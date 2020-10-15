Свыше 100 ночных заведений Москвы получили QR-коды для регистрации гостей

Более 100 ночных развлекательных учреждений Москвы получили уникальные QR-коды для регистрации посетителей. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в четверг, 15 октября.

«Более 100 заведений сгенерировали QR-коды», — сказали в пресс-службе.

О введении с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы системы идентификации посетителей по QR-коду стало известно ранее в четверг. Согласно соответствующему указу мэра города Сергея Собянина, с этой даты работники и посетители смогут попасть в открытые с 0:00 до 6:00 заведения при условии регистрации номера телефона.

Предполагается, что пользоваться нововведением будет более 500 столичных ночных клубов и баров. Меру ввели для того, чтобы в случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей или сотрудников можно было оповестить всех присутствовавших о том, что они оказались в зоне риска и должны пройти тест на COVID-19.

По словам главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, тех, кто не будет использовать новую систему, будут штрафовать. Чиновник добавил, что максимальная сумма штрафа составит 300–500 тыс. рублей.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в Москве выявлено 347 946 случаев коронавируса. Умерли 5796 пациентов, выздоровели — 268 423.

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