Опасный храп: апноэ увеличивает риск тяжелого течения СOVID в пять раз

Синдром обструктивного апноэ сна, для которого характерны храп и ночные остановки дыхания, в пять раз повышает риск госпитализации и тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли финские ученые, исследовав данные 305 пациентов. У таких больных апноэ наблюдаются систематические нарушения насыщения крови кислородом, а также хроническое воспаление в организме, повышающее риск тромбообразования и атеросклероза, пояснили российские сомнологи. Поэтому такое состояние должно быть признано одним из сопутствующих факторов риска развития тяжелой формы COVID-19, считают медики.

Фактор риска

Является ли синдром обструктивного апноэ сна (СОАС; приостановка дыхания, которая приводит к уменьшению лёгочной вентиляции на 90% или ее отсутствию) фактором развития COVID-19, изучала группа ученых из Института молекулярной медицины Финляндии и Хельсинкского университета. Специалисты исследовали данные 305 пациентов, у которых была зарегистрирована подтвержденная ПЦР-тестом инфекция COVID-19, включая 26 (8,5%) человек, которые также страдали СОАС. Выяснилось, что среди госпитализированных пациентов с тяжелой формой инфекции, 19,3% страдали от апноэ. Затем ученые изучили дополнительную информацию о хронических заболеваниях и других факторах риска при коронавирусе у пациентов из исследуемой выборки. Специалисты проанализировали данные, которые содержались в Финском национальном регистре выписки из больниц, а также перечне причин смерти и Национального регистра инфекционных заболеваний.

Опасный храп Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Мы показываем, что синдром обструктивного апноэ сна является фактором риска госпитализации при COVID-19 независимо от возраста, пола, индекса массы тела (ИМТ), гипертонии, диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) », сказано в исследовании. «В то время как риск заражения COVID-19 у пациентов с СОАС такой же, как у людей, не страдающих болезнью, пациенты с апноэ имеют пятикратный риск госпитализации при заражении, чем люди, не страдающие этой патологией », сделали вывод ученые.

Лишает сна

Вопреки распространенным представлениям, апноэ сна — это серьезное заболевание, причина которого лежит в обструкции дыхательных путей (синдром непроходимости респираторного тракта), сообщил газете сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуза - участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Никита Журавлев.

— Это состояние характеризуют и храп, и низкий уровень кислорода в крови, и общее нарушение структуры сна, — отметил ученый. — Результаты исследования свидетельствуют о том, что при оценке пациентов с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19, СОАС должна быть признана одним из сопутствующих факторов риска развития тяжелой формы заболевания.

Тому, что у больных с апноэ коронавирусная инфекция протекает тяжелее и у них чаще наблюдаются смертельные исходы, есть два объяснения, рассказал «Известиям» доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов.

Опасный храп Фото: TASS/DPA/Felix Hцrhager

— У больных апноэ присутствует регулярное изменение насыщения крови кислородом — пациенты подвергаются постоянному воздействию гипоксии. При хронической форме нехватки кислорода организм имеет возможность приспосабливаться к этому состоянию путем выработки определенных белков, защищающих клетки. А при СОАС имеет место прерывистость: гипоксия то есть, то нет. И организм не защищается от этих эпизодов. При развитии коронавирусной пневмонии этот фактор существенно ухудшает прогноз, — сообщил медик.

Второе объяснение — еще не до конца изученный механизм: при апноэ нарушается деятельность иммунной системы и активизируются интерлейкины, которые способствуют развитию низкоуровневого воспаления . По словам Михаила Полуэктова, это очень мощный фактор развития атеросклероза.

— Это может ухудшать течение коронавирусной инфекции, так как увеличивается вероятность тромбообразования, — пояснил Михаил Полуэктов.

Спрогнозировать исход

По словам неврологов и сомнологов, храп — уже предвестник апноэ: у 50% храпящих людей впоследствии развивается СОАС. И сейчас, в период пандемии, таким пациентам должно быть уделено особенное внимание.

— Сам по себе храп считается косметическим дефектом и не причиняет вреда пациентам, — сообщил «Известиям» врач-сомнолог Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Серго Центерадзе. — Однако его нужно учитывать при диагнозе коронавирусной инфекции, если он сочетается с остановками дыхания во сне, а также ожирением, которое зачастую становится причиной апноэ.

Также в группе риска развития СОАС — курильщики и любители алкогольных напитков. Свою роль играет и возрастной фактор: чем старше человек, тем выше шанс внезапной остановки дыхания во время сна.

Опасный храп Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Специалисты уверены, что в причинах того, почему у пациентов с апноэ в пять раз чаще развивается тяжелая форма коронавирусной инфекции, еще предстоит разобраться. Однако это состояние обязательно должно учитываться клиническими специалистами при прогнозировании развития COVID-19.