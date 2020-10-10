Укрепляют броню: регионы вводят ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала родителям не ездить с детьми на юг из-за роста числа заболевших коронавирусом. В Минздраве были еще строже и попросили россиян провести выходные дома: отложить походы в гости, поездки на общественном транспорте, а при выходе на улицу не забывать о маске и социальной дистанции. Между тем регионы постепенно, но начинают вводить, а по сути, возвращать некоторые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки: в пятницу зафиксированы рекордные 12 126 случаев. «Известия» выяснили, где и чего следует ждать.

Ленобласть: зал наполовину пуст

В Ленинградской области решили скорректировать работу кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, МФЦ и учреждений дополнительного образования (в том числе в домах культуры) в «красных» и «желтых» зонах. Напомним, все районы области поделены на три части по принципу светофора — «красный», «зеленый» и «желтый» — в зависимости от показателей заболеваемости. В «красную» зону входят Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы. В «желтую» — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы. Остальные районы пока в статусе «зеленых» зон.

Теперь в двух зонах кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты могут работать, если залы заполнены только на 50%, при этом все должны быть в масках. Салоны красоты обязали соблюдать дистанцию в 1,5 м. Для «зеленой» зоны нет ограничений по численности, но маски тоже никто не отменял.

Укрепляют броню Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В группах дополнительного образования в «красной» зоне одновременно могут заниматься не более 12 человек и в масках. В МФЦ в «красной» и «желтой» зонах теперь не попасть без предварительной записи и маски. В центры «зеленой» зоны пока можно прийти без предварительной записи, а вот без маски — никак нельзя.

Кроме того, со 2 октября действуют «часы для пожилых»: с 9:00 до 11:00 (или первые два часа с момента открытия) жители «красной» и «желтой» зоны старше 65 лет могут посещать магазины, аптеки и предприятия услуг.

Удмуртия и Забайкалье: поздний ужин под запретом

В Удмуртии кафе, барам, ресторанам и другим предприятиям общепита с 9 октября запрещено работать с 23:00 до 7:00. Исключение есть, но только для формата обслуживания на вынос и доставки на дом. Кроме того, в регионе продлены ограничения по массовым мероприятиям до 15 ноября.

Укрепляют броню Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Забайкалье тоже пришлось вернуть часть ограничений из-за всплеска заболеваемости. Начиная с 9 октября запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Кроме того, на две недели приостановлена работа дискотек и танцевальных площадок. Рестораны и кафе с 9 октября могут работать только до полуночи, а максимальная загрузка зала не должна превышать 50%.

Кстати, в Калининградской области по выходным не работают кинотеатры в торговых центрах. Ночные клубы, дискотеки, игровые комнаты и развлекательные центры вообще закрыты. Театры, филармонии, концертные залы работают, но при условии их заполнения лишь наполовину. Маска — главный и необходимый атрибут в местах скопления людей. Впрочем, это актуально для всех регионов.

Волгоград: покажите ваши перчатки

С 10 октября в регионе обязательно ношение перчаток, то есть действует перчаточно-масочный режим . Он будет обязателен для всех без исключения при поездках на общественном транспорте и посещении магазинов и торговых центров. При этом перевозчики и владельцы торговых точек должны будут следить за выполнением требований посетителями и могут не пускать нарушителей в транспорт или в магазин.

С 13 октября жители старше 65 лет должны будут уйти на самоизоляцию, а с 1 ноября у этой категории граждан будет приостановлено действие льготных проездных. Кроме того, с 13 октября работодатели должны будут перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.

Укрепляют броню Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

К слову, о перчатках. Эксперты предупреждают: повторное использование одноразовых перчаток небезопасно. Правильно снять перчатки можно только одним способом — вывернуть так, чтобы грязная часть осталась внутри, а чистая снаружи. Ухитриться сделать это как-то по-другому, чтобы использовать перчатки безопасно второй раз, вряд ли получится. И вот наглядный эксперимент: нанесите дома на перчатку муку или крахмал и попробуйте осторожно снять и вывернуть обратно.

«Благодаря этому опыту вы поймете, что, как ни старайтесь, а часть муки или крахмала всё равно останется на руках, подобно микробам », — цитирует «РИА Новости» врача-эпидемиолога Видновской районной клинической больницы Подмосковья Ольгу Ненастину.

Орел: пост принял

В Орловской области с 12 октября снова выставят круглосуточные учетно-заградительные посты. Измерять температуру будут на федеральных автомобильных трассах на границе региона, которые проходят через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов Орловской области. Также посты заработают на железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске и на автовокзале в областной столице .

Укрепляют броню Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Напомним, что ранее подобные посты работали со 2 апреля до 11 июня. Отмечается, что за это время проверку прошли свыше 120 тыс. человек, из них примерно у 200 была зафиксирована повышенная температура. Несколько десятков человек были госпитализированы в стационар.

Посты въездного контроля появились в Ставрополье — со стороны Краснодарского края (село Кочубеевское) и Ростовской области (село Красногвардейское). Здесь будут дежурить сотрудники ГИБДД, представители местных органов власти и предупреждать приезжающих из других регионов о необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

К слову, в Башкирии еще в сентябре из-за ситуации с коронавирусом ввели ограничения на движение в пяти муниципальных районах: Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском.

Москва: проезд без льгот

В столице с 9 октября социальные карты пенсионеров, школьников, людей с хроническими заболеваниями временно не работают в общественном транспорте. О таких мерах предупредили заранее, но кто-то все-таки не поверил или подзабыл. Так, по информации департамента транспорта, утром в пятницу в подземку по социальным картам пытались пройти 33 405 пассажиров в возрасте 65+, а школьники и люди с хроническими заболеваниями штурмовали метро более 93 тыс. раз. При этом подчеркивается, что скоплений людей на входах станций не было.

«Мы подготовились заранее — в метро дежурили 350 человек, которые помогали людям с нерабочими картами, — сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города. — Несмотря на то что некоторые пассажиры из группы риска всё же пытались с утра пройти в метро, большая часть осталась дома, за что мы им очень благодарны. Берегите себя».

Укрепляют броню Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Напомним, что бесплатный проезд для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями приостановлен до 28 октября, для школьников льготный проезд приостановлен до окончания каникул, то есть до 18 октября.

Кроме того, закрываются кассы музеев, театров, концертных залов и других культурно-досуговых учреждений, которые находятся в ведомстве столичного правительства. Билеты можно приобрести только в электронном виде .

Чукотка и Хабаровск: держите дистанцию

В Хабаровском крае все массовые мероприятия с 9 октября должны проводиться со строгим соблюдением социальной дистанции в 1,5 м : это касается театров, всех досуговых и культурных центров, спортивных организаций. Также с пятницы начинаются профилактические рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и на транспорте. Уже подсчитано: с начала пандемии за игнорирование масок граждане и организации получили штраф на общую сумму около 1 млн рублей.

Укрепляют броню Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Также в регионе предписано перевести сотрудников организаций старше 65 лет на удаленку. Эта мера не касается лишь тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является крайне необходимым.