COVID не в обиду: как отстоять свое право на врачебную помощь

Уже на следующей неделе Россия может выйти на плато по суточной заболеваемости, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. Но в ближайшее время, уточнил он, рост показателей будет продолжаться. В понедельник, 19 октября, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса в РФ отчитался о 15 982 новых случаях заражения COVID-19 - и это очередной антирекорд. На первом месте по суточной заболеваемости по-прежнему идет столица (+5376), за ней следуют Санкт-Петербург (+686) и Московская область (+466). В ожидании стабилизации эпидемиологической обстановки "Известия" отвечают на важные вопросы, связанные с коронавирусом. Сегодня речь о том, как отстоять свои права во время пандемии.

Я вызвал скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?

Согласно действующим нормативам для оказания экстренной помощи (если есть угроза жизни пациента) бригада должна прибыть в течение 20 минут, в случае неотложной помощи (когда угрозы для жизни пациента нет) время ожидания увеличивается до двух часов.

COVID не в обиду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

- Следует особо обратить внимание, что в отдельных случаях скорая помощь имеет право не приезжать, - уточнила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. - Например, если вызов используется для последующего получения судебно-медицинского или экспертного заключения, установления алкогольного или наркотического опьянения, выписки больничного листа и иных медицинских справок.

Не обязана бригада обслуживать и непрофильные вызовы, связанные с острой зубной болью, перевязкой или проведением инъекций, добавила юрист.

Что делать, если скорая помощь не едет?

Если ожидание превышает нормативы, в первую очередь, следует повторно обратиться к диспетчеру и сообщить о происходящем. Возможно, он сможет оперативно решить вопрос.

- Право граждан на получение бесплатной медпомощи в государственных и муниципальных учреждениях прямо закреплено в с п. 1 ст. 41 Конституции РФ, - подчеркнула Мария Спиридонова.

Работа скорой, добавила юрист, регламентируется целым перечнем нормативных документов, в который входят закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 35), постановление правительства РФ от 08.12.2017 №1492 и приказы Минздрава РФ от 26.03.1999 №100 и от 20.06.2013 №388н.

- Если скорая помощь отказывается прибыть по вызову, или если вызов был принят, но скорая так и не приехала, есть несколько инстанций, куда может быть направлена жалоба: руководство станции скорой помощи, Минздрав, полиция и прокуратура, - уточнила юрист. - Возможны и уголовно-правовые последствия. Незаконный отказ в оказании медицинской помощи является уголовно наказуемым проступком.

COVID не в обиду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В частности, пояснила она, нарушителей могут привлечь по ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному. Если незаконными действиями (бездействием) работников скорой здоровью больного будет причинен вред средней тяжести, или же оно существенно ухудшится, то следует подавать заявление в полицию.

- Общая рекомендация – во все органы обращаться в письменной форме в виде заранее подготовленного заявления в двух экземплярах , один из которых сдается по месту назначения, а на втором ставится отметка о принятии. Она потом будет доказательством, что официальное обращение было принято, - подчеркнула Мария Спиридонова.

Врач не взял тест на коронавирус, хотя у меня есть признаки ОРВИ. Куда обращаться?

На горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом (8-800-200-01-12), корреспонденту "Известий" предложили обратиться в местное министерство или департамент здравоохранения, а также сообщить о нарушении в Роспотребнадзор.

- Врач при наличии соотвествующих симптомов в любом случае должен взять анализы для теста на коронавирус, - подчеркнули на горячей линии.

Юрист Мария Спиридонова пояснила, что, согласно разъяснениям территориальных подразделений Минздрава, при ОРВИ тест не является обязательным условием. Его назначают в случае прибытия из других стран, контакта с заболевшими COVID-19 или потенциально зараженными в течение последних двух недель. Кроме того, анализы возьмут при средней или тяжелой форме ОРВИ, внебольничной пневмонии. Людей старше 65 лет на коронавирус проверят при симптомах респираторной инфекции.

