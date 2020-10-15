Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Россия управляет ситуацией с коронавирусом, он не стал «злее, опаснее». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в онлайн-формате в четверг, 15 октября. Трансляция ведется на сайте союза.

«Российская Федерация сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле. То есть ситуация напряженная, сложная, вирус не стал злее или опаснее, он просто пришел в свой сезон. Вот сейчас его сезон», — сказала она.

По словам Поповой, среди заболевших COVID-19 больше всего работников офисов.

«Основная масса заболевших — это люди от 30, даже 39 лет до 60, работающее население. Среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структур госуправления», — отметила она, комментируя подъем заболеваемости.

Глава надзорного ведомства сказала, что Москва лидирует в России по показателю заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. В среднем по стране показатель составляет 7,5 на 100 тыс. населения в сутки.

«Совершенно нельзя сравнивать абсолютные цифры маленькой страны, большой страны с населением маленьким или большим, то же самое и с субъектами Российской Федерации. Надо сравнивать интенсивные показатели на 100 тыс. (населения. — Ред.). Если их сравнивать, то у нас, конечно, лидеры — это Москва и еще 10 субъектов Российской Федерации, которые имеют показатель от 10 до 20 с небольшим на 100 тыс. населения в сутки», — указала она.

Попова рассказала, что, например, в Израиле показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет около 40, в странах Европы — «от 25 до 40 с лишним, в частности, лидеры — это Бельгия, Франция».

Она считает, что если люди будут соблюдать требования Роспотребнадзора, новых ограничений для предприятий не потребуется.

«Чем правильнее будем соблюдать те требования, которые у нас есть, тем меньше риска что-либо предпринимать, какие-то меры, которые могут повлиять на дальнейшее восстановление и развитие экономики», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора надеется, что удастся «не штрафами убедить людей соблюдать те меры, которые есть».

Она отметила, что метро в сутки пользуются 9 млн человек.

Глава надзорного ведомства добавила, что подъем заболеваемости коронавирусом напрямую связан с несоблюдением или недостатком профилактических мер. Если весной эпидемический процесс развивался постепенно, то сейчас вирус «одинаково действует» по всей стране, уточнила она.

Она заключила, что подъем заболеваемости чувствуется там, где «крайне слабые меры регулирования поведения людей в общественных местах».

По данным оперштаба на 15 октября, за минувшие сутки в России выявили 13 754 новых случаев COVID-19. За весь период эпидемии зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и 23 491 летальный исход. Выздоровел 1 048 097 человек.

Накануне Попова заявила в ходе онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия», что в приостановке работы предприятий и отдельных секторов российской экономики из-за распространения COVID-19 пока нет смысла. По ее мнению, риски будут минимальны при соблюдении всех требований профилактики этой инфекции, если граждане не будут приверженцами «ковидного нигилизма» и станут носить маски и перчатки в общественных местах.

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