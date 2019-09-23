Врач рассказал об опасности детского храпа

В среднем от храпа страдают от 3 до 10% детей разных возрастных групп, сообщил «Известиям» профессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Русецкий.

Храп как у детей, так и у взрослых может быть и симптомом такого тяжелого заболевания, как синдром апноэ сна — состояние, связанное с недостаточным поступлением кислорода в легкие, от которого страдает около 5% населения мира.

«Самая частая причина развития апноэ у детей — воспаление аденоидов. Но главное, что нужно понимать, — последствия затруднений дыхания у детей гораздо серьезнее, чем у взрослых. Дело в том, что организм ребенка еще не сформирован до конца, и любое гипоксическое состояние (нехватка кислорода. — Ред.) может привести к необратимой задержке развития. Поэтому, если ребенок храпит, его незамедлительно нужно показать врачу», — подчеркнул Русецкий.

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