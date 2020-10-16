Накопить миллион: чем грозит несоблюдение масочного режима и дистанции

При самом негативном развитии эпидемиологической ситуации число заболевших коронавирусом в России в день перевалит за миллион к первому января следующего года, прогнозируют ученые. Однако такое вероятно только в том случае, если все граждане страны откажутся носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Если же каждый будет использовать меры защиты, то к новому году количество инфицированных не превысит 4 тыс. человек в день. Есть и другие прогнозы. Пиковые значения не перейдут порог в 17–18 тыс. выявленных за сутки случаев, предположили в Роспотребнадзоре.

Предновогодняя лихорадка

Пока заболеваемость COVID-19 в России бьет новые рекорды, ученые делают неутешительные прогнозы. В случае если жители нашей страны не начнут массово соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие защитные меры, число зараженных может вырасти до сотен тысяч человек в день. Об этом свидетельствуют данные расчетной математической модели, разработанной в Институте показателей и оценки здоровья (IHME — Institute for Health Metrics and Evaluation) при Университете Вашингтона в Сиэттле.

Эта организация ведет работы по России совместно с МФТИ.

— Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в том случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, — рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. — Самый благополучный сценарий при ношении масок и соблюдении правил дистанцирования предполагает цифру в 4 тыс. заболевших в день к этому времени. Конечно, это слишком оптимистично, но стремиться надо именно к этому.

Накопить миллион Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В худшем сценарии прогнозируется 4 тыс. смертей (возможен диапазон от 1 тыс. до 10 тыс., поскольку это оценка) в день к 1 января. В версии с соблюдением мер защиты показатель составит около 200.

Отметим, в модели предполагается, что сейчас коронавирусом заражается 20–30 тыс. россиян в день. Это оценочное значение учитывает всех заболевших, в том числе бессимптомных, а не только пациентов с подтвержденным диагнозом.

Моделируй это

Сегодня существует огромное количество прогностических моделей относительно распространения коронавируса. Одной из самых точных признана система центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. В России прогностические модели есть как у институтов, занимающихся эпидемиологией, так и у частных компаний. К примеру, своя программа есть у «Сбера». По ней, если россияне будут игнорировать средства защиты от вируса, пик заболеваемости придется на 8 ноября — к этой дате мы получим 23 тыс. инфицирований в день.

Накопить миллион Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Свою прогностическую модель разрабатывают ученые ЦНТИ МФТИ , СПбГУ и ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова. Она будет учитывать пациентов с положительными тестами и бессимптомных носителей, позволит прогнозировать изменения заболеваемости и оценивать влияние некоторых внешних факторов, пояснил «Известиям» руководитель лаборатории инновационных технологий и искусственного интеллекта Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, заместитель директора Физтех-школы биологической и медицинской физики Александр Мелерзанов. Однако математические модели ориентировочны, поскольку в них нельзя заложить полного понимания изменчивости свойств вируса. Также программа не может учесть непредсказуемость человеческого поведения, указал ученый.

— Неясно изменение вирулентности (способности к распространению. — «Известия») вируса, — пояснил Александр Мелерзанов. — До сих пор вопрос ношения масок здоровыми людьми, как и частая обработка рук антисептиком, вызывает дискуссии. С другой стороны, наметился явный прогресс и в создании протоколов лечения, и в появлении новых средств терапии и профилактики. Кроме того, с учетом короткого периода обнаружения иммуноглобулинов G в крови переболевших людей крайне трудно учесть всех людей, перенесших болезнь в легкой форме. Также неочевидна длительность приобретенного иммунитета. Учет всех этих факторов приводит к созданию крайне сложных систем уравнений.

Подавляющее большинство моделей предсказывает, что в ближайшее время рост заболеваемости продолжится. По некоторым прогнозам, сама пандемия продлится до конца 2021 года, сообщил «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. К 1 января 2021 года, скорее всего, плато еще не будет достигнуто, и рост заболеваемости продолжится, считает он.

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— Этому поспособствует осенне-зимний период, когда люди скученно находятся в помещениях. Кроме того, у коронавируса достаточно длинный бессимптомный период. Во время него заболевшие люди могут заражать окружающих. А многие болеют вообще с минимальными симптомами или даже бессимптомно, но при этом могут быть распространителями вируса. Пока не будет проводиться серьезная кампания по вакцинации, ожидать снижения числа зараженных не приходится, — подчеркнул эксперт.

Гадание на пике

Показателя в миллион заболевших в день мы вряд ли достигнем, сообщил «Известиям» профессор-исследователь БФУ им. И. Канта (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Андрей Продеус.

— Вероятность того, что носителями инфекции в России будет становиться миллион человек в день, несколько преувеличена. Такая цифра в прогнозе может возникнуть только как самый негативный сценарий развития событий, — подчеркнул ученый. — Опять же не стоит забывать о коллективном иммунитете, который будет расти со временем, и о вакцинации, которая должна показать свой эффект.

Накопить миллион Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Доверять можно прогнозу, предоставленному ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, полагает Андрей Продеус. Число новых случаев коронавируса в России, вероятнее всего, вернется к летним значениям к февралю-марту, заявлял СМИ накануне заместитель директора института по научной работе Александр Горелов. А пик заболеваемости может произойти через 18 дней, говорил он. В целом сейчас ситуация с распространением COVID-19 в России достаточно управляемая, а больших цифр бояться не следует, указывал Александр Горелов. Но делать точные прогнозы по количеству выявленных случаев на пике пока сложно, добавил специалист. Он предположил, что в этой фазе в стране будет около 17–18 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Все прогнозы сходятся в том, что если мы не будем ответственно относиться к мерам предосторожности, то не сможем сдержать распространение вируса, отметил Станислав Отставнов. И даже самый негативный сценарий в миллион заболевших в сутки чиновники должны воспринимать серьезно, считает от. В условиях реальной эпидемии наилучшим прогнозом будет такой, который в среднесрочной перспективе окажется гораздо пессимистичней реальной ситуации, пояснил эксперт. Это важно, чтобы власти принимали правильные решения и ситуация в корне изменилась, подчеркнул ученый.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 13,7 тыс. новых случаев COVID-19. За 24 часа (на 15 октября) зафиксировано 286 летальных исходов и 8,4 тыс. выздоровлений.