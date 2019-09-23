Мирное нёбо: пациента в онлайн-режиме спасли от риска умереть во сне

Передовые методы лечения пациентов, страдающих храпом и обструктивным апноэ — остановками дыхания во сне, стали темой научно-практической конференции, которая прошла на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». В рамках мероприятия также состоялась показательная операция по восстановлению носового дыхания у 65-летнего жителя Краснодарского края.

Смертельная опасность

Во всем мире растет число людей, страдающих от храпа и обструктивного апноэ — остановок дыхания во сне. Сейчас подобные проблемы встречаются у 30% взрослого населения и примерно у 10% детей. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — состояние, связанное с недостаточным поступлением кислорода в легкие. За ночь человек может просыпаться десятки раз, а поверхностный сон, сопровождающийся громким храпом, приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма.

Главная опасность этого состояния заключается в том, что оно может привести к внезапной остановке дыхания и смерти. Передовые методики решения этой не только медицинской, но и социальной проблемы (дневная сонливость таких пациентов может приводить к авариям, травмам на производстве и т.д.) была посвящена конференция, проведенная Группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке компании KARL STORZ.

Мероприятие транслировалось онлайн, благодаря чему участники конференции — врачи из Краснодарского края, Тобольска и Санкт-Петербурга — могли в режиме реального времени обсуждать доклады приглашенных специалистов и участвовать в мастер-классах. К примеру, наработанным опытом практической хирургии с российскими коллегами поделился главный консультант отделения оториноларингологии, хирургии головы и шеи университетской клиники Гейдельберга Фрэнк Воллнер. Он провел обучающую показательную операцию на биологической модели по установке стента (металлическая поддерживающая конструкция), позволяющего улучшать носовое дыхание. Такая операция применяется для лечения пациентов с апноэ.

— Проблемы, которые вызывает синдром обструктивного апноэ сна, разнообразны. Это и хроническая усталость, и сердечно-сосудистые заболевания, и множество других неприятных последствий, — отметил профессор Воллнер в разговоре с «Известиями». — В зависимости от степени выраженности симптоматики лечение может быть разным. При легких степенях апноэ врачи обычно оперируют мягкое нёбо и корень языка, чтобы расширить пространство в глотке и ротовой полости. В тяжелых случаях пациенту необходимо использовать специальное оборудование — устройства, которые обеспечивают нормальную вентиляцию легких. В том числе это так называемая методика СИПАП-терапии, когда нужно в течение всей ночи спать в маске. Но многие пациенты не переносят такого вмешательства, поэтому сейчас разрабатываются новые хирургические и терапевтические методики, — пояснил он.

Вернуть радость жизни

Евгению Васильевичу 65 лет, 35 из которых он страдает от затрудненного носового дыхания. Его одолевают головные боли и заложенность носа, он не чувствует вкусов и запахов. Проблемы с дыханием даже разрушили личную жизнь пенсионера: постоянный храп, недосып и раздражительность привели к тому, что от него ушла жена. Это и поспособствовало тому, что Евгений Васильевич решился на операцию.

— Я грибник, поэтому моя мечта — снова почувствовать запахи и по ним определять, какой гриб съедобный, а какой нет. Да и личную жизнь хочется устроить, а то сейчас с такими проблемами со здоровьем я не решусь подойти к женщине, — сетует пациент.

Помощь Евгению Васильевичу оказали в многопрофильном медицинском центре «СОГАЗ» в Геленджике. В рамках конференции ему провели показательное хирургическое вмешательство. Как сообщил «Известиям» ведущий оперирующий врач-оториноларинголог Международного медицинского центра «СОГАЗ» Алексей Аксенов, который специально прилетел в Краснодарский край из Петербурга для того, чтобы руководить вмешательством, для возвращения этого пациента к нормальной жизни пришлось проделать сложный комплекс различных хирургических манипуляций.

— Мы провели хирургию полости носа, чтобы обеспечить хорошую проходимость дыхательных путей: очистили пациенту околоносовые пазухи, удалив полипы, и исправили искривление перегородки носа. Все действия выполнены эндоскопически, то есть с минимальными травмами и надрезами. В России такие операции распространены не слишком широко, поэтому так важно обучать хирургов эндоскопии, — отметил Алексей Аксенов.

Детский храп

По статистике, храп встречается у 30% взрослого населения Земли. Его возникновению подвержены люди с ожирением, курящие и употребляющие алкоголь. Храп может быть и симптомом такого тяжелого заболевания, как синдром апноэ сна. Им страдает около 5% населения мира. Играет свою роль и возрастной фактор: чем старше становится человек, тем выше становится риск внезапной остановки дыхания во время сна.

Однако подвержены этому недугу не только взрослые, но и дети. Как сообщил «Известиям» профессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Русецкий, в среднем от храпа страдают от 3 до 10% детей разных возрастных групп.

— Самая частая причина развития апноэ у детей — воспаление аденоидов. Но главное, что нужно понимать, — последствия затруднений дыхания у детей гораздо серьезнее, чем у взрослых. Дело в том, что организм ребенка еще не сформирован до конца, и любое гипоксическое состояние (нехватка кислорода. — «Известия») может привести к необратимой задержке развития. Поэтому, если ребенок храпит, его незамедлительно нужно показать врачу, — подчеркнул специалист.

Конференция по ЛОР-хирургии прошла под эгидой Института «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в рамках масштабного социально значимого проекта, стартовавшего в 2018 году и направленного на создание уникальной профессиональной образовательной площадки для врачей из разных регионов России.