Зацементировать активы: стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость
На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России инвесторы ищут возможности для того, чтобы сберечь свои деньги. По мнению экспертов, вероятнее всего, наиболее востребованными вариантами как всегда станут типичные защитные активы, но в то же время какую-то часть средств можно вложить в активы компаний, которые вряд ли пострадают даже от очередных сильных карантинных ограничений. К числу таковых относятся крупнейшие российские застройщики. Подробности — в материале «Известий».
Хороший, плохой, злой
Пока в России продолжает расти заболеваемость коронавирусом (в воскресенье было выявлено больше 10 тыс. новых случаев — таких цифр не фиксировалось с середины мая), большинство инвесторов задаются вопросом, какие активы лучше всего купить, чтобы не потерять деньги из-за волатильности на биржах.
Традиционно в таких случаях «тихой гаванью» считаются золото и валюты развитых стран. Драгметалл не обязательно покупать в физическом виде, например, те же инвестиционные монеты, которые продаются в отделениях банков и скорее являются долгосрочной инвестицией. Поэтому на первый план выходят «золотые» биржевые фонды вроде FinEx Gold, акции которого можно купить и продать в один клик через брокерское приложение. Некоторые инвесткомпании тоже предлагают свои «золотые» фонды: например, «Тинькофф» (тикер — TGLD) и ВТБ (VTBG).
Еще одним хорошим вариантом вложения средств обычно принято считать недвижимость, ведь в долгосрочной перспективе она всегда растет в цене, и это касается не только России. Например, в США индекс цен на недвижимость непрерывно растет с апреля 2011 года, и с того момента он подскочил почти в полтора раза — со 180 до 290 единиц.
Однако вложиться в недвижимость с ходу имеют возможность далеко не все россияне: гораздо чаще квартиры приходится покупать в ипотеку и платить проценты банку за пользование заемными деньгами.
Но у владельцев брокерских счетов (а их число, по данным Мосбиржи, с января выросло на 2,4 млн единиц и сейчас составляет 6,2 млн) есть более простая и доступная возможность — корпоративные облигации или акции крупнейших российских девелоперов.
Ценные бумаги строительных компаний, как показала практика, могут в определенной степени стать весьма ценным активом даже в условиях жестких карантинных ограничений. Для сравнения, за последние полгода акции «Эталона» прибавили в цене более 25%, ПИКа — почти 40%, а ценные бумаги группы ЛСР подорожали почти на 48% за тот же период.
Ставка на ставку
В беседе с «Известиями» начальник управления информационно-аналитического котнента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что нынешние низкие процентные ставки позитивно сказались на обслуживании долга самих девелоперов, что особенно важно в условиях перехода на эскроу-счета. Крупнейшие игроки отрасли проще переживают эффект пандемии. При этом многие мелкие игроки могут постепенно уходить с рынка, и будет наблюдаться процесс консолидации, увеличения доли рынка самых крупных компаний.
— При спокойном внешнем фоне пространство для умеренного роста еще есть. То есть чрезмерного и неоправданного перегрева не наблюдаю, — сказал эксперт, отметив, что частично такие ценные бумаги действительно можно воспринимать как защитный актив.
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заметила, что надеяться на высокие дивиденды при покупке таких акций всё же не стоит. Аналитик уточняет, что у ПИКа дивдоходность оценивается на уровне 4%, а у «ЛСР» этот показатель составляет 2,3% — обе цифры не очень привлекательны из-за сравнительно высокой инфляции, которая в этом году в России может составить более 4%.
Но с другой стороны акции таких застройщиков имеют высокий инвестиционный потенциал, чем и притягивают участников рынка. В зависимости от дальнейшей политики компаний, есть вероятность увидеть продолжающийся рост котировок.
— Большое значение в потенциальном прорыве отрасли будет иметь перенос успешного московского опыта строительства жилья по программе реновации в Московскую область и крупные мегалополисы России, — объясняет Анна Бодрова. — Если данные инициативы совпадут с инициативой правительства по уменьшению налога на недвижимость хотя бы для отдельных категорий фиэических лиц, мы сможем стать свидетелями настоящего ралли на фондовом рынке в секторе девеломпента.
Впрочем, стоит отметить, что на этот счет существует и альтернативное мнение. Так, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в комментарии «Известиям» сказал, что на данный момент на фондовом рынке мало что можно считать хорошим активом. Речь разве что о медицинских и IT-компаниях, но и у тех во многом исчерпаны возможности роста. А крупных девелоперов вполне может ожидать довольно непростой год.
— Сейчас все, кто мог купить недвижимость, чтобы инвестировать свои деньги, уже купили, и кто мог взять ипотеку с господдержкой — уже взял. Новых клиентов брать неоткуда, и падение финансовых показателей у строителей будет очень глубоким, – предупреждает аналитик.
На подъеме
В беседе с «Известиями» представители нескольких крупнейших российских девелоперов подтвердили, что их финансовые показатели в этом году действительно заметно растут.
Так, представители группы «ЛСР» рассказали «Известиям», что в первом полугодии выручка компании составила 48,1 млрд рублей, в том числе 37,9 млрд за счет продажи жилой и коммерческой недвижимости. В «ЛСР» уверены, что подешевевшая ипотека останется ключевым драйвером спроса, а значит, серьезных проблем с продажей новых квартир не предвидится — поэтому компания приобрела участок на Васильевском острове в Санкт-Петербурге площадью 143 га для намыва и под последующую застройку.
Заметный рост финансовых показателей есть и у группы «ПИК». По итогам первого полугодия 2020, объем продаж недвижимости увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доля ипотечных сделок выросла с 65% до 76%, сообщили «Известиям» представители компании. Причем с начала года группа вывела в продажу 11 новых жилых комплексов в столичном регионе и собирается запустить еще ряд проектов не только в Москве, но и в других городах.
Представители группы «Эталон» тоже поделись с «Известиями» результатами и планами. По данным компании, введение ипотечной программы с господдержкой привело к росту общего числа таких сделок до рекордных 44% во втором квартале 2020 года. Вдобавок «Эталону» удалось добиться очередного увеличения рентабельности бизнеса как на валовом уровне, так и по показателю EBITDA.
На дальнейший рост продаж в новостройках рассчитывают и в группе «Самолет». На днях компания объявила о намерении провести размещение своих ценных бумаг на бирже, чтобы получить дополнительные средства, часть которых уйдет на покупку новых территорий под застройку.
В беседе с «Известиями» управляющий директор группы «Самолет» Дмитрий Волков рассказал, что в июне заметно вырос спрос на новые квартиры, и во многом это произошло благодаря введению льготной ипотеки под 6,5%. Благодаря этому по операционным результатам первого полугодия продажи жилья у компании в денежном выражении подскочили на 14%. А в течение всего третьего квартала наблюдались рекордные продажи в Московском регионе, где в основном компания и строит свои дома.