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Снова в койки: выставочные центры потеряют миллиарды

Перепрофилирование этих площадок под госпитали необходимо для лечения коронавирусных пациентов, но болезненно для отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Снова в койки: выставочные центры потеряют миллиарды
2020-10-15 13:56:54">
2020-10-15 13:56:54
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Большинство частных компаний из выставочной сферы находятся под угрозой банкротства, примерно половине из них придется поменять сферу деятельности, чтобы выжить, а из-за размещения коронавирусных госпиталей в КВЦ «Сокольники» и на ВДНХ государство недополучит около 30 млрд рублей налогов только за текущий год. Такие цифры «Известиям» сообщили представители «Сокольников» и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Они признают: кризис оказался глубже, чем предполагалось, а индустрия в целом изменится надолго. Однако, по мнению врачей, без перепрофилирования выставочных центров для лечения заболевших не обойтись.

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Госпитали вместо выставок

В выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» 5 октября открылись госпиталь и обсервационный центр для пациентов с коронавирусом. Их перепрофилировали под эти цели весной. Ожидалось, что осенью в помещениях вновь станут проводить выставки, но вирус к этому времени победить не удалось. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение принято в связи с высокой динамикой заболеваемости в городе. Плановая мощность госпиталя в экспоцентре «Сокольники» — около 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии, в «Крылатском» — 305 коек. В ближайшие дни планируется отвести под те же цели и ВДНХ. Это даст городу еще 1779 мест для больных — столько госпиталь вмещал весной.

Снова в койки4
«Крылатское»

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце «Крылатское», Москва

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Московская область идет по тому же пути: госпиталь снова заработал в парке «Патриот» Одинцовского района, где прежде функционировал конгрессно-выставочный центр. Плановая емкость — 1400 коек.

«Создание таких центров, как в «Сокольниках» или в «Крылатском», позволяет сохранить традиционную медицинскую помощь в Москве. Это плановые госпитализации и плановые операции, это тоже спасение жизней. В этом главная идея — мы открыли новые площадки для массовой помощи инфекционным больным не в ущерб существующим стационарам», — заявил главврач временного госпиталя в «Сокольниках» Александр Митичкин.

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Для самих площадок это означает простой в течение минимум полугода и сопутствующие издержки. Особенно тяжело придется тем из них, что находятся в частных руках.

— Мы вынуждены сокращать персонал и заработную плату, — сообщил «Известиям» заместитель генерального директора КВЦ «Сокольники» Алексей Харюткин. Сколько продлится режим перепрофилирования, он не знает. — Никаких финальных сроков нет. Город заинтересован в первую очередь в том, чтобы как можно скорее купировать эпидемию и вылечить тех, кто находится во временном стационаре. Остается надеяться, что хотя бы в апреле или в мае это закончится.

РСВЯ оценивает потери выручки из-за непрофильного использования этих двух центров в 300 млрд рублей — именно такую выручку генерируют экспоненты на площадях около 200 тыс. кв. м. Как следствие, государство недосчитается свыше 30 млрд налогов. Такие данные привел «Известиям» заместитель председателя Российского союза выставок и ярмарок Андрей Жуковский.

Снова в койки3
КВЦ «Сокольники»

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в КВЦ «Сокольники», Москва

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— В «Сокольниках» и на ВДНХ в текущем году не удастся провести выставки на площади около 200 тыс. кв. м, — пояснил он «Известиям». — По нашим расчетам, участие в них позволило бы сгенерировать экспонентам около 300 млрд рублей выручки, из которых они заплатили бы 11,2% налогов — ровно столько налогов платит среднее предприятие, по данным ФНС за прошлый год.

