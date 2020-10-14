Успешный «Вектор»: вторая вакцина приблизит РФ к победе над COVID-19

Появление еще одной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована 14 октября, поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства . Препарат новосибирского цента «Вектор» планируют ввести в гражданский оборот уже 1 января 2021 года. Специалисты уверены, что только после массовой вакцинации и достижения коллективного иммунитета удастся победить эпидемию. При этом пострегистрационные масштабные испытания продемонстрируют, какой из отечественных препаратов дает наилучший иммунный ответ. Во время встречи затрагивались и экономические вопросы: в частности рост инвестиций и поддержка населения — так президент предложил продлить программу льготной ипотеки до середины следующего года.

Вакцина на выбор

Совещание президента с правительством по уже сложившейся в коронавирусную эпоху традиции началось с обсуждения эпидемиологической ситуации в стране. 14 октября, несомненно, войдет в историю российской медицины, поскольку именно в этот день была зарегистрирована вторая отечественная вакцина против COVID-19. Препарат под названием «ЭпиВакКорона» был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Он создан на основе одной из перспективных синтетических платформ. Речь идет о пептидной вакцине, состоящей из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система обучается, в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что этот препарат отличается от первой российской вакцины «Спутник V», произведенной на основе аденовируса.

Препарат «Вектора» планируют ввести в гражданский оборот уже 1 января следующего года. По словам вице-премьера, новое лекарство характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности . Первые партии вакцины в объеме 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время, после чего «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных субъектах РФ с участием 40 тыс. добровольцев. Татьяна Голикова уверена, что появление еще одного препарата существенно расширяет возможности вакцинации населения и приблизит страну к преодолению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

— На спад пойдет только после испытаний и третьей фазы. После этого вакцину нужно произвести и провести прививки. Это и повлияет на эпидемию, — рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Сейчас у нас нарастание эпидемии. Ничего критичного, чтобы нам нужно было идти и сдаваться, пока нет.

Появление второй вакцины — безусловно, хороший знак, считает доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский . По его словам, после масштабных испытаний станет ясно, какая вакцина дает наилучший иммунный ответ.

— Я ожидаю, что всякие побочные эффекты будут минимальными . Вакцина дает надежду на то, что сначала будут защищены группы риска, в частности, врачи и учителя. Потом мы уже перейдем на широкие массы. Будет проводиться добровольная вакцинация, а это и один из компонентов масштабного тестирования, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт.

Стоит отметить, что «Спутник V» уже активно применяется в регионах . Сейчас осуществляется вакцинация медицинских работников, рассказал «Известиям» член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Владимир Круглый. По его словам, только после массовой вакцинации и достижения коллективного иммунитета, удастся победить эпидемию.

Между тем, в РФ разрабатывается еще одна вакцина, за которую отвечает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН . Клинические испытания должны завершиться к декабрю этого года.

Поздравляя сотрудников «Вектора» с уже достигнутым успехом, Владимир Путин подчеркнул, что прежде всего, препаратами нужно обеспечить российский рынок, они должны поступать в аптечную сеть страны как можно шире. Хотя Москва намерена продвигать отечественные разработки и за рубеж.

— Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцин для заграницы осуществлялось, прежде всего, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться, — заявил президент.

Ситуация под контролем

Несмотря на серьезные достижения в области науки, с началом осенне‑зимнего сезона фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. На 14 октября в РФ зарегистрировано 1 млн 340 тыс. случаев COVID‑19. Средний темп прироста за последние сутки в России составил 1,1%, рассказала Татьяна Голикова . Сейчас в день заболевают около семи человек на 100 тыс. населения. По этому показателю Россия занимает 54-е место в мире. По мнению вице-премьера, это говорит о том, что ситуация в России достаточно напряженная и сложная, но все же находится под контролем.

Кроме того, за последний месяц снизилась доля форм с клиническими проявлениями заболевания — с 73% до 69,8%. За последнюю рабочую неделю наблюдается увеличение бессимптомных и легких форм инфекции с 32% до 39%, а также снижение госпитализации лиц с острыми респираторными проявлениям с 35,7% до 32,6%, отметила Татьяна Голикова. Тем не менее, нагрузка на медучреждения в регионах остается достаточно высокой: на утро 14 октября оставались свободными 24% специального коечного фонда.

