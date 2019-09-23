Прямой эфир

Врач рассказал об опасности детского храпа

0
Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik/moodboard
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среднем от храпа страдают от 3 до 10% детей разных возрастных групп, сообщил «Известиям» профессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Русецкий.

Храп как у детей, так и у взрослых может быть и симптомом такого тяжелого заболевания, как синдром апноэ сна — состояние, связанное с недостаточным поступлением кислорода в легкие, от которого страдает около 5% населения мира.

«Самая частая причина развития апноэ у детей — воспаление аденоидов. Но главное, что нужно понимать, — последствия затруднений дыхания у детей гораздо серьезнее, чем у взрослых. Дело в том, что организм ребенка еще не сформирован до конца, и любое гипоксическое состояние (нехватка кислорода. — Ред.) может привести к необратимой задержке развития. Поэтому, если ребенок храпит, его незамедлительно нужно показать врачу», — подчеркнул Русецкий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мирное нёбо: пациента в онлайн-режиме спасли от риска умереть во сне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи предупредили о риске смерти от сердечного приступа во сне из-за храпа
Названа главная опасность храпа для женщин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019