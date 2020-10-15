У заразной черты: ВОЗ назвал прирост заболевших COVID беспрецедентным

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали беспрецедентными показатели по заболеваемости COVID-19. «Известиям» там рассказали, что в последние несколько суток ежедневно в мире фиксируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса. Особенно сильные вспышки эксперты наблюдают в Европе и Америке . 14 октября рекордный уровень зафиксировали в Германии и Швейцарии. В минздраве Испании «Известиям» рассказали, что меры по защите здоровья населения будут корректироваться в зависимости от развития пандемии. В Мадриде уже объявлен режим повышенной готовности. В Париже и других крупных городах ввели комендантский час. Даже в Нидерландах, которые старались избегать жесткого карантина, закрыли рестораны и запретили продажу алкоголя в позднее время.

Нежелательный рекорд

14 октября в Германии впервые с апреля был зарегистрирован суточный прирост более чем в 5 тыс. (5132) . Кроме того, Институт Роберта Коха зафиксировал скачок смертности — число летальных исходов увеличилось с 13 до 43. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, растет и число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. Согласно данным реестра Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины, на 13 октября госпитализированы 620 пациентов, неделей ранее их было около 450.

Как отметил в беседе с «Известиями» представитель пресс-службы минздрава страны, в ФРГ ответственность за выполнение «Закона о защите от инфекций» несут федеральные земли, только местные власти принимают решение об ужесточении мер. Тем не менее, утверждает новостное агентство ntv, власти ФРГ планируют вскоре ввести комендантский час для мест общественного питания в регионах, где более 35 новых случаев приходится на 100 тыс. жителей . В связи с постановлением правительства Северного Рейна-Вестфалии, с 14 октября в Дюссельдорфе для ресторанов установлен комендантский час — с 1:00 до 6:00 они закрыты. Подобные ограничения обрушились на жителей Кельна, Хамма и Дасбурга.

— За последние дни мы ежедневно регистрируем около 350 тыс. новых случаев заболевания — это беспрецедентные цифры. Во всем мире сейчас наблюдается рост, но особенно серьезные вспышки — в Америке и Европе, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ВОЗ.

В Нидерландах, которые старались избегать жестких мер, с 14 октября ввели частичный карантин на две недели. Согласно новым мерам, закрываются бары, запрещена продажа алкоголя и каннабиса после 20:00, а рестораны работают только на вынос . Накануне минздрав страны сообщил о рекордных 7 393 новых случаях COVID-19. На запрос «Известий» о возможности тотального карантина в ведомстве не предоставили оперативный ответ.

— Это больно, но это единственный выход, — подчеркнул 13 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, анонсируя новые ограничения.

В Швейцарии 14 октября зарегистрировали 2823 новых случая, что стало рекордным показателем . Кроме того, местный минздрав зафиксировал восемь смертей и 57 случаев госпитализации. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга запланировала «кризисный саммит» на 15 октября.

— Мы наблюдаем тревожную ситуацию во всей Европе, и Швейцария — не исключение. 9 октября мы запустили программу с оранжевыми плакатами, чтобы дать сигнал населению и администрации кантонов (информационная кампания минздрава под девизом: «Важно как никогда: остановить рост числа заражений». — «Известия»). В Берне уже отреагировали — с этой недели там необходимо носить маски во всех общественных местах, — заявили «Известиям» в минздраве Швейцарии.

С 14 октября в Чехии тоже вводится частичный карантин сроком на три недели. Школы и университеты закрываются, а ученики и студенты переходят на дистанционное обучение. В ресторанах до 20:00 возможна доставка еды на вынос, а бары, кафе и ночные клубы — до 3 ноября закрывается вовсе. Эксперты Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний отметили в своем отчете, что по количеству новых случаев за последние 14 дней Чехия (55 538) опережает Германию (42 032), население которой в восемь раз больше. Среднее число больных на 100 тыс. человек за две недели составило более 493 — на сегодня это самый высокий показатель в Европе, отмечает BBC. При этом о введении повторного общенационального локдауна пока речи не идет.

Остановите вирус

— Независимо от того, какая эпидемиологическая ситуация в стране, никогда не поздно переломить ситуацию. Некоторым государствам уже пришлось вводить режим самоизоляции, чтобы противостоять росту новых случаев COVID-19 и госпитализаций, — заявили «Известиям» в ВОЗ.

На сегодня одной из самых решительных стран остается Испания. В ее столице уже объявлен режим повышенной готовности, движение ограничено также в девяти пригородах Мадрида. 14 октября женералитет Каталонии принял решение закрыть бары и рестораны с пятницы на 15 дней . Власти объясняют новые меры тем, что за прошедшую неделю количество заражений COVID-19 подскочило в регионе на 40%. Парки и сады станут закрывать в 20:00.

— Меры по защите здоровья населения будут корректироваться в зависимости от развития пандемии. Решения принимаются на локальном уровне, — рассказали «Известиям» в пресс-службе минздрава Испании.

Италия 9 октября зафиксировала рост в 5 тыс. новых случаев впервые с марта . Однако, как отмечают эксперты, смертность от COVID-19, сейчас намного ниже по сравнению с весенней ситуацией (более 900 ежедневных летальных исходов). Тем не менее 13 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте выпустил приказ о запрете частных вечеринок и ограничил количество гостей на свадьбах и похоронах. Школы останутся открытыми, но будут сокращены внеклассные занятия.

— Пока рано предсказывать, что может произойти в ближайшие недели. Однако стоит отметить, что правительство настроено действовать поэтапно. Пока при необходимости закрывают менее важные виды деятельности, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.

Накаленная обстановка сейчас и во Франции. 12 октября в Минздраве страны сообщили о всплеске смертности от коронавируса — 94 случая . Глава 39 парижских и пригородных больниц Мартин Хирш заявил газете Parisien, что 70-90% коек интенсивной терапии могут быть заполнены к 24 октября. В связи с тревожной ситуацией 13 октября президент Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в столице и других городах «красной зоны» — с 21.00 до 06.00. Этот режим вступит в силу 17 октября и продлится минимум четыре недели. Лидер отметил, что в этих районах с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры.

Как отметил в беседе с «Известиями» представитель ВОЗ, коронавирус унес уже более одного миллиона жизней, и только новые ограничительные меры в пострадавших регионах смогут его остановить.