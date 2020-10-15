В Москве будут штрафовать ночные заведения за отсутствие системы регистрации

Ночные заведения Москвы будут штрафовать за неприменение системы регистрации работников и посетителей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Эта система себя зарекомендовала в разных странах. Это и Европа, и Америка, и Азия. Я знаю, что Южная Корея по ней работает не первый год. Максимальная сумма штрафа будет составлять 300–500 тыс. рублей», — цитирует Немерюка «Интерфакс».

Ранее в этот же день сообщалось, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы введут систему идентификации посетителей по QR-коду, передает RT. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с указанной даты доступ работников и посетителей в открытые с 00:00 часов до 06:00 часов заведения будет возможен при условии регистрации номера телефона.

Мера введена для того, чтобы в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно было оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны пройти тестирование на COVID-19, сообщает НСН.

9 октября Немерюк сообщил, что в столице пока не рассматривается вопрос о закрытии баров, ночных клубов и караоке.

В начале октября представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в нашей стране, но подчеркнула, что государство готово к новой вспышке вируса, так как у него есть инструменты борьбы с ним.

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