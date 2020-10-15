Эксперт спрогнозировал срок стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Стабилизации и дальнейшего спада заболеваемости COVID-19 в России можно ждать в начале ноября. Об этом 15 октября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Рост [заболеваемости COVID-19] продолжается в среднем два инкубационных периода, то есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», — цитирует «Интерфакс» Горелова.

Он отметил, что после стабилизации ситуации начнется плавное и устойчивое снижение количества пациентов с COVID-19.

«В данный момент можно предположить, что на пике мы выйдем на 17–18 тыс. заболевших. Это ожидаемый рост, всё же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, еще незначительная», — добавил представитель Роспотребнадзора.

Ранее в этот же день главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сообщила, что около 30% пациентов старше 80 лет, у которых выявлен коронавирус, умирают.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия управляет ситуацией с COVID-19 и коронавирус не стал «злее или опаснее».

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