Рост заболеваемости наблюдается в 38 субъектах. Это связано, в первую очередь, с отсутствием контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте, а также с отказом от введения ограничений на проведение массовых мероприятий . Кроме того, не во всех субъектах должным образом организовано тестирование, посетовала вице-премьер. Тем не менее, она уверена, что в целом ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики.

— Жестких ограничений власти не вводят, потому что это экономические потери. Сейчас очень много зависит от мотивированности каждого человека. Все должны применять меры индивидуальной защиты, — сказал сенатор Владимир Круглый.

Экономический блок

После обсуждения коронавируса, мероприятие плавно перешло к экономической повестке. Владимир Путин, в частности, согласился снять санкции с трех украинских предприятий, которые ранее ориентировались на экспорт продукции в Россию . С предложением разрешить поставки компании «Брацлав», Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонному комбинату выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства подчеркнул, что Москва всегда готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с соседней страной.

— Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны, — заявил российский лидер.

Много внимания уделили и основной теме совещания — инвестиционному развитию . Министр экономического развития Максим Решетников выделил три блока мер по ускорению роста показателей. Первый из них — это поддержка крупных частных инициатив через заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Максим Решетников сообщил, что на данный момент предварительное одобрение прошли 15 проектов общей стоимостью 850 млрд рублей. До конца года должно быть подписано 20 СЗПК на сумму 900 млрд.

Ранее на специальной встрече первого вице-премьера Андрея Белоусова с бизнесом ряд из этих инициатив был презентован публично. Крупнейшие из них — это два проекта совладельца группы «Трансмашхолдинг» (производит вагоны, поезда, автобусы) Андрея Бокарева — развитие городского общественного транспорта в Свердловской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Тверской областях и Татарстане за 213 млрд рублей, а также организация коридора для экспорта зерна из Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт в бухте Троицы на Дальнем востоке за 29 млрд.

Кроме него, свои проекты представили владельцы онлайн-ретейлера Wildberries, НЛМК, «Акрона», группы ЕСН, «Фосагро», «Еврохима» и другие.

В следующем году инвестиции по этим 15 проектам должны будут составить 150 млрд рублей. Такую оценку привели в Минэке. Впрочем, какие-либо санкции за изменения в графике вложений к предпринимателем применяться не будут, сообщил ранее первый замглавы ведомства Андрей Иванов, отвечая на вопрос «Известий».

Тем не менее компаниям будет сложно уклониться от принятых обязательств по инвестициям — срок ввода в эксплуатацию объекта — это обязательное условие СЗПК, отметил директор юридической практики КПМГ в России и СНГ Антон Черных. За срыв графиков в соглашении могут быть предусмотрены негативные последствия, например, возврат предоставленной господдержки, пояснил специалист.

На данный момент не исключена некоторая осторожность со стороны инвесторов в использовании СЗПК как нового, еще неопробованного на практике инструмента, добавил эксперт. Как и иные инвестиционные механизмы, те же государственно-частные партнерства (ГЧП) и концессии, СЗПК, вероятно, будет совершенствоваться уже в процессе его запуска, резюмировал Антон Черных.

СЗПК — абсолютно рабочий и приемлемый для обеих сторон механизм: государство гарантирует бизнесу отсутствие избыточных налоговых изъятий и стабильность инвестиционного режима в применении к конкретному проекту, а бизнес — обеспечивает практическую реализацию приоритетов экономической политики государства — ускорение экономики и поддержку занятости, отметил директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин.

Кроме поддержки крупных частных вложений, правительство сконцентрирует усилия на ускорении притока инвестиций в регионы. Это второй приоритет , обозначенный Максимом Решетниковым в докладе президенту. В частности, развитие механизма СЗПК на уровне субъектов — губернаторы могут подписывать соглашения по проектам стоимостью от 200 млн до 1 млрд рублей, расширение особых экономических зон (ОЭЗ) с одновременным усилением ответственности местных правительств за их показатели, а также продление программы компенсации потерь региональных бюджетов из-за скидок по налогам для инвесторов.

Третье направление — это поддержка вложений госкомпаний . Один из инструментов — это помощь в финансировании, в том числе, через выпуск бессрочных облигаций.