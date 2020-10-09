Власти Москвы заявили об отсутствии планов по закрытию баров и магазинов

В Москве пока не рассматривается вопрос о закрытии баров, ночных клубов и караоке. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 9 октября.

«На сегодняшний день пока речи о закрытии (ночных клубов и караоке. — Ред.) не идет», — сказал он.

По словам чиновника, на следующей неделе власти города примут дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса в барах и ночных клубах.

«Буквально сегодня с инициативой вышли владельцы ночных клубов, баров и караоке с тем, чтобы каким-то образом помочь решать эти вопросы с точки зрения регулирования потоков для сокращения распространения коронавирусной инфекции», — отметил он.

Немерюк добавил, что пока не планируется закрывать непродовольственные магазины в связи с эпидобстановкой в городе.

«Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что столичные власти не зафиксировали улучшения ситуации с распространением COVID-19 в городе на прошедшей неделе. Градоначальник считает, что следующая неделя будет решающей.

Также сити-менеджер отметил сомнительность теории, согласно которой коронавирус стал менее опасным. Собянин заверил, что в Москве пока ничего не планируется закрывать из-за распространения этого вируса.

По данным оперштаба на 9 октября, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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