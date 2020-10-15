Собянин назвал инициаторов введения QR-кодов для посещения баров Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 15 октября, заявил, что владельцы столичных ночных развлекательных заведений сами предложили властям города ввести систему идентификации посетителей, чтобы избежать закрытия при росте числа новых случаев коронавируса.

«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие. Чтобы этого не произошло, [необходимо] сделать контроль на входе в ночные клубы, чтобы мы видели, а кто из этих людей в последующем заразился», — пояснил мэр в эфире телеканала «Россия 1», отметив важность быстрого выявления контактных с больным COVID-19 человеком лиц.

Предполагается, что пользоваться системой чекинов будет более 500 столичных ночных клубов и баров. По мнению городских властей, это поможет избежать их закрытия при практически полной невозможности соблюдения в них социальной дистанции.

О том, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы введут систему идентификации посетителей по QR-коду, стало известно ранее в четверг. Как отметил Собянин, с указанной даты доступ работников и посетителей в открытые с 0:00 до 6:00 заведения будет возможен при условии регистрации номера телефона.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

Мера введена в том числе и для того, чтобы в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно было оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны пройти тестирование на COVID-19. Оповещения о контакте с человеком с подтвержденным коронавирусом посетители заведений будут получать по СМС.

При этом за неприменение системы регистрации работников и посетителей ночные заведения Москвы будут штрафовать. Как отметил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, максимальная сумма штрафа будет составлять 300–500 тыс. рублей.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в Москве выявлено 347 946 случаев коронавируса, скончались 5796 человек, выздоровели 268 423 пациента.

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