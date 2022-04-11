В ЛНР рассказали «Известиям» об использовании Украиной радиовышек ОБСЕ

Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин побывал в районе Луганской Народной Республики (ЛНР), где установлены комплексы ОБСЕ, которые должны были отслеживать и фиксировать факты нарушения режима тишины, но по факту у станций была другая скрытая функция.

Как рассказал журналисту замдиректора департамента надзора и контроля в сфере связи Луганской Народной Республики Юрий Шманёв, можно с уверенностью сказать, что данные вышки занимались активным радиообменом с на тот момент подконтрольной Украине территорией.

По характеристикам радиочастотного сигнала, можно сказать, что могла идти в том числе и передача видео, указал он. Шманёв отметил наличие видеокамер на данных вышках.

Специалист также рассказал, как благодаря станции можно определить местоположение мобильного устройства с точностью до сантиметров.

10 апреля в Донецкой Народной Республике (ДНР) запретили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. 8 апреля, местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

11 апреля в ЛНР также был задержан представитель ОБСЕ. Его заподозрили в госизмене.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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