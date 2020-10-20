 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

COVID не в обиду: как отстоять свое право на врачебную помощь

"Известия" ответили на самые популярные вопросы о юридической стороне лечения коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
COVID не в обиду: как отстоять свое право на врачебную помощь
2020-10-19 18:11:17">
2020-10-19 18:11:17
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уже на следующей неделе Россия может выйти на плато по суточной заболеваемости, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. Но в ближайшее время, уточнил он, рост показателей будет продолжаться. В понедельник, 19 октября, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса в РФ отчитался о 15 982 новых случаях заражения COVID-19 - и это очередной антирекорд. На первом месте по суточной заболеваемости по-прежнему идет столица (+5376), за ней следуют Санкт-Петербург (+686) и Московская область (+466). В ожидании стабилизации эпидемиологической обстановки "Известия" отвечают на важные вопросы, связанные с коронавирусом. Сегодня речь о том, как отстоять свои права во время пандемии.

Я вызвал скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?

Согласно действующим нормативам для оказания экстренной помощи (если есть угроза жизни пациента) бригада должна прибыть в течение 20 минут, в случае неотложной помощи (когда угрозы для жизни пациента нет) время ожидания увеличивается до двух часов.

COVID не в обиду
скорая помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

- Следует особо обратить внимание, что в отдельных случаях скорая помощь имеет право не приезжать, - уточнила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. - Например, если вызов используется для последующего получения судебно-медицинского или экспертного заключения, установления алкогольного или наркотического опьянения, выписки больничного листа и иных медицинских справок.

Не обязана бригада обслуживать и непрофильные вызовы, связанные с острой зубной болью, перевязкой или проведением инъекций, добавила юрист.

Коронованные особо: как вести себя при первых признаках COVID-19
Ответы на самые популярные вопросы о главной болезни 2020 года

Что делать, если скорая помощь не едет?

Если ожидание превышает нормативы, в первую очередь, следует повторно обратиться к диспетчеру и сообщить о происходящем. Возможно, он сможет оперативно решить вопрос.

- Право граждан на получение бесплатной медпомощи в государственных и муниципальных учреждениях прямо закреплено в с п. 1 ст. 41 Конституции РФ, - подчеркнула Мария Спиридонова.

Работа скорой, добавила юрист, регламентируется целым перечнем нормативных документов, в который входят закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 35), постановление правительства РФ от 08.12.2017 №1492 и приказы Минздрава РФ от 26.03.1999 №100 и от 20.06.2013 №388н.

- Если скорая помощь отказывается прибыть по вызову, или если вызов был принят, но скорая так и не приехала, есть несколько инстанций, куда может быть направлена жалоба: руководство станции скорой помощи, Минздрав, полиция и прокуратура, - уточнила юрист. - Возможны и уголовно-правовые последствия. Незаконный отказ в оказании медицинской помощи является уголовно наказуемым проступком.

COVID не в обиду
Уголовный Кодекс РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Все коды записаны: в каких заведениях столицы будут регистрировать посетителей
Бизнес ждет падения числа посетителей на 65% в случае введения QR-кодов в торговых центрах

В частности, пояснила она, нарушителей могут привлечь по ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному. Если незаконными действиями (бездействием) работников скорой здоровью больного будет причинен вред средней тяжести, или же оно существенно ухудшится, то следует подавать заявление в полицию.

- Общая рекомендация – во все органы обращаться в письменной форме в виде заранее подготовленного заявления в двух экземплярах , один из которых сдается по месту назначения, а на втором ставится отметка о принятии. Она потом будет доказательством, что официальное обращение было принято, - подчеркнула Мария Спиридонова.

Врач не взял тест на коронавирус, хотя у меня есть признаки ОРВИ. Куда обращаться?

На горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом (8-800-200-01-12), корреспонденту "Известий" предложили обратиться в местное министерство или департамент здравоохранения, а также сообщить о нарушении в Роспотребнадзор.

- Врач при наличии соотвествующих симптомов в любом случае должен взять анализы для теста на коронавирус, - подчеркнули на горячей линии.

День пик: что положит конец ежедневным рекордам по коронавирусу
Каждый третий россиян продолжает посещать массовые мероприятия, каждый восьмой не принимает никаких мер защиты

Юрист Мария Спиридонова пояснила, что, согласно разъяснениям территориальных подразделений Минздрава, при ОРВИ тест не является обязательным условием. Его назначают в случае прибытия из других стран, контакта с заболевшими COVID-19 или потенциально зараженными в течение последних двух недель. Кроме того, анализы возьмут при средней или тяжелой форме ОРВИ, внебольничной пневмонии. Людей старше 65 лет на коронавирус проверят при симптомах респираторной инфекции.

