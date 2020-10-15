Ковид-контроль: на дискотеку пустят по QR-коду

В Москве с 19 октября ночная жизнь города потечет по новым правилам: в клуб, бар, на дискотеку или в любое другое развлекательное заведение, которое открыто с полуночи до 6 утра, можно будет попасть только при условии регистрации номеров телефонов. Новые правила будут касаться не только посетителей развлекательных заведений, но и сотрудников. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. О том, как будет работать система и для чего она нужна, — в материале «Известий».

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«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие. Чтобы этого не произошло [необходимо], сделать контроль на входе в ночные клубы, чтобы мы видели, а кто из этих людей в последующем заразился», — пояснил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Как будет работать система, которая коснется более 500 заведений? Владельцы баров или караоке должны будут разместить на входе QR-код или код, который нужно будет направить на номер 7377. Любой желающий попасть, к примеру, в караоке (будь то посетитель или сотрудник) должен отсканировать QR-код или прислать специальный код заведения на короткий SMS-номер. После регистрации приходит подтверждение, которое нужно показать охраннику или другому представителю заведения на входе.

Организации могут получить QR-код уже с 15 октября на сайте mos.ru.

Столичные власти отмечают, что сохранять дистанцию и соблюдать масочный режим в подобных заведениях невозможно — по этой причине весной их пришлось закрыть. Сейчас эпидемиологическая обстановка также подталкивает к закрытию, но идти на этот шаг никто не хочет — в конце концов это важная часть экономики города .

По словам совладелицы барного холдинга «С.И.Д.Р. Групп» (включает восемь заведений) Василисы Волковой, ежемесячно бары холдинга посещают около 15 тыс. гостей, а в период самоизоляции убытков было на 15 млн рублей. Всего в городе закрылось около 20% заведений, и если бары, караоке, клубы снова закроют, то выживут только крупные игроки с финансовыми подушками в виде отложенных средств или за счет другого бизнеса.

«Показатель закрытий будет минимум вдвое больше, чем в первую волну. Потому что ноябрь и декабрь — это месяцы, когда продаются крупные мероприятия и корпоративы, которые приносят до 40% годовой выручки», — замечает Василиса Волкова.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса .

« Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19 », — отметил мэр в своем блоге. Таким образом можно будет выявлять и прерывать новые цепочки распространения вируса.

Ничего сложного

«Да, мы поддерживаем эту инициативу, — говорит в разговоре с «Известиями» генеральный управляющий Sagrado Corp (включает несколько клубных и концертных площадок) Евгений Хохлов. — Это правильный шаг, он поможет сохранить индустрию и рабочие места — в клубной отрасли Москвы задействованы тысячи человек. Более того, это делается для защиты людей и профилактики заболеваний. Мы — «за ».

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлии Жоля, индустрия развлечений умеет работать с QR-кодами, может наладить логистику, а саму проверку на входе при желании можно организовать качественно.

« Но не исключено, что некоторые заведения рискуют получить очереди на входе, как это было в метро. Тогда техническая сторона была не проработана , — говорит в беседе с «Известиями» эксперт. — Мнение индустрии таково, что коронавирус — явление, которое вошло в нашу жизнь на несколько лет. Очевидно, что сейчас мы поняли, что с ним можно жить. Главное, чтобы правила контроля в таких условиях были для всех одинаковыми. В первую волну могло беспрепятственно проходить одно массовое мероприятие, в то время как другое было запрещено. Мы надеемся, что руководство страны выработает четкую систему».

Руководитель отдела по работе с клиентами агентства Moscow Event Александр Паламарчук считает инициативу похвальной, поскольку на лицо попытка избежать закрытия развлекательных заведений.

« Мы знаем, что в первую волну бизнес сильно пострадал, поэтому думаю, что все заведения спокойно воспримут новые меры. С проверкой QR-кодов и очередями проблем быть не должно , поскольку в обычное время фейсконтроль старается проверить и оценить каждого человека», — говорит «Известиям» Александр Паламарчук.

Нет кода? Получи штраф

Сейчас ночной клуб могут оштрафовать или даже закрыть, например, за несоблюдение дистанции между посетителями или отсутствие актов о дезинфекции воздуха, поверхностей и помещений. Так недавно столичный Роспотребнадзор приостановил деятельность ночного клуба «1930 Moscow» в Партийном переулке. Нависла угроза и над клубом Gipsy на Болотной набережной — ему грозит штраф до 500 тыс. рублей либо приостановка деятельности на 90 суток.

За игнорирование новой системы пропуска ночным клубам или караоке также будет грозить штраф — от 300 до 500 тыс. рублей .

Между прочим, похожие системы уже работают в мире. Так, в Южной Корее еще 10 июня обязали с помощью личных QR-кодов регистрировать посетителей во всех заведениях с высокой опасностью распространения коронавируса. В число так называемых опасных общественных мест попали не только караоке-клубы, бары, галереи, но и другие развлекательные площадки и некоторые концертные залы.

« Китай давно так работает — по QR-коду. Где, кто, когда был — можно совершенно спокойно отследить либо источник заражения, либо место заражения. Отсюда и зависит — можно разрешать работать данной структуре или нельзя, соблюдают они меры санэпидрежима или не соблюдают », — заметила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По данным на 15 октября, в Поднебесной зафиксировано всего 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Ресторанам или кафе QR-коды получать не нужно. Но если днем заведение работает как ресторан, а ближе к полуночи превращается в танцевальный клуб, то посетитель вне зависимости от времени прихода должен будет зарегистрироваться. При этом правила посещения, например, ночных кинотеатров останутся прежними.