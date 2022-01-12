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Сыр в соцсетях: как мошенники атакуют клиентов региональных банков

Фишинговые атаки рассчитаны на людей с низким уровнем киберграмотности
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Сыр в соцсетях: как мошенники атакуют клиентов региональных банков
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2022-01-11 18:01:12
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Клиенты региональных банков начали сталкиваться с массированными фишинговыми атаками. В декабре эксперты по информационной безопасности выявили около 20 мошеннических ресурсов, имитирующих сайт Уральского банка реконструкции и развития. Ссылки на них распространялись в соцсетях под видом официальной рекламы. Ранее схема активно использовалась в отношении более крупных финансовых организаций, таких как Альфа-банк и Почта Банк. Эксперты объяснили «Известиям», почему мошенники переключаются на клиентов региональных банков.

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Бесплатный ролл

Вкладчики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) столкнулись с мошенническими атаками в соцсетях, сообщили известиям в пресс-службе компании. Злоумышленники регистрируют фальшивые сайты и запускают рекламу от имени банка с обещанием подарков и призов.

Например, в декабре мошенники заманивали клиентов УБРиР, обещая бесплатные роллы и пиццу. Для этого на вредоносном сайте требовалось ввести номер карты и имя, а потом и SMS-код от банка якобы для подтверждения получения бонуса. Проходя несложную процедуру, жертва передавала злоумышленникам контроль над своим счетом и теряла деньги.

— Важно понимать, что мошенники научились обходить модерацию рекламных сообщений в социальных сетях и транслируют ссылки на фальшивые сайты прямо в ленту, — заявили в пресс-службе банка.

Сыр в соцсетях
строка поиска
Фото: TASS/DPA/Jens Bьttner
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В УБРиР не назвали число пострадавших и не обозначили общую сумму ущерба. Однако отметили, что предостерегают своих клиентов, рассказывая об этой схеме в своих официальных сообществах, в уведомлениях и при входе в мобильное приложение.

— Банк отслеживает появление фальшивых сообществ и оперативно удаляет их в сотрудничестве с администрациями социальных сетей, аналогичная работа ведется с надзорными органами по блокировке поддельных сайтов, — сообщили в банке.

«Известиям» удалось найти как минимум двух клиентов УБРиР, которые попались на уловку мошенников. Один из них утверждает, что злоумышленникам не удалось похитить его деньги, поскольку счет был пуст. А другой отказался называть сумму украденных средств. Оба человека обратились в банк с жалобой на случившееся. В комментариях под постами официальных сообществ УБРиР люди также жалуются на инциденты.

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Информацию об атаках подтверждают эксперты по информационной безопасности. Ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско говорит, что УБРиР — не единственная финансовая организация, которая в последние месяцы столкнулась с подобного рода аферами. В частности, во второй половине 2021 года компания обнаружила массу ресурсов, предлагавших пиццу и суши от имени Альфа-банка и Почта Банка.

— В течение осени мы зафиксировали более 70 подобных ресурсов. Но в декабре сайты, нацеленные на клиентов УБРиР, действительно били все рекорды, — говорит Вураско.

В Альфа-банке не стали отрицать наличия фишинговых сайтов, ссылки на которые распространяются в соцсетях, но отметили, что к ним по проблеме вредоносных ссылок в рекламных постах клиенты не обращались. В компании связывают это с тем, что она регулярно рекомендует клиентам внимательно смотреть на адрес страницы, на которые они приходят из соцсетей.

Во «ВКонтакте» — одной из соцсетей, где распространялись рекламные посты со ссылками на мошеннические сайты, — тоже не стали отрицать проблему.

Сыр в соцсетях
лаборатория вирус
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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— Команда модерации «ВКонтакте» оперативно выявляет и блокирует такие рекламные посты, — сообщили в пресс-службе компании. — К сожалению, мошенники продолжают создавать новые схемы для обмана. Поэтому пользователям важно быть осторожными и внимательными и соблюдать базовые правила безопасности в сети.

Представители соцсети «Одноклассники» высказались аналогичным образом.

— В случае с Уральским банком реконструкции и развития благодаря взаимодействию с официальным представительством банка мы оперативно заблокировали все подозрительные группы, и мошеннический контент не получил большого распространения в соцсети, — добавили там.

В Почта Банке на момент публикации на запрос «Известий» не ответили. Редакция также направила запрос в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

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Эксперты по информационной безопасности не исключают, что атаки на региональные банки могут стать трендом. Александр Вураско отметил, что обсуждаемая мошенническая схема легко адаптируется под любой банк. А в региональных финансовых организациях злоумышленников подкупает то, что они, как правило, менее внимательно отслеживают фишинг.

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко тоже считает, что мошенники могут легко настроить свою схему под любую другую организацию. А в регионах проводить фишинговые атаки проще.

— Уровень киберграмотности населения там, как правило, ниже. Кроме того, жители регионов менее склонны жаловаться на рекламные объявления, обращаться в правоохранительные органы или в клиентскую поддержку банка, от лица которого совершается фишинговая атака. Это позволяет схеме дольше существовать и приносить плоды злоумышленникам, — добавил эксперт.

В УБРиР отметили, что борьбу с фишингом затрудняет отсутствие в России единого государственного органа, ответственного за удаление мошеннических интернет-сайтов, и единой правоприменительной практики.

Сыр в соцсетях
компьютер карта
Фото: Depositphotos/edvideo74
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В свою очередь, руководитель проектов Координационного центра доменов РФ Евгений Панков отмечает, что с 2012 года эта общественно-государственная организация внедрила практику взаимодействия со структурами, компетентными в определении нарушений в сети интернет. В их число входит ряд компаний, специализирующихся на кибербезопасности, а также государственных структур вроде Роскомнадзора, Банка России, Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. Они уполномочены затребовать от регистраторов доменов прекращения работы того или иного сайта в случае выявления в его работе ряда нарушений. Одним из них является фишинг.

— Для проверки домена на наличие фишинга нужно обращаться в одну из компетентных организаций, указанных на сайте «Доменного патруля». Если нарушение подтверждается, запрос регистратору на прекращение делегирования направляется незамедлительно, — говорит Панков.

Также он отметил, что работа адресов фишинговых сайтов УБРиР, обнаруженных специалистами Infosecurity в декабре, на данный момент остановлена.

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