Зацементировать активы: стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России инвесторы ищут возможности для того, чтобы сберечь свои деньги. По мнению экспертов, вероятнее всего, наиболее востребованными вариантами как всегда станут типичные защитные активы, но в то же время какую-то часть средств можно вложить в активы компаний, которые вряд ли пострадают даже от очередных сильных карантинных ограничений . К числу таковых относятся крупнейшие российские застройщики. Подробности — в материале «Известий».

Хороший, плохой, злой

Пока в России продолжает расти заболеваемость коронавирусом (в воскресенье было выявлено больше 10 тыс. новых случаев — таких цифр не фиксировалось с середины мая), большинство инвесторов задаются вопросом, какие активы лучше всего купить, чтобы не потерять деньги из-за волатильности на биржах .

Традиционно в таких случаях «тихой гаванью» считаются золото и валюты развитых стран . Драгметалл не обязательно покупать в физическом виде, например, те же инвестиционные монеты, которые продаются в отделениях банков и скорее являются долгосрочной инвестицией. Поэтому на первый план выходят «золотые» биржевые фонды вроде FinEx Gold, акции которого можно купить и продать в один клик через брокерское приложение. Некоторые инвесткомпании тоже предлагают свои «золотые» фонды: например, «Тинькофф» (тикер — TGLD) и ВТБ (VTBG).

Еще одним хорошим вариантом вложения средств обычно принято считать недвижимость, ведь в долгосрочной перспективе она всегда растет в цене, и это касается не только России . Например, в США индекс цен на недвижимость непрерывно растет с апреля 2011 года, и с того момента он подскочил почти в полтора раза — со 180 до 290 единиц.

Однако вложиться в недвижимость с ходу имеют возможность далеко не все россияне: гораздо чаще квартиры приходится покупать в ипотеку и платить проценты банку за пользование заемными деньгами .

Но у владельцев брокерских счетов (а их число, по данным Мосбиржи, с января выросло на 2,4 млн единиц и сейчас составляет 6,2 млн) есть более простая и доступная возможность — корпоративные облигации или акции крупнейших российских девелоперов .

Ценные бумаги строительных компаний, как показала практика, могут в определенной степени стать весьма ценным активом даже в условиях жестких карантинных ограничений. Для сравнения, за последние полгода акции «Эталона» прибавили в цене более 25%, ПИКа — почти 40%, а ценные бумаги группы ЛСР подорожали почти на 48% за тот же период.

Ставка на ставку

В беседе с «Известиями» начальник управления информационно-аналитического котнента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что нынешние низкие процентные ставки позитивно сказались на обслуживании долга самих девелоперов, что особенно важно в условиях перехода на эскроу-счета . Крупнейшие игроки отрасли проще переживают эффект пандемии. При этом многие мелкие игроки могут постепенно уходить с рынка, и будет наблюдаться процесс консолидации, увеличения доли рынка самых крупных компаний .

— При спокойном внешнем фоне пространство для умеренного роста еще есть. То есть чрезмерного и неоправданного перегрева не наблюдаю, — сказал эксперт, отметив, что частично такие ценные бумаги действительно можно воспринимать как защитный актив.

Зацементировать активы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заметила, что надеяться на высокие дивиденды при покупке таких акций всё же не стоит . Аналитик уточняет, что у ПИКа дивдоходность оценивается на уровне 4%, а у «ЛСР» этот показатель составляет 2,3% — обе цифры не очень привлекательны из-за сравнительно высокой инфляции, которая в этом году в России может составить более 4%.

Но с другой стороны акции таких застройщиков имеют высокий инвестиционный потенциал, чем и притягивают участников рынка . В зависимости от дальнейшей политики компаний, есть вероятность увидеть продолжающийся рост котировок.

— Большое значение в потенциальном прорыве отрасли будет иметь перенос успешного московского опыта строительства жилья по программе реновации в Московскую область и крупные мегалополисы России, — объясняет Анна Бодрова. — Если данные инициативы совпадут с инициативой правительства по уменьшению налога на недвижимость хотя бы для отдельных категорий фиэических лиц, мы сможем стать свидетелями настоящего ралли на фондовом рынке в секторе девеломпента.

Впрочем, стоит отметить, что на этот счет существует и альтернативное мнение. Так, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в комментарии «Известиям» сказал, что на данный момент на фондовом рынке мало что можно считать хорошим активом. Речь разве что о медицинских и IT-компаниях, но и у тех во многом исчерпаны возможности роста. А крупных девелоперов вполне может ожидать довольно непростой год.

— Сейчас все, кто мог купить недвижимость, чтобы инвестировать свои деньги, уже купили, и кто мог взять ипотеку с господдержкой — уже взял. Новых клиентов брать неоткуда, и падение финансовых показателей у строителей будет очень глубоким, – предупреждает аналитик.

На подъеме

В беседе с «Известиями» представители нескольких крупнейших российских девелоперов подтвердили, что их финансовые показатели в этом году действительно заметно растут.

Так, представители группы «ЛСР» рассказали «Известиям», что в первом полугодии выручка компании составила 48,1 млрд рублей, в том числе 37,9 млрд за счет продажи жилой и коммерческой недвижимости. В «ЛСР» уверены, что подешевевшая ипотека останется ключевым драйвером спроса, а значит, серьезных проблем с продажей новых квартир не предвидится — поэтому компания приобрела участок на Васильевском острове в Санкт-Петербурге площадью 143 га для намыва и под последующую застройку.

Заметный рост финансовых показателей есть и у группы «ПИК». По итогам первого полугодия 2020, объем продаж недвижимости увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доля ипотечных сделок выросла с 65% до 76%, сообщили «Известиям» представители компании. Причем с начала года группа вывела в продажу 11 новых жилых комплексов в столичном регионе и собирается запустить еще ряд проектов не только в Москве, но и в других городах.

Представители группы «Эталон» тоже поделись с «Известиями» результатами и планами. По данным компании, введение ипотечной программы с господдержкой привело к росту общего числа таких сделок до рекордных 44% во втором квартале 2020 года. Вдобавок «Эталону» удалось добиться очередного увеличения рентабельности бизнеса как на валовом уровне, так и по показателю EBITDA.

Зацементировать активы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На дальнейший рост продаж в новостройках рассчитывают и в группе «Самолет». На днях компания объявила о намерении провести размещение своих ценных бумаг на бирже, чтобы получить дополнительные средства, часть которых уйдет на покупку новых территорий под застройку.

В беседе с «Известиями» управляющий директор группы «Самолет» Дмитрий Волков рассказал, что в июне заметно вырос спрос на новые квартиры, и во многом это произошло благодаря введению льготной ипотеки под 6,5%. Благодаря этому по операционным результатам первого полугодия продажи жилья у компании в денежном выражении подскочили на 14%. А в течение всего третьего квартала наблюдались рекордные продажи в Московском регионе, где в основном компания и строит свои дома.