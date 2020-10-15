Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт спрогнозировал срок стабилизации ситуации с COVID-19 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стабилизации и дальнейшего спада заболеваемости COVID-19 в России можно ждать в начале ноября. Об этом 15 октября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Успешный «Вектор»: вторая вакцина приблизит РФ к победе над COVID-19
Однако побороть эпидемию удастся лишь после появления коллективного иммунитета, считают эксперты

«Рост [заболеваемости COVID-19] продолжается в среднем два инкубационных периода, то есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», — цитирует «Интерфакс» Горелова.

Он отметил, что после стабилизации ситуации начнется плавное и устойчивое снижение количества пациентов с COVID-19.

«В данный момент можно предположить, что на пике мы выйдем на 17–18 тыс. заболевших. Это ожидаемый рост, всё же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, еще незначительная», — добавил представитель Роспотребнадзора.

Ранее в этот же день главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сообщила, что около 30% пациентов старше 80 лет, у которых выявлен коронавирус, умирают.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия управляет ситуацией с COVID-19 и коронавирус не стал «злее или опаснее».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020