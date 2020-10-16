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В России выявили еще 15 150 случаев заболевания COVID-19

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За прошедшие сутки в России выявили 15 150 новых случаев заболевания COVID-19, общее количество случаев за всё время распространения коронавируса в стране составляет 1 369 313. Об этом сообщает в пятницу, 16 октября, оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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При этом летальность от коронавируса не изменилась за время эпидемии

Больше всего заболевших оказалось в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Подмосковье (448).

Также за последние 24 часа зафиксировано 232 летальных исхода, полностью вылечились 8485 человек.

Всего в России скончались 23 723 человека с подтвержденным коронавирусом. Число выздоровевших достигло 1 056 582 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной, но управляемой ситуацию с распространением коронавируса в России. По ее словам, среди заболевших COVID-19 больше всего офисных работников и госслужащих.

Инфографика

Стабилизации и дальнейшего спада заболеваемости COVID-19 в стране можно ждать в начале ноября, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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