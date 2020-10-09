Собянин назвал закрытие Москвы из-за COVID-19 «самым последним шагом»

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 октября, заявил, что в Москве пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавирусной инфекции.

Он объяснил, что любое решение в подобных ситуациях многофакторное: здесь есть и психологическая, и социальная, и экономическая, и медицинская составляющие, и т.д. При принятии каких-либо действий необходимо учитывать все эти факторы.

При этом Собянин подчеркнул, что на первом месте стоит жизнь и здоровье людей, а на втором ― экономика.

«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей. <...> Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять», ― сказал он в интервью Первому каналу.

Ранее 7 октября Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры: приостановку действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний. Контролировать перевод на удаленку будет объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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