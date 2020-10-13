Турникет пройден: почему призывы к осторожности не услышали в обеих столицах

Перевод сотрудников московских компаний на дистанционный режим работы не принес ощутимых результатов в плане снижения нагрузки на общественный транспорт. В понедельник столичное метро как обычно было переполнено пассажирами, убедились "Известия". Маски по-прежнему носит лишь каждый пятый, а правильно - и того меньше. То же происходит в наземном транспорте и в магазинах. Не лучше ситуация и в Санкт-Петербурге — втором регионе России по уровню заболеваемости. В Госдуме считают, что единственным действенным способом в борьбе с распространением COVID-19 могут быть только штрафы. Полномочия налагать денежное взыскание стоит дать контролерам, проверяющим билеты, уверены в Мосгордуме. А вот питерские власти заявляют, что принятых мер достаточно, и пока ничего менять не надо.

Цена маски

Суточный прирост больных COVID-19 в России второй день подряд превышает 13,5 тыс. Это максимальные значения за весь период эпидемии. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, на утро 12 октября в стране было выявлено 13592 новых случая.

Как и прежде, самая сложная ситуация складывается в Москве (4395 заболевших), Санкт-Петербурге (538) и трех областях – Московской (440), Ростовской (274) и Нижегородской (271).

С понедельника работающие на территории столицы компании обязаны были отправить на удаленку 30% сотрудников. Однако ситуация в общественном транспорте показала, что пока эта мера никак не отразилась на числе пассажиров. Кроме того, соблюдение ими масочно-перчатного режима тоже остается на низком уровне.

Единственная эффективная мера в этих условиях – увеличение числа штрафов и закрепление их в законодательстве, считает депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

- Пока людям не ударишь по карману, они ничего не понимают. Все уговоры и предписания властей соблюдать санэпидрежим не действуют. Если штрафы за нарушения прописать на законодательном уровне, руководители регионов сразу станут "врагами народа". Уже сейчас не все довольны тем, как действует Сергей Собянин. Но он делает все, чтобы сохранить здоровье людей. А какими способами он это делает, будем оценивать потом, - заявила «Известиям» парламентарий.

На повсеместное несоблюдение масочного режима в общественных местах Москвы обратил внимание и член комиссии Мосгорсдумы по здравоохранению Сергей Савостьянов. Контроль, считает он, необходимо усиливать.

- Некоторым торговым точкам могу отдать должное - не пускают в магазин без средств защиты и обеспечивают покупателей необходимым. Некоторые просят надеть маски и перчатки только при оплате на кассе. Считаю, что в общественном транспорте стоит установить точки выдачи или продажи масок. А функции контроля за масочным режимом передать контролерам, чтобы они могли штрафовать пассажиров без масок наравне с теми, кто едет без билета, - сказал «Известиям» парламентарий.

Полномочиями штрафовать за отсутствие масок, предварительно выяснив причину несоблюдения режима, можно наделить и сотрудников полиции, считает он. По замыслу депутата, избежать наказания можно будет в случае, если у человека есть справка, что он уже переболел, справка о вакцинации или справка о том, что ему воспрещается носить маску - такие случаи тоже имеются.

«Только в масках и перчатках»

«Известия» решили лично проверить ситуацию с соблюдением санэпидрежима в общественных местах.

Законопослушными пассажиры столичной подземки кажутся только на входе. Пройдя мимо контролеров и оказавшись на платформе, многие опускают маску с носа, сдвигают ее на подбородок либо вообще снимают.

В вагонах в масках остается лишь каждый пятый, а правильно она надета, пожалуй, в одном случае из десяти. Пассажирка со спущенной маской на вопрос, почему она так сделала, просто продемонстрировала стакан с кофе.

Самыми послушными оказались приезжие из СНГ. Например, двое уроженцев Узбекистана зашли в вагон в масках и не снимали их до пересадочной станции. Несмотря на наличие свободных мест, садиться они тоже не стали. На вопрос, всегда ли они соблюдают масочный режим, парень по имени Исломжон ответил утвердительно.



- Если заболеешь, не сможешь выходить на смену, и тебе быстро найдут замену. А работу сейчас сложно найти, - сказал он.



«Известия» запросили у московского метрополитена информацию, насколько снизился поток пассажиров после рекомендаций о переводе на дистанционный режим работы.

В автобусах ситуация отличается только меньшим числом пассажиров, и то днем. Здесь получается соблюдать дистанцию и рассаживаться на сиденьях



- Вход разрешен только в перчатках и масках, пожалуйста, не снимайте их до выхода из транспорта, - разносится по салону предупреждение.

Но пассажиры без средств защиты все равно есть. Один из них - мужчина средних лет. Отвечать на вопрос, почему он сел в автобус без маски, он не захотел, просто махнул рукой.

В одном из магазинов сети «Пятерочка» никто не препятствует прохождению покупателей без средств защиты. Но на дверях красуется предупреждение, что посетителям без масок и перчаток будет отказано в обслуживании. Людей это особо не смущает – на выручку приходят кассы самообслуживания. К слову, сотрудники магазина санэпидрежим соблюдают исправно.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в сети «Перекресток». Наличие маски контролируется на кассе, но правильно ли она надета, мало кого интересует. О правилах соблюдения социальной дистанции покупатели тоже стараются не вспоминать. На одной из касс женщина 45 лет выкладывает на ленту продукты, игнорируя все очерченные границы. В ответ на замечание о необходимости соблюдать дистанцию последовал лишь раздраженный взгляд. Кассир тоже не посчитала нужным вмешаться в ситуацию.

Предсказать сложно

В Северной столице, которая следует сразу за Москвой по суточной заболеваемости и числу смертельных случаев, дисциплина среди населения не намного лучше. Хотя на прошлой неделе масочный режим в Петербурге продлили до конца ноября, большая часть горожан продолжает игнорировать средства индивидуальной защиты, рассказали «Известиям» местные жители. В центре города почти как и прежде много людей, которые не соблюдают дистанцию, а в кафе и ресторанах полно посетителей.



В заксобрании Петербурга не исключают введения ограничений из-за новой вспышки инфекции.

— Если ситуация будет ухудшаться, не исключаю, что власти могут наложить ограничения на работу части предприятий. Начинать, думаю, будут со сферы развлечений — театров и концертных залов. Это вполне возможно, чтобы снизить интенсивность общения, — заявил «Известиям» депутат заксобрания Борис Вишневский.



Однако предсказать, когда и какие решения будут приниматься, сейчас довольно сложно — основное обсуждение идет в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, сказал «Известиям» местный депутат Максим Резник.



Решения о введении новых ограничительных мер в Петербурге будут приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Так, на фоне роста случаев заражений уже усилен контроль за соблюдением принятых правил санитарной безопасности.



— Меры, принятые правительством города по согласованию с региональным Роспотребнадзором, сегодня позволяют не вводить дополнительные ограничения. При этом город усиливает контроль за выполнением ранее принятых решений. Проводятся проверки соблюдения масочного режима на всех видах транспорта и в общественных местах, — отметили в пресс-службе главы города.



В образовательных организациях города ситуация пока достаточно спокойная. На данный момент лишь около 50 из 20 тыс. классов перешли на дистанционный режим, и предпосылок для полного перехода на удаленку или дополнительных каникулы нет.



Медицинская система города сейчас гораздо лучше подготовлена к лечению и выявлению больных с COVID-19, чем весной, рассказали в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина. Сформирован необходимый запас лекарств, нет дефицита средств индивидуальной защиты, а дополнительные запреты начнут вводиться, когда будут исчерпаны возможности медицинской системы,.