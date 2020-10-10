Укрепляют броню: регионы вводят ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала родителям не ездить с детьми на юг из-за роста числа заболевших коронавирусом. В Минздраве были еще строже и попросили россиян провести выходные дома: отложить походы в гости, поездки на общественном транспорте, а при выходе на улицу не забывать о маске и социальной дистанции. Между тем регионы постепенно, но начинают вводить, а по сути, возвращать некоторые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки: в пятницу зафиксированы рекордные 12 126 случаев. «Известия» выяснили, где и чего следует ждать.
Ленобласть: зал наполовину пуст
В Ленинградской области решили скорректировать работу кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, МФЦ и учреждений дополнительного образования (в том числе в домах культуры) в «красных» и «желтых» зонах. Напомним, все районы области поделены на три части по принципу светофора — «красный», «зеленый» и «желтый» — в зависимости от показателей заболеваемости. В «красную» зону входят Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы. В «желтую» — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы. Остальные районы пока в статусе «зеленых» зон.
Теперь в двух зонах кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты могут работать, если залы заполнены только на 50%, при этом все должны быть в масках. Салоны красоты обязали соблюдать дистанцию в 1,5 м. Для «зеленой» зоны нет ограничений по численности, но маски тоже никто не отменял.
В группах дополнительного образования в «красной» зоне одновременно могут заниматься не более 12 человек и в масках. В МФЦ в «красной» и «желтой» зонах теперь не попасть без предварительной записи и маски. В центры «зеленой» зоны пока можно прийти без предварительной записи, а вот без маски — никак нельзя.
Кроме того, со 2 октября действуют «часы для пожилых»: с 9:00 до 11:00 (или первые два часа с момента открытия) жители «красной» и «желтой» зоны старше 65 лет могут посещать магазины, аптеки и предприятия услуг.
Удмуртия и Забайкалье: поздний ужин под запретом
В Удмуртии кафе, барам, ресторанам и другим предприятиям общепита с 9 октября запрещено работать с 23:00 до 7:00. Исключение есть, но только для формата обслуживания на вынос и доставки на дом. Кроме того, в регионе продлены ограничения по массовым мероприятиям до 15 ноября.
В Забайкалье тоже пришлось вернуть часть ограничений из-за всплеска заболеваемости. Начиная с 9 октября запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Кроме того, на две недели приостановлена работа дискотек и танцевальных площадок. Рестораны и кафе с 9 октября могут работать только до полуночи, а максимальная загрузка зала не должна превышать 50%.
Кстати, в Калининградской области по выходным не работают кинотеатры в торговых центрах. Ночные клубы, дискотеки, игровые комнаты и развлекательные центры вообще закрыты. Театры, филармонии, концертные залы работают, но при условии их заполнения лишь наполовину. Маска — главный и необходимый атрибут в местах скопления людей. Впрочем, это актуально для всех регионов.
Волгоград: покажите ваши перчатки
С 10 октября в регионе обязательно ношение перчаток, то есть действует перчаточно-масочный режим. Он будет обязателен для всех без исключения при поездках на общественном транспорте и посещении магазинов и торговых центров. При этом перевозчики и владельцы торговых точек должны будут следить за выполнением требований посетителями и могут не пускать нарушителей в транспорт или в магазин.
С 13 октября жители старше 65 лет должны будут уйти на самоизоляцию, а с 1 ноября у этой категории граждан будет приостановлено действие льготных проездных. Кроме того, с 13 октября работодатели должны будут перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.
К слову, о перчатках. Эксперты предупреждают: повторное использование одноразовых перчаток небезопасно. Правильно снять перчатки можно только одним способом — вывернуть так, чтобы грязная часть осталась внутри, а чистая снаружи. Ухитриться сделать это как-то по-другому, чтобы использовать перчатки безопасно второй раз, вряд ли получится. И вот наглядный эксперимент: нанесите дома на перчатку муку или крахмал и попробуйте осторожно снять и вывернуть обратно.
«Благодаря этому опыту вы поймете, что, как ни старайтесь, а часть муки или крахмала всё равно останется на руках, подобно микробам», — цитирует «РИА Новости» врача-эпидемиолога Видновской районной клинической больницы Подмосковья Ольгу Ненастину.
Орел: пост принял
В Орловской области с 12 октября снова выставят круглосуточные учетно-заградительные посты. Измерять температуру будут на федеральных автомобильных трассах на границе региона, которые проходят через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов Орловской области. Также посты заработают на железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске и на автовокзале в областной столице.
Напомним, что ранее подобные посты работали со 2 апреля до 11 июня. Отмечается, что за это время проверку прошли свыше 120 тыс. человек, из них примерно у 200 была зафиксирована повышенная температура. Несколько десятков человек были госпитализированы в стационар.
Посты въездного контроля появились в Ставрополье — со стороны Краснодарского края (село Кочубеевское) и Ростовской области (село Красногвардейское). Здесь будут дежурить сотрудники ГИБДД, представители местных органов власти и предупреждать приезжающих из других регионов о необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
К слову, в Башкирии еще в сентябре из-за ситуации с коронавирусом ввели ограничения на движение в пяти муниципальных районах: Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском.
Москва: проезд без льгот
В столице с 9 октября социальные карты пенсионеров, школьников, людей с хроническими заболеваниями временно не работают в общественном транспорте. О таких мерах предупредили заранее, но кто-то все-таки не поверил или подзабыл. Так, по информации департамента транспорта, утром в пятницу в подземку по социальным картам пытались пройти 33 405 пассажиров в возрасте 65+, а школьники и люди с хроническими заболеваниями штурмовали метро более 93 тыс. раз. При этом подчеркивается, что скоплений людей на входах станций не было.
«Мы подготовились заранее — в метро дежурили 350 человек, которые помогали людям с нерабочими картами, — сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города. — Несмотря на то что некоторые пассажиры из группы риска всё же пытались с утра пройти в метро, большая часть осталась дома, за что мы им очень благодарны. Берегите себя».
Напомним, что бесплатный проезд для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями приостановлен до 28 октября, для школьников льготный проезд приостановлен до окончания каникул, то есть до 18 октября.
Кроме того, закрываются кассы музеев, театров, концертных залов и других культурно-досуговых учреждений, которые находятся в ведомстве столичного правительства. Билеты можно приобрести только в электронном виде.
Чукотка и Хабаровск: держите дистанцию
В Хабаровском крае все массовые мероприятия с 9 октября должны проводиться со строгим соблюдением социальной дистанции в 1,5 м: это касается театров, всех досуговых и культурных центров, спортивных организаций. Также с пятницы начинаются профилактические рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и на транспорте. Уже подсчитано: с начала пандемии за игнорирование масок граждане и организации получили штраф на общую сумму около 1 млн рублей.
Также в регионе предписано перевести сотрудников организаций старше 65 лет на удаленку. Эта мера не касается лишь тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является крайне необходимым.
На Чукотке ограничения по коронавирусу решили продлить до 1 декабря. В регионе по-прежнему не работают развлекательные заведения и ночные клубы. Жители должны соблюдать дистанцию в общественных местах. Масочный режим в магазинах, больницах, аэропортах, в общественном транспорте и такси также никто не отменял. Жители старше 65 лет находятся на самоизоляции, а в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино транзитных пассажиров тестируют на коронавирус.