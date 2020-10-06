Квартальный вычет: 4,6 млн россиян урезали зарплату из-за COVID

Сохранить рабочее место в разгар пандемии — не значит застраховать себя от снижения доходов: во II квартале 4,6 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с урезанием зарплаты, неоплачиваемыми отпусками или введением простоя на предприятиях . Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Показатель стал рекордным как минимум за восемь лет и превысил уровень безработицы : по данным Росстата, не трудоустроены в том же периоде были 4,4 млн россиян. Неполная занятость — вынужденная реакция работодателей на ограничительные меры и полностью соответствует ситуации в развитых странах, заявили эксперты.

Без денег по соглашению сторон

У 4,6 млн россиян, формально числившихся занятыми во II квартале 2020 года, доходы снизились по следующим причинам:

— 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты;

— 1,23 млн человек работали неполное время (1,14 млн — по соглашению с работодателем и еще 85 тыс. — по инициативе работодателя);

— 948 тыс. находились в простое.

Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы, отмечают аналитики FinExpertiza. Это максимальное значение с 2013-го и на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — тогда число частично занятых россиян составило 3,78 млн.

Квартальный вычет1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом, по данным Росстата, в апреле–июне 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, то есть 6% рабочей силы. Получается, что в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу.