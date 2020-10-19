Все коды записаны: в каких заведениях столицы будут регистрировать посетителей

Если внедренная в Москве система чек-инов для входа в ночные клубы и бары Москвы окажется успешной, ее могут применить в салонах красоты и непродовольственных магазинах, заявили власти столицы. Опрошенные «Известиями» представители бизнеса уже ждут введения ограничений — рестораторы и эксперты сферы торговли считают, что это намного лучше, чем приостановка работы общепита и ТЦ. Иного мнения придерживаются в индустрии красоты: клиенты таких заведений не хотят делиться сведениями о себе и опасаются утечки персональных данных. А такой риск действительно есть, предупреждают эксперты. При этом мнения специалистов об эффективности этих мер разделились: одни надеются, что ограничения помогут, а другие считают, что всё обернется банальной массовой слежкой за гражданами.

Лишь бы не закрыли

С 19 октября попасть в ночные клубы Москвы можно, лишь зарегистрировав номер своего мобильного телефона. Посетителям нужно отправить SMS на номер 7377 либо отсканировать специальный QR-код. Коды для регистрации уже получили 500 заведений. Глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в будущем регистрация может понадобиться в салонах красоты и непродовольственных магазинах.

Многие сегменты бизнеса довольно спокойно восприняли новости о возможном расширении применения QR-кодов. Так, президент союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров заявил «Известиям», что любое решение правительства Москвы, которое не связано с закрытием торговых центров, будет поддержано.

— Если нам разрешат работать при условии введения QR-кодов, мы сделаем это. Повторного закрытия торговых точек бизнес просто не выдержит, — пояснил он.

Все коды записаны1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным СТЦ, за последние две недели трафик в столичных торговых центрах просел на 15–25%, если сравнивать с последними неделями сентября, когда в Москве еще не были введены ограничительные меры. По отношению к прошлогодним показателям посещаемость ТЦ в Москве упала на 45%.

Булат Шакиров считает, что если посетителей непродовольственных магазинов обяжут оставлять на входе номер телефона, это приведет к снижению трафика еще на 20%. Что, в свою очередь, приведет к падению выручки ритейлеров на 20–40% и, прежде всего, коснется магазинов одежды.

Эксперт отметил, что власти Москвы не обсуждала вопрос введения QR-кодов с торговыми центрами столицы. То же сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и пресс-службе торгового центра «Авиапарк», в котором недавно были выявлены нарушения масочного режима.

Редакция направила запрос в мэрию с просьбой рассказать, какие учреждения следующими могут ввести регистрацию для посетителей.

Фобия второй волны

Помимо торговых центров использование QR-кодов как альтернативу закрытию поддержали рестораны и гостиницы.

— В QR-кодах нет ничего страшного, рестораны к ним легко приспособятся. Это куда правильнее, чем закрывать заведения, как это было весной, — уверен вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Согласен с коллегой и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров по гостиничному бизнесу Вадим Прасов. По его словам, для отелей первый период пандемии был чрезвычайно тяжелым, работа была парализована. Из-за этого гостиничная индустрия восстановится полностью только через полтора-два года.

Все коды записаны2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Многие отели сейчас говорят о второй волне, поскольку люди отказываются от поездок, командировок, опасаясь заболеть. У властей, видимо, нет желания закрывать заведения, есть интерес в снижении рисков распространения заболевания, —отметил Вадим Прасов.

Некоторые эксперты уверены, что QR-коды не будут вводить там, где клиенты уже персонифицированы.

— Логика QR- кодов такова, чтобы, если кто-то из посетителей заболел, была возможность узнать, кто находился в его окружении. У фитнес-клубов такая информация есть, поэтому QR-коды нам не грозят. Если в ночном клубе гостя никто не знает, то наши организации знакомы с каждым клиентом. У нас уже есть информация, когда пришел человек, сколько по времени он находился в помещении, какие люди с ним контактировали, когда ушел, — отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

При этом, по ее словам, нарушать закон о персональных данных и предоставлять третьим лицам сведения о посетителях фитнес-клубы не намерены.

Красота требует код

Свое несогласие с возможным введением QR-кодов «Известиям» высказала глава Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гоцуляк.

— Люди будут нервничать, понимая, что кто-то желает отследить их присутствие в салоне. Профессиональное сообщество отмечает тревогу среди клиентов по поводу такой регистрации. Салоны, конечно, смирились с возможным нововведением, понимая, что спорить с этим будет бесполезно. В ночных клубах коды ввели, ни у кого не спросив, — отметила Юлия Гоцуляк.