- Отдельно в Минздраве отмечают, что показания к забору проб для анализа определяет в первую очередь лечащий врач. Такие рекомендации уже практически являются стандартом, - подчеркнула юрист.

У меня коронавирус, но я чувствую себя нормально и не хочу соблюдать изоляцию. Меня накажут за ее нарушение?

Да. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил по статье 236 УК РФ наказанием может стать штраф до 700 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок.

COVID не в обиду
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

- Все пациенты с подтвержденным COVID-19, проходящие лечение на дому, лично подписывают постановления Роспотребнадзора о соблюдении режима изоляции и подключают систему мониторинга за пациентами с COVID-19, - сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения Москвы.

Повезет с масками и перчатками: регионы вводят новые ограничения из-за COVID-19
Местные власти пытаются сдерживать распространение вируса, не прибегая к тотальным запретам

Меня при наличии показаний не направили на КТ, не подключают к аппарату ИВЛ. Как бороться с врачебной халатностью?

Пациент, полагающий, что его права нарушаются, вправе написать соответствующие жалобы и заявления на имя руководителя лечебного учреждения, где работает врач. Также может быть целесообразным и обращение в Минздрав.

- Но стоит понимать, что именно лечащий врач должен, учитывая результаты исследований, анализов, динамики заболевания, решать вопрос о направлении пациента на ту или иную процедуру, - отметила юрист Мария Спиридонова.

В столичном депздраве добавили, что при посещении пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 осматривает врач. Он принимает решение о необходимости госпитализации, направления на КТ-исследование или возможности лечения на дому.

COVID не в обиду
КТ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Накопить миллион: чем грозит несоблюдение масочного режима и дистанции
Отказ от мер предосторожности может привести к огромному числу зараженных к 1 января, предупреждают ученые

- Пациенты, проходящие лечение на дому, направляются на КТ-исследование по назначению врача при наличии симптомов ухудшения состояния, - уточнили в ведомстве. - Искусственная вентиляция легких не является средством лечения или восстановления поврежденных легких. Решение о подключении к аппарату ИВЛ может принять только врач. Как правило, эта мера применяется только для самых тяжелых пациентов в отделении реанимации.

Пациентам с затрудненным дыханием или отдышкой при необходимости врач может назначить кислородную поддержку — она бывает разных видов и зависит от степени дыхательной недостаточности и поражения легких, отметили в департаменте.

Лекарства от коронавируса очень дорогие. Я боюсь, что не смогу оплатить лечение в случае болезни.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, если вы заболели коронавирусом, все необходимые лекарства предоставляются на бесплатной основе по ОМС.

Не та высота: России прогнозируют новые пики смертности от COVID
При этом летальность от коронавируса не изменилась за время эпидемии

- Пациенты с диагнозом COVID-19, которые проходят лечение на дому, по назначению врачей получают антивирусные препараты, - сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. - Препараты выдаются пациентам с коронавирусной инфекцией бесплатно при посещении врачом на дому или при посещении пациентом амбулаторного КТ Центра.

Решение о назначении тех или иных препаратов может принимать только врач и только после осмотра пациента, подчеркнули в ведомстве. Курс лечения и дозировки зависят от степени тяжести и течения заболевания.

Меня отказались обслуживать на кассе без маски и заставили купить ее на месте. Законно ли это?

Да, однако вы не обязаны приобретать маску именно в этом магазине.

COVID не в обиду
маска
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

- В магазине могут потребовать надеть маску или предложить ее приобрести. Продавцы магазина могут на законных основаниях отказать в обслуживании покупателя без маски, - пояснила Мария Спиридонова.

У продавца, который меня обслуживал, маска не закрывала нос. Так можно?

Нет. По словам вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альштейна, маска, которая не закрывает нос, бесполезна и не препятствует распространению вируса.

Экранируй это: ученые доказали, что прозрачные щитки эффективнее масок
Правильнее всего выбирать высокие изделия с закругленными краями

- Так маски не носят, можно с тем же успехом носить ее на шее, - заявил он.

Что эффективнее - маска или респиратор?

Эффективнее респиратор, считает вирусолог Анатолий Альштейн. Но "дышать в нем, правда, тяжелее", добавил он.

- Медицинскую маску нужно менять каждые три-четыре часа, тканевую - хотя бы раз в день, - добавил эксперт.

Когда закончится эпидемия?

Предсказать это сложно. Однако, по словам профессора Анатолия Альштейна, хотя показатели растут и такая динамика пока сохранится, уже на следующей неделе мы можем выйти на плато.

- Долго ли мы на нем продержимся и будет ли после него спад, предположить невозможно, - добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020