Прямой эфир
Мир
Белоруссия обвинила польских пограничников в обстреле погранпункта из рогатки
Экономика
Боррель попытался оправдать невозможность отказа ЕС от нефти и газа РФ
Мир
Захарова обвинила Швейцарию в игнорировании разъяснений РФ по ситуации в Буче
Мир
Минобороны сообщило о выходе ВС РФ из села, где Украина сейчас готовит провокацию
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Басурин назвал промзону последним очагом сопротивления в Мариуполе
Мир
В Минобороны сообщили о применении ВСУ пыток к жителям Славянска
Интернет
Песков сообщил о создании Telegram-канала Кремля
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нидерландские депутаты раскритиковали главу ЕК из-за слов об Украине
Сюжет:

В ЛНР рассказали «Известиям» об использовании Украиной радиовышек ОБСЕ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин побывал в районе Луганской Народной Республики (ЛНР), где установлены комплексы ОБСЕ, которые должны были отслеживать и фиксировать факты нарушения режима тишины, но по факту у станций была другая скрытая функция.

Как рассказал журналисту замдиректора департамента надзора и контроля в сфере связи Луганской Народной Республики Юрий Шманёв, можно с уверенностью сказать, что данные вышки занимались активным радиообменом с на тот момент подконтрольной Украине территорией.

По характеристикам радиочастотного сигнала, можно сказать, что могла идти в том числе и передача видео, указал он. Шманёв отметил наличие видеокамер на данных вышках.

Специалист также рассказал, как благодаря станции можно определить местоположение мобильного устройства с точностью до сантиметров.

10 апреля в Донецкой Народной Республике (ДНР) запретили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. 8 апреля, местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

11 апреля в ЛНР также был задержан представитель ОБСЕ. Его заподозрили в госизмене.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022