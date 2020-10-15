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Меркель рассказала о «серьезной» фазе пандемии COVID-19 в Германии

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Германия находится в очень серьезной фазе пандемии коронавируса, число зараженным растет, а экономика еще одного локдауна не выдержит, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Мы находимся перед серьезным вызовов, наша задача — быть способными отслеживать контакты. Мы уже в экспоненциальной фазе, это видно по ежедневным данным», — заявила Меркель на пресс-конференции 14 октября.

Канцлер отметила важность взятия под контроль ситуации, так как еще один карантин экономика Германии может не пережить.

По ее словам, новый бюджет страны предусматривает только в 2020 году задолженность в 250 млрд евро.

«Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями», — цитирует Меркель ТАСС.

Канцлер подчеркнула, что поведение людей и соблюдение мер предосторожности в ближайшие недели определит дальнейшее течение пандемии.

В начале осени в Германии и других странах Европы начался серьезный прирост заражения коронавирусом. За минувшие сутки в ФРГ выявили 5,1 тыс. новых случаев.

13 октября Всемирная организация здравоохранения отказалась считать рост заболеваемости второй волной пандемии. При этом в организации отметили, что многие недооценивает серьезность коронавирусной инфекции.

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