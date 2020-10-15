Ковид-контроль: на дискотеку пустят по QR-коду
В Москве с 19 октября ночная жизнь города потечет по новым правилам: в клуб, бар, на дискотеку или в любое другое развлекательное заведение, которое открыто с полуночи до 6 утра, можно будет попасть только при условии регистрации номеров телефонов. Новые правила будут касаться не только посетителей развлекательных заведений, но и сотрудников. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. О том, как будет работать система и для чего она нужна, — в материале «Известий».
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«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие. Чтобы этого не произошло [необходимо], сделать контроль на входе в ночные клубы, чтобы мы видели, а кто из этих людей в последующем заразился», — пояснил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Как будет работать система, которая коснется более 500 заведений? Владельцы баров или караоке должны будут разместить на входе QR-код или код, который нужно будет направить на номер 7377. Любой желающий попасть, к примеру, в караоке (будь то посетитель или сотрудник) должен отсканировать QR-код или прислать специальный код заведения на короткий SMS-номер. После регистрации приходит подтверждение, которое нужно показать охраннику или другому представителю заведения на входе.
Организации могут получить QR-код уже с 15 октября на сайте mos.ru.
Столичные власти отмечают, что сохранять дистанцию и соблюдать масочный режим в подобных заведениях невозможно — по этой причине весной их пришлось закрыть. Сейчас эпидемиологическая обстановка также подталкивает к закрытию, но идти на этот шаг никто не хочет — в конце концов это важная часть экономики города.
По словам совладелицы барного холдинга «С.И.Д.Р. Групп» (включает восемь заведений) Василисы Волковой, ежемесячно бары холдинга посещают около 15 тыс. гостей, а в период самоизоляции убытков было на 15 млн рублей. Всего в городе закрылось около 20% заведений, и если бары, караоке, клубы снова закроют, то выживут только крупные игроки с финансовыми подушками в виде отложенных средств или за счет другого бизнеса.
«Показатель закрытий будет минимум вдвое больше, чем в первую волну. Потому что ноябрь и декабрь — это месяцы, когда продаются крупные мероприятия и корпоративы, которые приносят до 40% годовой выручки», — замечает Василиса Волкова.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса.
«Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», — отметил мэр в своем блоге. Таким образом можно будет выявлять и прерывать новые цепочки распространения вируса.
Ничего сложного
«Да, мы поддерживаем эту инициативу, — говорит в разговоре с «Известиями» генеральный управляющий Sagrado Corp (включает несколько клубных и концертных площадок) Евгений Хохлов. — Это правильный шаг, он поможет сохранить индустрию и рабочие места — в клубной отрасли Москвы задействованы тысячи человек. Более того, это делается для защиты людей и профилактики заболеваний. Мы — «за».
По словам исполнительного директора Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлии Жоля, индустрия развлечений умеет работать с QR-кодами, может наладить логистику, а саму проверку на входе при желании можно организовать качественно.
«Но не исключено, что некоторые заведения рискуют получить очереди на входе, как это было в метро. Тогда техническая сторона была не проработана, — говорит в беседе с «Известиями» эксперт. — Мнение индустрии таково, что коронавирус — явление, которое вошло в нашу жизнь на несколько лет. Очевидно, что сейчас мы поняли, что с ним можно жить. Главное, чтобы правила контроля в таких условиях были для всех одинаковыми. В первую волну могло беспрепятственно проходить одно массовое мероприятие, в то время как другое было запрещено. Мы надеемся, что руководство страны выработает четкую систему».
Руководитель отдела по работе с клиентами агентства Moscow Event Александр Паламарчук считает инициативу похвальной, поскольку на лицо попытка избежать закрытия развлекательных заведений.
«Мы знаем, что в первую волну бизнес сильно пострадал, поэтому думаю, что все заведения спокойно воспримут новые меры. С проверкой QR-кодов и очередями проблем быть не должно, поскольку в обычное время фейсконтроль старается проверить и оценить каждого человека», — говорит «Известиям» Александр Паламарчук.
Нет кода? Получи штраф
Сейчас ночной клуб могут оштрафовать или даже закрыть, например, за несоблюдение дистанции между посетителями или отсутствие актов о дезинфекции воздуха, поверхностей и помещений. Так недавно столичный Роспотребнадзор приостановил деятельность ночного клуба «1930 Moscow» в Партийном переулке. Нависла угроза и над клубом Gipsy на Болотной набережной — ему грозит штраф до 500 тыс. рублей либо приостановка деятельности на 90 суток.
За игнорирование новой системы пропуска ночным клубам или караоке также будет грозить штраф — от 300 до 500 тыс. рублей.
Между прочим, похожие системы уже работают в мире. Так, в Южной Корее еще 10 июня обязали с помощью личных QR-кодов регистрировать посетителей во всех заведениях с высокой опасностью распространения коронавируса. В число так называемых опасных общественных мест попали не только караоке-клубы, бары, галереи, но и другие развлекательные площадки и некоторые концертные залы.
«Китай давно так работает — по QR-коду. Где, кто, когда был — можно совершенно спокойно отследить либо источник заражения, либо место заражения. Отсюда и зависит — можно разрешать работать данной структуре или нельзя, соблюдают они меры санэпидрежима или не соблюдают», — заметила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По данным на 15 октября, в Поднебесной зафиксировано всего 11 новых случаев заражения коронавирусом.
Ресторанам или кафе QR-коды получать не нужно. Но если днем заведение работает как ресторан, а ближе к полуночи превращается в танцевальный клуб, то посетитель вне зависимости от времени прихода должен будет зарегистрироваться. При этом правила посещения, например, ночных кинотеатров останутся прежними.
«Ночные кинотеатры вроде не такие уж увеселительные, там никто друг к другу не наклоняется. И там выполняются требования, сейчас же идут проверки и театров, и кинотеатров. Плюс там есть рассадка специальная, люди находятся на расстоянии другу от друга», — пояснил журналистам первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.