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Квартальный вычет: 4,6 млн россиян урезали зарплату из-за COVID

В период карантина их заставили выйти в неоплачиваемый отпуск, объявили простой и сократили рабочие часы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Квартальный вычет: 4,6 млн россиян урезали зарплату из-за COVID
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2020-10-05 14:08:02
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Сохранить рабочее место в разгар пандемии — не значит застраховать себя от снижения доходов: во II квартале 4,6 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с урезанием зарплаты, неоплачиваемыми отпусками или введением простоя на предприятиях. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Показатель стал рекордным как минимум за восемь лет и превысил уровень безработицы: по данным Росстата, не трудоустроены в том же периоде были 4,4 млн россиян. Неполная занятость — вынужденная реакция работодателей на ограничительные меры и полностью соответствует ситуации в развитых странах, заявили эксперты.

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Без денег по соглашению сторон

У 4,6 млн россиян, формально числившихся занятыми во II квартале 2020 года, доходы снизились по следующим причинам:

— 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты;

— 1,23 млн человек работали неполное время (1,14 млн — по соглашению с работодателем и еще 85 тыс. — по инициативе работодателя);

— 948 тыс. находились в простое.

Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы, отмечают аналитики FinExpertiza. Это максимальное значение с 2013-го и на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — тогда число частично занятых россиян составило 3,78 млн.

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офисы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом, по данным Росстата, в апреле–июне 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, то есть 6% рабочей силы. Получается, что в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу.

Если суммировать численность сотрудников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, во II коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка более 9 млн трудоспособных россиян, то есть свыше 12% рабочей силы, — резюмировали аналитики FinExpertiza.

Исследование проводилось на основе данных Росстата о предприятиях со штатной численностью более 15 человек.

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В Минтруде «Известиям» заявили, что, по нормам ТК, в простое сотрудник получает две трети или полную зарплату, а при неполной занятости его оклад пропорционален отработанному времени. Единственная категория работников, которые не зарабатывают, сохраняя занятость, — граждане в отпуске за свой счет. Если отбросить «ситуативные» отпуска за свой счет, то во II квартале такую форму занятости выбрали только 260 тыс. человек, отметили в ведомстве.

Пострадали доноры

Самый высокий уровень неполной занятости во II квартале был зафиксирован в Ненецком автономном округе — там он составил 15% от рабочей силы. На втором месте оказался Чукотский автономный округ (12,6%), а на третьем — Ямало-Ненецкий (9,3%). В Санкт-Петербурге в доходах потеряли 8,9% занятых, в Пермском крае — 8,85%, а Самарской области 8,8%. Шесть из этих регионов выступают лидерами по уровню зарплат в стране, причем Чукотка и в Ямало-Ненецкий автономный округ занимают первые места как по размеру средних зарплат, так и по темпам их роста, говорится в исследовании.

Меньше всего проблема неполной занятости затронула небогатые регионы со слаборазвитым рынком труда, где и до пандемии найти работу было не так просто, сообщили аналитики FinExpertiza. В первую десятку вошли все кавказские регионы, два южных и один сибирский, а именно Ингушетия (частичная занятость в регионе составила 0,26% от рабочей силы), Чечня (0,5%), Калмыкия (1%), Дагестан (1,2%), Кабардино-Балкария (1,4%), Карачаево-Черкесия (1,8%), Тыва (2,2%), Северная Осетия (2,5%), Республика Адыгея (3,1%) и Ставропольский край (3,4%).

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Фото: ТАСС/Елена Афонина

Первые восемь из этих десяти регионов выступают лидерами по уровню официальной безработицы, а кроме того, характеризуются низкими окладами и высокой долей неформальной занятости, говорится в исследовании.

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— Благополучные регионы с высокими зарплатами населения скорее стремятся сохранять рабочие места, пусть и путем перевода сотрудников на неполную занятость. А в бедных субъектах с традиционно высокой безработицей подобный переход работников происходит реже. Это связано со слабым развитием рынка труда — предприятия не могут позволить себе держать в штате неработающих сотрудников даже на урезанном минимальном окладе, — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Сдержали, но не остановили

Практика неполной занятости, а также увольнения — вынужденная реакция работодателей на ограничительные меры периода самоизоляции, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Понимая эти риски, правительство предприняло комплекс мер, нацеленных на поддержку рынка труда. Были запущены льготные кредиты на зарплаты, проценты по которым спишут при сохранении сотрудников, организованы временные рабочие места, выданы субсидии бизнесу. Кроме того, кабмин увеличил размер минимального пособия для потерявших места до 4,5 тыс. рублей.

Однако рост безработицы остановить не удалось: по последним данным, в августе 2020 года число нетрудоустроенных россиян достигло 4,8 млн человек — то есть 6,4% от рабочей силы. Это рекорд за восемь лет, а именно с марта 2012 года — тогда показатель составлял 6,5%.

Доля россиян, которые потеряли работу или лишились доходов, формально сохранив места, соответствует ситуации в развитых странах: так, уровень неполной занятости в США по итогам сентября составил 12,8%, отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главным последствием ухудшения ситуации на рынке труда, по его словам, стало просевшее потребление и рост бедности, добавил он.

Несмотря на увеличение безработицы и числа сотрудников, отправленных на неполную занятость, поступления налога на доходы физлиц в целом по России не показали существенного снижения, констатировал эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Наоборот — за семь месяцев этого года он вырос на 1% в среднем по стране. То есть фактически общий уровень зарплат увеличился, главным образом благодаря господдержке. По его словам, это позволило компенсировать сокращение рабочих мест, и, по данным Росстата, в мае–июле 2020 года оно составило минус 5–8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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