Повезет с масками и перчатками: регионы вводят новые ограничения из-за COVID-19

В пятницу, 16 октября, в стране зафиксирован новый неутешительный «рекорд» — 15 150 случаев заболевания коронавирусом. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом напряженной, но управляемой. Подъем заболеваемости, по ее словам, чувствуется там, где «крайне слабые меры регулирования поведения людей в общественных местах». Впрочем, региональные власти тоже это понимают, поэтому в регионах продолжают вводить ограничения. Где пациентов с легкой формой COVID-19 будут лечить дома, как теперь ходить в ночные клубы Москвы и Подмосковья и кого даже без маски точно не высадят из общественного транспорта в Новгородской области — читайте в материале «Известий».

Нет маски и перчаток? Иди пешком

В Москве с 16 октября запрещено ездить в общественном транспорте и без маски, и без перчаток. Причем, не пустят даже тех пассажиров, которые уже оплатили поездку.

«Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Новые меры: теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки , — предупреждает Telegram-канал столичного департамента транспорта. — Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы ».

Отмечается, что в пятницу общий процент пассажиров в масках в городском транспорте вырос до 96%, а на некоторых станциях метро — до 99%. За соблюдением масочно-перчаточного режима в метро следят около 1,5 тыс. инспекторов, ношение масок и перчаток в городском транспорте проверяют 350 контролеров .

Кстати, в Новгородской области ранее обязали всех пассажиров носить в транспорте маски и столкнулись с неприятными и даже опасными ситуациями — кондукторы начали высаживать из автобусов детей без масок. Пришлось оперативно подкорректировать правила.

Повезет с масками и перчатками_2 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«В случае если у ребенка отсутствует средство индивидуальной защиты, кондуктор при наличии запасной маски обеспечивает ею ребенка. Если у кондуктора нет возможности предоставить маску ребенку, то его проезд допускается без СИЗа и ребенка не высаживают из транспорта », — уточнили в региональном оперативном штабе. И если все-таки кондуктор высадил ребенка, то на такого сотрудника можно пожаловаться в Центральную диспетчерскую службу .

Правило ночного клуба

Пятница и суббота — время безудержных вечеринок? Смотря где. Предупреждаем: в Московской области с 00:00 и до 8:00 запрещено посещать заведения, где проводятся развлекательные мероприятия. Постановление вступает в силу 17 октября .

«Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия », — говорится в тексте документа.

Бары и рестораны могут работать и после полуночи, но без развлекательных мероприятий .

Ранее «Известия» писали о том, что с 19 октября попасть в ночные развлекательные заведения столицы (бары, дискотеки, караоке и тому подобное), открытые в период с 00:00 и до 6:00, можно будет только после регистрации номера телефона. Правило работает как для посетителей, так и для всех сотрудников: на входе нужно будет просканировать QR-код или отправить специальный код заведения в SMS на короткий номер 7377. Это делается для того, чтобы отследить новые цепочки заражения коронавирусом : если, например, у кого-то из посетителей обнаружат инфекцию, все остальные получат сообщение о возможном риске и необходимости сдать тест на коронавирус.

Бессимптомники, лечитесь дома

В Севастополе оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции (а она, по словам губернатора, «остается стабильно тяжелой») и решили, что лучше пациентам, которые переносят вирус в легкой бессимптомной форме, лечиться дома .

« В 50% случаев заболевание протекает в легкой бессимптомной форме. Во многих городах такие пациенты остаются дома. С понедельника, 19 октября, мы также перейдем на лечение легких форм на дому под контролем врачей первичного поликлинического звена », — отметил губернатор Михаил Развожаев. Госпитализировать или нет — врачи решат по ситуации: к примеру, одинокого человека, которому нужна помощь, могут госпитализировать, а если коронавирусом в легкой форме заболеет вся семья, то они будут лечиться дома (опять же если не будет ухудшений).

Помимо этого, в городе на время затихает культурная жизнь — в связи с ростом заболеваемости закрыты кинотеатры, театры, не проводятся туристические экскурсии. Торжественные церемонии бракосочетания с участием более чем 15 гостей также под запретом.

Гостиницам предписано принимать только тех постояльцев, у которых будет на руках свежая справка об отсутствии COVID-19 (обследование должно быть проведено не позднее, чем за пять дней до заселения).

Вынужденное дежавю

С 16 октября Ростовская область вновь возвращается к обязательному ношению масок в общественных местах, включая парки и скверы, а также в транспорте (в такси тоже). Жителей просят не покидать дома без уважительной причины. Интересно, что кафе, а также театры, музеи и кинотеатры при этом продолжают работать, но купить билеты можно только дистанционно . Концерты тоже не отменяются, но только там, где есть посадочные места, а заполняемость зала не должна превышать 40%.

Ночные клубы закрыты, не работают детские площадки в торговых центрах , стоят без работы прогулочные суда . Заведения общепита теперь работают до 22:00, а фудкорты и вовсе закрыты. Курить кальяны в общественных местах запрещено.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября и усилил масочный режим: маски теперь нужно носить не только в закрытых помещениях, но и во всех местах скопления людей, то есть и на улице тоже. В соседней Адыгее вне закона теперь все спортивные мероприятия, банкеты, праздники в кафе и ресторанах, закрыты танцевальные зоны.

В Нижегородской области до 15 ноября все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

У них не загуляешь

В Архангельской области масочный режим теперь действует на всей территории региона — до этого он был обязателен лишь в нескольких городах и районах, включая Архангельск. Уточняется, что если человек не надел маску или сделал это неправильно (это о вас, любители носить маску на подбородке), ему вправе отказать в получении каких-либо услуг.

Развлекательные заведения региона могут работать с 10 утра и до 23:00. Кроме того, подкорректированы часы работы заведений общественного питания — строго с 6 утра и до 22:00 (исключение только для доставки и обслуживания навынос). При этом любые банкеты, фуршеты, поминки запрещены. Нельзя курить кальян, устраивать дискотеки, петь в караоке, открывать детские игровые зоны и площадки.

Повезет с масками и перчатками_6 Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

С 16 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Рекомендовано не выходить из дома работающим пенсионерам в возрасте 65+ и беременным женщинам.

В Саратовской области кафе и рестораны теперь могут работать только с 8:00 и до 21:00.

Не рассчитывайте на поздний ужин в уютном кафе в республике Алтай — власти запретили общепиту работать с 22:00 до 8:00.