По ее словам, с регистрацией посетителей сложно будет работать салонам с большим потоком клиентов. К тому же многие из них располагают небольшим пространством, поэтому проверка QR-кодов чревата очередями.

Все коды записаны4 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Еще один минус заключается в том, что не у каждого заведения есть свои сайты, что осложнит регистрацию, добавил руководитель клуба предпринимателей «Впотоке74» Кирилл Липай.

А вот советник и руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов и вовсе считает, что у московского правительства нет полномочий для введения подобных мер. По его мнению, указ нарушает закон «О персональных данных».

Неоправданным назвал сбор данных и руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. По его словам, введенные меры нарушают международные правовые стандарты — в частности, последнюю позицию Европейского суда справедливости.

— Что касается российского законодательства, оно очень смазанно определяет права и обязанности властей при режиме повышенной готовности, который до сих пор действует в Москве, — пояснил Саркис Дарбиян.

В итоге мэрия столицы получит информацию о перемещениях граждан, включая сведения о о том, кто из них какие места посещал с кем и когда, подчеркнул эксперт. А учитывая, что до сих пор неизвестно, сколько будут хранить эти данные, кто является оператором программы и как они защищаются, рано или поздно они могут утечь на черный рынок, считает он. Кроме того, утечки персональных данных из ДИТа уже были — например, во время тестирования электронного голосования, напомнил Саркис Дарбинян.

Все коды записаны3 Фото: Depositphotos

Любая база данных может быть подвержена утечке в результате хакерских атак, умышленных действий инсайдеров или случайных нарушений со стороны персонала. И чем эта база обширнее, тем более привлекательна она для злоумышленников, а значит — требует усиленной защиты, пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Он напомнил, что в Москве последняя утечка была выявлена в мае, когда выяснилось, что на сайтах по оплате штрафов за нарушение режима самоизоляции можно узнать паспортные данные людей методом подбора номеров постановлений.

Есть и плюсы

Рост заболеваемости COVID-19 виден как по официальной статистике, так и по другим данным: заполняемости коек в больницах, количеству госпитализаций и обращений за медицинской помощью, отметил директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников.

По его словам, ухудшение ситуации по сравнению с августом было заметно уже по сентябрьским показателям смертности, которые опубликовали два десятка регионов. Статистика поисковых запросов показывает продолжающийся быстрый рост запросов со словом «коронавирус», отметил аналитик. На неделе с 5 по 11 октября по России в целом их было примерно в 2,4 раза больше рекордных показателей мая и июня. Если исходить из динамики поисковых запросов (а тем более если наблюдаемый сейчас рост продолжится в течении ближайших недель), новая вспышка COVID-19 в РФ может кратно превзойти показатели весны и лета, добавил Борис Овчинников.

Если посмотреть на публичные обсуждения, складывается впечатление, что Москва едва ли не центр новой вспышки, однако во многих регионах ситуация намного тяжелее и при этом реакция властей и общества на происходящее там часто запаздывает, заключил аналитик.

Все коды записаны5 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Данные клиентов, собираемые пабами, ресторанами и другими организациями, помогут остановить распространение COVID-19, считает преподаватель Moscow Digital School Антонина Левашенко. При этом их обработка госорганами не должна противоречить правам и свободам человека — все граждане, передавшие информацию о себе, должны иметь возможность ее удаления по достижении целей их обработки, пояснила эксперт. При этом в указе не сообщается, каким образом будут обрабатываться и храниться телефонные номера — то есть сейчас люди не могут отозвать свои персональные данные и запретить их дальнейшее хранение, отметила она.

Принятие ограничительных мер в отношении ночных клубов и баров Москвы в целом может подпадать под полномочия, предоставленные мэрии в рамках федерального законодательства, но при соблюдении ряда условий, полагает зампредседателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. В частности, он считает, что необходимо использовать эти данные только для борьбы с эпидемией и уничтожить их сразу после нормализации ситуации под контролем независимой комиссии. Кроме того, эксперт подчеркнул: недопустимо использовать эту информацию для развития систем искусственного интеллекта в Москве в рамках экспериментального режима.

При этом масштабирование сбора данных посетителей и клиентов на рестораны, непродовольственные магазины и салоны красоты не будет эффективно и рискует превратиться в банальную массовую слежку, добавил он.