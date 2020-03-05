Врач рассказал об опасности храпа

Храп оказывает негативное влияние на здоровье не только спящего человека, но и его партнера, заявил в четверг, 5 марта, доктор медицинских наук невролог Михаил Тардов.

По его словам, когда один из партнеров храпит, сон другого становится прерывистым, а иногда невозможным.

«Это приводит к тому, что сон не дает возможности отдохнуть и, напротив, вызывает повышенную сонливость в дневное время, которая не просто ухудшает качество жизни во время бодрствования, но может быть опасна — особенно для водителей и лиц, работающих с движущимися механизмами», — приводит слова медика агентство «Москва».

По мнению Тардова, решением проблемы может стать раздельный сон. Однако даже в этом случае находящийся рядом с храпящим может не заметить у своего партнера развитие нарушений дыхания — апноэ.

«В случае раздельного сна уменьшаются шансы на то, что один из супругов заметит остановку дыхания во сне второго супруга, которая может возникать на фоне храпа. В этом случае многие проблемы: повышение давления, утренние головные боли, ночные нарушения сердечного ритма, снижение потенции, дневная сонливость — не находят объяснения», — подчеркнул невролог.

Осенью прошлого года ученые Университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7% мужчин и 2,8% женщин, страдающих храпом, имеют онкологический диагноз.