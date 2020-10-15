В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей

В ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы с 19 октября введут систему идентификации посетителей по QR-коду. Соответствующий указ издал мэр города Сергей Собянин, он размещен на сайте градоначальника в четверг, 15 августа.

Как отметил Собянин, с указанной даты доступ работников и посетителей в открытые с 00:00 часов до 06:00 часов заведения будет возможен при условии регистрации номера телефона.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

Мера введена для того, чтобы в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно было оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны пройти тестирование на COVID-19.

В свою очередь администрации подобных заведений должны получить в личном кабинете на сайте московской мэрии QR-код для направления сообщений на номер 7377. Электронный идентификатор необходимо разместить на входе в развлекательное место.

Ранее в четверг глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что предприятия общепита и розничной торговли могут продолжать работу при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста случаев коронавируса.

Как сообщил 9 октября глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, в столице пока не рассматривается вопрос о закрытии баров, ночных клубов и караоке.

Собянин тогда подтвердил, что в городе ничего не планируется закрывать из-за этой инфекции. Введение карантина сити-менеджер назвал «самым последним шагом».

В начале октября представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в нашей стране, но подчеркнула, что государство готово к новой вспышке вируса, так как у него есть инструменты борьбы с ним.

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