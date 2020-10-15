Жителей Москвы будут уведомлять о контактах с заболевшими СOVID-19

Жителям Москвы будет приходить оповещение на телефон в случае контакта с заболевшими COVID-19 в местах, где требуется использование QR-кода. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Департамент здравоохранения передает информацию, присылая только телефон. Нет никакого Иванова Ивана Ивановича или Валентины Петровны, передается только номер, что вот этот номер, есть подтверждение, что у него есть COVID-19, в ДИТ (департамент информационных технологий. — Ред.)», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он разъяснил, что ДИТ направит эти данные в информационную систему, через которую будет отправлено push-уведомление на телефон всем, кто был рядом с заболевшим COVID-19.

По словам Немерюка, данные о номере телефона, дате, времени и месте нахождения будут некоторое время храниться в защищенной базе ДИТа.

Ранее в этот день стало известно, что в ночных клубах и барах Москвы с 19 октября введут систему идентификации посетителей по QR-коду. При входе в заведение клиенты должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

Новая мера поможет оповестить москвичей, если у кого-то из отдыхающих впоследствии окажется положительный тест на COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.