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Временный госпиталь в Сокольниках для больных с COVID-19 на днях принял первых пациентов. Решение о его открытии было принято в связи с высокой динамикой заболеваемости коронавирусом в Москве. Что ждет пациентов лечебного центра — в фотогалерее «Известий»
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Лечебное учреждение расположено в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» на территории парка культуры и отдыха
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Госпиталь закреплен за городской клинической больницей им. Ф.И. Иноземцева — крупным многопрофильным стационаром
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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С начала пандемии его врачи накопили большой опыт лечения пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В госпитале установлено 550 коек, 18 из них — для интенсивной терапии
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Палаты оснащены необходимой мебелью, санузлами с душевыми кабинами и умывальниками, кнопками вызова медперсонала, к койкам подведен кислород
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Среди медицинского оборудования центра насчитывается 18 аппаратов ИВЛ, пять аппаратов УЗИ и компьютерный томограф системы AIRO, который позволяет проводить высокоточную диагностику
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Здесь же развернута лаборатория, которая позволяет обрабатывать до 4 тыс. проб биологического материала в сутки
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В павильонах, расположенных рядом с госпиталем, развернули обсервационный центр
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Здесь будут принимать носителей вируса, которым не требуется стационарная медицинская помощь, но которые не имеют возможности соблюдать режим самоизоляции дома
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Каждому постояльцу выдадут памятку с распорядком дня, правилами пребывания в учреждении и расписанием культурных мероприятий. Всего обсервационный центр сможет принять до 650 человек
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Что завтра?

Город, однако, не собирается бросать выставочные центры на произвол судьбы.

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— Мы встречались с представителями московских властей, на данный момент идут обсуждения, чтобы наши сотрудники были вовлечены в обеспечение функционирования центров, это может компенсировать затраты, — сообщил Алексей Харюткин.

В частности, персонал КВЦ будет задействован для обслуживания сантехники, электрики и систем кондиционирования.

Впрочем, сложности испытывают не только закрытые ВЦ, но и функционирующие. По оценке эксперта, эффективность работающих центров сейчас составляет 20–30% от обычной. А главное — не удается планировать работу, как прежде. Организация крупных выставок зачастую начинается за год или даже раньше. В нынешних реалиях это невозможно.

Существование музеев, расположенных в закрытых ВЦ, тоже под вопросом. Основатель Музея мировой каллиграфии в «Сокольниках» и председатель Ассоциации частных музеев Алексей Шабуров сообщил «Известиям», что в таких условиях выжить будет тяжело.

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Ленэкспо

Временный госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо», Санкт-Петербург

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Это серьезный, может, даже непоправимый удар по отрасли. Наверняка закроются многие музеи. Я пока еще держу свою компанию, но если в марте ситуация не разрешится, будет плачевное положение, — признает Алексей Шабуров.

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По его оценке, около 60 компаний, работающих в сфере выставочного бизнеса, уже разорились. И прогнозы представителей отрасли пессимистичные. В режиме риска банкротства находятся почти все юрлица, основной доход которых формируется за счет выставок, предостерегает Алексей Харюткин. В частности, по его словам, до половины застройщиков стендов не переживут эту пандемию. Многим придется поменять сферу деятельности.

— Кризис оказался более масштабным, чем мы считали изначально. Ведь страдают не только сами выставочные компании, но и множество смежных сфер. Когда в Москве проходят выставки, загружены отели поблизости, активно задействуются предприятия питания, транспортные компании... Это целая цепочка, — пояснил замглавы «Сокольников».

Общемировая практика

Выставочная отрасль обеспечивает рабочими местами порядка 140 тыс. человек и представлена преимущественно предприятиями среднего и малого бизнеса, общее число которых — более 2060, а суммарная выручка — 161,1 млрд рублей в год, рассказали «Известиям» в РСВЯ.

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ExCeL

Выставочный центр ExCeL в Лондоне, Великобритания

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Вместе с тем переоборудование выставочных центров и конгрессных площадок под госпитали — общемировая практика. Так, крупнейшую лондонскую площадку ExCeL еще весной превратили в «полевой» госпиталь для больных COVID-19. Итальянская армия задействовала для этих целей ВЦ города Бергамо, а в Нью-Йорке больным отдан Центр Джавитса — крупнейший выставочный центр Манхэттена.

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