- Отдельно в Минздраве отмечают, что показания к забору проб для анализа определяет в первую очередь лечащий врач. Такие рекомендации уже практически являются стандартом, - подчеркнула юрист.

У меня коронавирус, но я чувствую себя нормально и не хочу соблюдать изоляцию. Меня накажут за ее нарушение?

Да. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил по статье 236 УК РФ наказанием может стать штраф до 700 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок.

COVID не в обиду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

- Все пациенты с подтвержденным COVID-19, проходящие лечение на дому, лично подписывают постановления Роспотребнадзора о соблюдении режима изоляции и подключают систему мониторинга за пациентами с COVID-19, - сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения Москвы.

Меня при наличии показаний не направили на КТ, не подключают к аппарату ИВЛ. Как бороться с врачебной халатностью?

Пациент, полагающий, что его права нарушаются, вправе написать соответствующие жалобы и заявления на имя руководителя лечебного учреждения, где работает врач. Также может быть целесообразным и обращение в Минздрав.

- Но стоит понимать, что именно лечащий врач должен, учитывая результаты исследований, анализов, динамики заболевания, решать вопрос о направлении пациента на ту или иную процедуру, - отметила юрист Мария Спиридонова.

В столичном депздраве добавили, что при посещении пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 осматривает врач. Он принимает решение о необходимости госпитализации, направления на КТ-исследование или возможности лечения на дому.

COVID не в обиду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

- Пациенты, проходящие лечение на дому, направляются на КТ-исследование по назначению врача при наличии симптомов ухудшения состояния, - уточнили в ведомстве. - Искусственная вентиляция легких не является средством лечения или восстановления поврежденных легких. Решение о подключении к аппарату ИВЛ может принять только врач. Как правило, эта мера применяется только для самых тяжелых пациентов в отделении реанимации.

Пациентам с затрудненным дыханием или отдышкой при необходимости врач может назначить кислородную поддержку — она бывает разных видов и зависит от степени дыхательной недостаточности и поражения легких, отметили в департаменте.

Лекарства от коронавируса очень дорогие. Я боюсь, что не смогу оплатить лечение в случае болезни.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, если вы заболели коронавирусом, все необходимые лекарства предоставляются на бесплатной основе по ОМС.

- Пациенты с диагнозом COVID-19, которые проходят лечение на дому, по назначению врачей получают антивирусные препараты, - сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. - Препараты выдаются пациентам с коронавирусной инфекцией бесплатно при посещении врачом на дому или при посещении пациентом амбулаторного КТ Центра.

Решение о назначении тех или иных препаратов может принимать только врач и только после осмотра пациента, подчеркнули в ведомстве. Курс лечения и дозировки зависят от степени тяжести и течения заболевания.

Меня отказались обслуживать на кассе без маски и заставили купить ее на месте. Законно ли это?

Да, однако вы не обязаны приобретать маску именно в этом магазине.

COVID не в обиду Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

- В магазине могут потребовать надеть маску или предложить ее приобрести. Продавцы магазина могут на законных основаниях отказать в обслуживании покупателя без маски, - пояснила Мария Спиридонова.

У продавца, который меня обслуживал, маска не закрывала нос. Так можно?

Нет. По словам вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альштейна, маска, которая не закрывает нос, бесполезна и не препятствует распространению вируса.

- Так маски не носят, можно с тем же успехом носить ее на шее, - заявил он.

Что эффективнее - маска или респиратор?

Эффективнее респиратор, считает вирусолог Анатолий Альштейн. Но "дышать в нем, правда, тяжелее", добавил он.

- Медицинскую маску нужно менять каждые три-четыре часа, тканевую - хотя бы раз в день, - добавил эксперт.

Когда закончится эпидемия?

Предсказать это сложно. Однако, по словам профессора Анатолия Альштейна, хотя показатели растут и такая динамика пока сохранится, уже на следующей неделе мы можем выйти на плато.

- Долго ли мы на нем продержимся и будет ли после него спад, предположить невозможно, - добавил он.