летом, когда были ослаблены карантинные меры и снизилась заболеваемость. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких компаниях.

— После пика в апреле-мае 2020 года повторный рост спроса на данные программы мы зафиксировали с августа 2020 года, — сообщили в пресс-службе «Капитал Лайф Страхование Жизни».

С начала осени там также отметили значительный рост заинтересованности в продукте, который гарантирует оплату лечения в случае возникновения осложнений после любой вакцинации, в том числе от COVID-19. Дальнейший рост спроса на страховку, в которую включены выплаты при обнаружении коронавирусной инфекции и пневмонии, ожидают и в «Сбербанк страховании».

Компании стали массово запускать продукты от COVID-19 весной. С того момента было продано больше 720 тыс. страховок, которые покрывали случаи заболевания коронавирусом. Выплаты гражданам уже составили как минимум 300 млн рублей, следует из ответов топ-10 крупнейших компаний, опрошенных «Известиями» . При этом 30% заявителей, воспользовавшихся страховкой, были медицинскими сотрудниками, отметил гендиректор «Ингосстрах-Жизни» Владимир Черников.

У краха глаза велики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 тыс. до 8,4 тыс. рублей . Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 тыс. до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Некоторые компании объединили случай заболевания коронавирусом с ранее существующими продуктами по страхованию здоровья и жизни. Другие сформировали отдельные предложения, куда включили курс реабилитации, возможность получить бесплатную медицинскую, юридическую и психологическую консультации, а также пройти широкий спектр исследований. В страховых компаниях заявили, что выплаты предоставляются вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств, например пандемии, ограничительных мер государства или ЧС.

Еще как жалуются

В Центробанке «Известиям» сообщили, что ведут мониторинг страховых продуктов как на основе анализа жалоб граждан, так и в ходе превентивного надзора. Ранее были выявлены случаи, когда правила страхования позволяли отказать или задержать выплаты в случае форс-мажорных обстоятельств, под которые подпадала пандемия коронавируса. В июне было начато расследование по страховке «Антикоронавирус (онлайн)», ее разработали по заказу банка «Восточный». Внутренние документы страховщика не гарантировали выплаты клиентам в случае заболевания. СМИ сообщали, что с начала пандемии такие полисы приобрели примерно 12 тыс. клиентов. Регулятор провел проверку компании и устранил нарушения, а в банки направил рекомендации по корректировке таких продуктов. В пресс-службе банка «Восточный» не ответили на запрос «Известий».

— За апрель–август 2020 года в Банк России поступило незначительное количество обращений по вопросам страхования от коронавирусной инфекции. Все обращения признаны необоснованными, — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Популярность платных медицинских полисов в России небольшая, даже с учетом пандемии, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По его словам, до сих пор велико недоверие граждан к страховым. Иногда компании относят не все случаи заражения к случаям, которые покрываются выплатами.

— Зачастую факта положительного теста на коронавирус недостаточно. Выплаты по условиям части полисов застрахованный получает только при необходимости госпитализации или в более тяжелых случаях, — отметил Евгений Миронюк.

У краха глаза велики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он объяснил это тем, что полисы обычно покупают корпоративные клиенты. Рост спроса на такие страховки продолжится, но не будет ажиотажным, уверен эксперт.

Противоположного мнения придерживается генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. Он отметил, что спрос на продукты, связанные со здоровьем и защитой близких, во время пандемии превысил все планируемые показатели . Всеобщий уровень волнения из-за второй волны коронавируса также подстегнет продажи подобных полисов.

— Использование страховых продуктов — способ управлять рисками и защищаться от самых негативных последствий в жизни. Повышенные требования стандартов Всероссийского союза страховщиков и ЦБ, принятые пару лет назад, также создают равные условия работы и защиту от недобросовестных страховых компаний, — отметил он.

При этом Евгений Миронюк также добавил, что ожидает сейчас роста спроса на продукты от COVID-19.