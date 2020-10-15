Безмасочный режим: банки не соблюдают меры безопасности в пандемию

В отделениях ряда крупных банков при работе с клиентами не соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, выяснили «Известия», посетив более 30 офисов системно значимых кредитных учреждений . В частности, масочный режим игнорируют операционисты в некоторых отделениях ВТБ, Альфа-банка, МКБ, «Россельхозбанка», «Райффайзенбанка» и «Открытия», расположенных в центре и на окраинах Москвы. Также посещение офисов кредитных учреждений показало, что не все сотрудники используют в работе перчатки, а температуру у посетителей измеряют только в одном из отделений «Россельхозбанка». В самих финансовых организациях заверили, что строго следят за соблюдением всех норм.

На подбородке

Корреспондент «Известий» за последние несколько дней посетил московские офисы 11 системно значимых банков , утвержденных регулятором — «Юникредитбанка», «Газпромбанка», ВТБ, Альфа-банка, Сбера, МКБ, «Открытия», Росбанка, «Промсвязьбанка», «Райффайзенбанка» и «Россельхозбанка». Для подготовки этой публикации рассматривалось по три любых отделения каждого кредитного учреждения, где оценивалось соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в работе с населением в период пандемии COVID-19.

Результаты обхода показали, что в офисах каждого второго системно значимого банка сотрудники не соблюдают масочно-перчаточный режим. Всего отмечено семь нарушений в офисах шести кредитных организаций . Например, на момент визита в отделение ВТБ, расположенного на Рождественке, двое специалистов с масками, спущенными на подбородок, консультировали клиентов. Такой же способ ношения масок при работе с населением «практикуют» и операционисты «Райффайзенбанка» (на Тверской-Ямской) и «Открытия» (на Ленинградском шоссе).

Безмасочный режим Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Аналогичная картина зафиксирована в одном из офисов «Россельхозбанка» на Ленинградском проспекте. Однако это отделение оказалось единственным, где при входе у посетителей измеряют температуру. В остальных офисах банков, включая и другие офисы РСХБ, с бесконтактным термометром клиентов не встречали.

В Альфа-банке отсутствие у работников фронт-офиса средств индивидуальной защиты во время консультирования граждан отмечено в отделениях на Фестивальной и Ленинградском шоссе. В первом офисе спустя несколько дней при повторном посещении все сотрудники были в масках. Также и у ВТБ. При посещении одного из отделений МКБ (Ленинградское шоссе) корреспондент «Известий» получил консультацию у специалиста, маска которого была спущена на уровень подбородка.

Стоит отметить, что в половине банков установлены защитные стекла между операционистом и клиентом. А вот перчатки были у работников лишь нескольких кредитных учреждений . В офисах банков не всегда строго следят за наличием у клиента защитных средств, впрочем, как и за соблюдением дистанции.

Безмасочный режим Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На запрос «Известий» в пресс-службе ЦБ оперативно не ответили. В Роспотребнадзоре на вопрос, обязательно ли ношение масок и перчаток сотрудниками отделений банков, работающих напрямую с населением, сказали, что специальных рекомендаций для банковской сферы не разрабатывалось . На вопросы о случаях нарушения санитарно-эпидемиологических правил кредитными учреждениями и сумме штрафов там не ответили.

Два приоритета

«Известия» направили запросы в 11 системных банков с просьбой прокомментировать отмеченные недочеты в работе их отделений, а также рассказать о принимаемых мерах в период роста распространения коронавирусной инфекции. В кредитных учреждениях заверили, что все их офисы функционируют с учетом строгого соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава и местных органов власти. Там подчеркнули, что здоровье клиентов и сотрудников — их основные приоритеты.

Вместе с тем в банках единогласно отметили, что ношение масок и перчаток для сотрудников отделений, работающих с клиентами, на протяжении всего рабочего дня строго обязательно, без каких-либо исключений.

Безмасочный режим Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ношение масок в борьбе с распространением COVID-19 играет важнейшую роль, напомнил в беседе с «Известиями» и доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов . По его словам, соблюдение масочного режима ограничивает распространение капель слюны с вирусом, защищая окружающих от человека даже с бессимптомной или легкой формой заболевания.

— Использование перчаток банковскими сотрудниками и другими, работающими с населением, позволяет сохранить кожный покров от раздражающего воздействия при частом применения антисептиков. А для их клиентов эта мера нужна для исключения возможного распространения инфекции , так как далеко не все придерживаются санитарно-гигиенических правил, в том числе при возможном чихании и кашле, — отметил эксперт.

Важно соблюдать дистанцию в замкнутом помещении — это снижает риск инфицирования людей даже при нахождении рядом в течение ограниченного количества времени, предостерег Иван Коновалов.

— Указанный случай тщательно проверен, с сотрудником, допустившим нарушение, проведена индивидуальная беседа и применены соответствующие административные санкции, — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Безмасочный режим Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Там добавили, что подобная ситуация единична, и банк строго следит за соблюдением режима санитарной безопасности как в точках обслуживания клиентов, так и административных офисах. За несоблюдение правил предусмотрены различные меры дисциплинарного взыскания.

О проверках на предмет соблюдения профилактических мер в офисах также рассказали в пресс-службах «Россельхозбанка», «Открытия» и других . В первом добавили, что открыли горячую линию для клиентов, которые могут передать в финансовую организацию информацию по вопросам соблюдения мер сотрудниками. Тогда как в МКБ сообщили, что наличие перчаток у специалиста зависит от региональных требований.