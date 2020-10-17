Повезет с масками и перчатками: регионы вводят новые ограничения из-за COVID-19
В пятницу, 16 октября, в стране зафиксирован новый неутешительный «рекорд» — 15 150 случаев заболевания коронавирусом. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом напряженной, но управляемой. Подъем заболеваемости, по ее словам, чувствуется там, где «крайне слабые меры регулирования поведения людей в общественных местах». Впрочем, региональные власти тоже это понимают, поэтому в регионах продолжают вводить ограничения. Где пациентов с легкой формой COVID-19 будут лечить дома, как теперь ходить в ночные клубы Москвы и Подмосковья и кого даже без маски точно не высадят из общественного транспорта в Новгородской области — читайте в материале «Известий».
Нет маски и перчаток? Иди пешком
В Москве с 16 октября запрещено ездить в общественном транспорте и без маски, и без перчаток. Причем, не пустят даже тех пассажиров, которые уже оплатили поездку.
«Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Новые меры: теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки, — предупреждает Telegram-канал столичного департамента транспорта. — Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы».
Отмечается, что в пятницу общий процент пассажиров в масках в городском транспорте вырос до 96%, а на некоторых станциях метро — до 99%. За соблюдением масочно-перчаточного режима в метро следят около 1,5 тыс. инспекторов, ношение масок и перчаток в городском транспорте проверяют 350 контролеров.
Кстати, в Новгородской области ранее обязали всех пассажиров носить в транспорте маски и столкнулись с неприятными и даже опасными ситуациями — кондукторы начали высаживать из автобусов детей без масок. Пришлось оперативно подкорректировать правила.
«В случае если у ребенка отсутствует средство индивидуальной защиты, кондуктор при наличии запасной маски обеспечивает ею ребенка. Если у кондуктора нет возможности предоставить маску ребенку, то его проезд допускается без СИЗа и ребенка не высаживают из транспорта», — уточнили в региональном оперативном штабе. И если все-таки кондуктор высадил ребенка, то на такого сотрудника можно пожаловаться в Центральную диспетчерскую службу.
Правило ночного клуба
Пятница и суббота — время безудержных вечеринок? Смотря где. Предупреждаем: в Московской области с 00:00 и до 8:00 запрещено посещать заведения, где проводятся развлекательные мероприятия. Постановление вступает в силу 17 октября.
«Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия», — говорится в тексте документа.
Бары и рестораны могут работать и после полуночи, но без развлекательных мероприятий.
Ранее «Известия» писали о том, что с 19 октября попасть в ночные развлекательные заведения столицы (бары, дискотеки, караоке и тому подобное), открытые в период с 00:00 и до 6:00, можно будет только после регистрации номера телефона. Правило работает как для посетителей, так и для всех сотрудников: на входе нужно будет просканировать QR-код или отправить специальный код заведения в SMS на короткий номер 7377. Это делается для того, чтобы отследить новые цепочки заражения коронавирусом: если, например, у кого-то из посетителей обнаружат инфекцию, все остальные получат сообщение о возможном риске и необходимости сдать тест на коронавирус.
Бессимптомники, лечитесь дома
В Севастополе оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции (а она, по словам губернатора, «остается стабильно тяжелой») и решили, что лучше пациентам, которые переносят вирус в легкой бессимптомной форме, лечиться дома.
«В 50% случаев заболевание протекает в легкой бессимптомной форме. Во многих городах такие пациенты остаются дома. С понедельника, 19 октября, мы также перейдем на лечение легких форм на дому под контролем врачей первичного поликлинического звена», — отметил губернатор Михаил Развожаев. Госпитализировать или нет — врачи решат по ситуации: к примеру, одинокого человека, которому нужна помощь, могут госпитализировать, а если коронавирусом в легкой форме заболеет вся семья, то они будут лечиться дома (опять же если не будет ухудшений).
Помимо этого, в городе на время затихает культурная жизнь — в связи с ростом заболеваемости закрыты кинотеатры, театры, не проводятся туристические экскурсии. Торжественные церемонии бракосочетания с участием более чем 15 гостей также под запретом.
Гостиницам предписано принимать только тех постояльцев, у которых будет на руках свежая справка об отсутствии COVID-19 (обследование должно быть проведено не позднее, чем за пять дней до заселения).
Вынужденное дежавю
С 16 октября Ростовская область вновь возвращается к обязательному ношению масок в общественных местах, включая парки и скверы, а также в транспорте (в такси тоже). Жителей просят не покидать дома без уважительной причины. Интересно, что кафе, а также театры, музеи и кинотеатры при этом продолжают работать, но купить билеты можно только дистанционно. Концерты тоже не отменяются, но только там, где есть посадочные места, а заполняемость зала не должна превышать 40%.
Ночные клубы закрыты, не работают детские площадки в торговых центрах, стоят без работы прогулочные суда. Заведения общепита теперь работают до 22:00, а фудкорты и вовсе закрыты. Курить кальяны в общественных местах запрещено.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября и усилил масочный режим: маски теперь нужно носить не только в закрытых помещениях, но и во всех местах скопления людей, то есть и на улице тоже. В соседней Адыгее вне закона теперь все спортивные мероприятия, банкеты, праздники в кафе и ресторанах, закрыты танцевальные зоны.
В Нижегородской области до 15 ноября все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.
У них не загуляешь
В Архангельской области масочный режим теперь действует на всей территории региона — до этого он был обязателен лишь в нескольких городах и районах, включая Архангельск. Уточняется, что если человек не надел маску или сделал это неправильно (это о вас, любители носить маску на подбородке), ему вправе отказать в получении каких-либо услуг.
Развлекательные заведения региона могут работать с 10 утра и до 23:00. Кроме того, подкорректированы часы работы заведений общественного питания — строго с 6 утра и до 22:00 (исключение только для доставки и обслуживания навынос). При этом любые банкеты, фуршеты, поминки запрещены. Нельзя курить кальян, устраивать дискотеки, петь в караоке, открывать детские игровые зоны и площадки.
С 16 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Рекомендовано не выходить из дома работающим пенсионерам в возрасте 65+ и беременным женщинам.
В Саратовской области кафе и рестораны теперь могут работать только с 8:00 и до 21:00.
Не рассчитывайте на поздний ужин в уютном кафе в республике Алтай — власти запретили общепиту работать с 22:00 до 8:00.
«Ситуация с коронавирусом остается тревожной. В нашем регионе, как и по всей стране, наблюдается стремительный рост заболеваемости. Накануне был установлен новый антирекорд — 148 заболевших за сутки. Мы не можем ставить нашу экономику под угрозу, поэтому не вводим тотальный запрет на работу тех или иных предприятий, но вынуждены временно ограничить работу всех точек общественного питания в республике в ночное время», — сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу Горного Алтая Олега Хорохордина.